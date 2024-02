Første titt på Ariana Grande i «Wicked»

Traileren for den stjernespekkede filmen premierte under Super Bowl.

Ariana Grande og Cynthia Erivo har hovedrollene i filmversjonen av den populære Broadway-musikalen.

Musikalen er basert på romanen fra Gregory Maguire, hvor historien er en fortsettelse til klassikeren «Trollmannen fra Oz».

Super Bowl-kvelden er tiden hvor filmstudioer og artister gjerne setter inn støtet for å promotere kommende prosjekter, og Universal benyttet anledningen til å gi seere første titt på «Wicked».

Både Grande og Erivo var til stede under sportsarrangementet.

Duoen har også gjort et intervju med Vanity Fair. Der forteller de å ha fått et godt vennskap under innspillingen, som de har markert med å få like tatoveringer.

Filmen har trolig også engasjert utenfor musikal -og filmverdenen etter at Grande skal ha funnet tonen med medskuespiller Ethan Slater.

I fjor sommer ble det kjent at begge hadde tatt ut skilsmisse fra sine tidligere partnere. På høsten skal de angivelig ha blitt samboere.

Oscar-vinner Michelle Yeoh medvirker også i filmen, samt Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James og Keala Settle.

Musikalfilmen «Wicked» blir delt opp i to, og første del har kinopremiere 27. november.