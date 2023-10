Første deltaker ut på parketten i «Skal vi danse»

GATEWAY STUDIOS/FORNEBU (TV 2): I dag er det duket for Disneykveld i «Skal vi danse» hvor «Løvenes konge» og «Pocahontas» dukker opp.

Niende runde av «Skal vi danse» er i gang, og i kveld presenterer deltakerne dansene sine i ekte Disney-stil.

Det begynner å spisse seg til i årets «Skal vi danse». 12 deltakere har blitt til fem, og målet er som kjent at det skal stå et heldig vinnerpar igjen.

– At det er kun fem par igjen, det kjenner jeg litt på, og det merkes at alvoret begynner å ta oss litt, sier Stig André Berge ti TV 2.

Disney 100 år

Finalen er så nærme at de resterende deltakerne nærmest kan smake på den, og etter denne kvelden vil det kun være fire par som kniver om seiers-tittelen.



Kveldens tema er i forbindelse med Disney sitt 100 års jubileum Parene skal svinge seg rundt på parketten til kjente låter fra blant annet «Løvenes konge» og «Pocahontas», med tilhørende kostymer og passende scenografi.

Dansene

Først ut på parketten er artist Ulrikke Brandstorp (28) som havnet i duell forrige uke. Hun er svært glad for at hun kom seg videre, for hun simpelthen elsker Disney.

Det som er moro med Ulrikkes Disney-dans er at hun kjenner filmen hun har valgt svært godt. Hun er nemlig stemmen til Mirabel i filmen «Encanto» i den norske versjonen av filmen. Filmen handler om en familie som bor i et magisk hus, hvor magien forvinner, det er denne magien hun håper å finne på dansegulvet.

Sammen med proffdanser Tarjei Svalastog (25) danset hun en salsa til låta og temaet «Familien Madrigal» fra animasjonsfilmen «Encanto».

Morten Hegseth syntes det var kult at det var Ulrikke som hadde orginalt stemmen til filmen.

– Du har blitt god på å balansere energien din i motsetning til meg, dette er veldig bra, jeg tror det er det beste jeg har sett av deg, sa Hegseth om Brandstorps sin dans.

Danseparet fikk 28 poeng av dommerne.

Harlem Alexander og samboer Jan Thomas er glad i Disney-filmer. En favoritt er filmen «Vaiana »som handler om Vaiana, den viljesterke datteren til høvdingen av en polynesisk stamme.

Hårstylist Harlem Alexander (35) som spiller guden «Maui» fra filmen fremførte en slowfox sammen med danser Helene Spilling (27) som inntok rollen som Vaiana. Paret danset til låta «You´re Welcome».

– Du er elegant og har en nydelig holdning. Du er en fin partner og bruker bena godt. Men jeg skulle ønske at du forsynte deg mer av gulvet, du er nødt til å gå ut av komfortsonen, og inn med turbogiret hvis du skal danse videre, sa Merete Lingjærde.

Danseparet fikk 24 poeng av dommerne