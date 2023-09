Varsler skuespillerkrise

I disse dager er Nils Jørgen «Jøgge» Kaalstad å se på TV-skjermen, i den splitter nye sesongen av «Forræder».

Som de fleste vet, er det ikke fra slike TV-serier han er mest kjent. Kaalstad gjort seg bemerket i store, internasjonale suksesser som «Norsemen», «Lilyhammer» og «Beforeigners».

Dersom du foretrekker kinosalen over TV-skjermen, har du sikkert sett ham i «Fatso» fra «2008» eller «Tre nøtter til Askepott» fra 2021.

Selv anerkjenner han at det som står hans hjerte aller nærmest, det er faktisk teaterscenen.

– Jeg syns egentlig teater er det feteste man gjør som skuespiller. Film og TV er selvsagt veldig gøy det også, men på teateret lever forestillingen sitt eget liv fra dag til dag, og man får en slags kollektiv energi fra publikum som man ikke har under en filminnspilling. Det er vel noe med at verden er så digital ellers, så jeg syns det er viktig å lage teater.

KOLLEGER: Nils Jørgen Kaalstad (t.v.), Nicolai Cleve Broch spilte sammen i spenningsdramaet «Ammo» på TV 2. Foto: Heiko Junge / NTB

Frykter for fremtiden

Hvordan man skal bevare interessen for teatrene, det har han ikke et konkret svar på.

– Det er nok kjempevanskelig å være teatersjef. Jeg ser jo at alle teatre har oppsetninger med større og mindre hell. Noen ganger så kan man jo spørre seg: «Hva i huleste er det de har tenkt her?». Men det er jo også veldig kult. Det blir en balansegang mellom det å bli utfordret og tilfredsstilt. Institusjonsteatrene skal jo det. Privatteatrene er mer avhengig av å fri til publikum, på godt og vondt. Det er også bra.

Kaalstad forklarer at skuespilleryrket kan være tøft. I enkelte tilfeller opplever han at ledere kjemper imot skuespillerne.

– Man er hele tiden avhengig av å bli valgt til jobbene, og selv ved noen av de offentlige teaterinstitusjonene, har man ledere som forsøker å sette arbeidsrettighetene våre i spill. For eksempel ved at de ønsker å ansette skuespillere kun på enkelte dager i måneden. Alle forstår at man ikke kan leve av det, sier skuespilleren, og fortsetter:

GIFT: Skuespillerne Marian Saastad Ottesen og Nils Jørgen Kaalstad er gift. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er ingen menneskerett å være skuespiller, men vi som lever av dette må likevel ha en trygg og stabil hverdag. Det må være bærekraftig. Hvis ikke vil jo teater som kunstform stå i fare i årene fremover.

Mener politikerne må på banen

Han savner litt tydeligere retningslinjer fra Kulturdepartementet, særlig siden han opplever at flere skuespillere er inne i en slags krisetid for tiden.

– De økonomiske nedgangstidene påvirker også vår bransje. Det lages mindre innhold, risikoviljen er ikke lenger så stor, og jobbene blir færre. Dette påvirker ikke bare skuespillerne, men også alle de som jobber bak, ifølge «Jøgge».

«FATSO»: Nils Jørgen Kaalstad spilte hovedrollen i «Fatso», sammen med Jenny Skavlan. Foto: Berit Roald / NTB

Under det nylig avsluttede kommune- og fylkestingsvalget, slet han med å finne informasjon om de ulike partienes kulturpolitiske ståsted.

– Det var ikke mange spørsmål om film- og TV-politikk, offentlige støtteordninger, eller kulturarbeideres sosiale rettigheter i valgomatene, for å si det sånn.

Færre jobber

Per Emil Grimstad, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, gir sin fulle støtte til Kaalstad.

– Norsk Skuespillerforbund (NSF) deler Nils Jørgen Kaalstads bekymring rundt de økonomiske nedgangstidene vi nå er inne i, som vi også merker rammer vår bransje. Vi opplever at det blir færre skuespillerjobber på markedet, og at omfanget av de jobbene som er også reduseres slik at skuespillerne tilbys kontrakter for stadig kortere perioder enn tidligere, sier Grimstad til TV 2, og fortsetter:

– NSF etterlyser også et større engasjement for kulturfeltet blant våre politikere. Tendensen vi ser er at kultur ofte kommer langt bak i køen når prioriteringer skal gjøres, spesielt i vanskeligere tider med en stadig strammere økonomi. Dette er noe vi må jobbe for å endre på, for er det noe samfunnet trenger, spesielt i vanskelige tider, så er det kultur.



LEDER: Per Emil Grimstad er forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund. Det har han vært siden han ble valgt under generalforsamlingen i mai 2023. Foto: NFS

Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Even Aleksander Hagen, blir fremlagt kritikken. Han svarer følgende, og poengterer at svaret gjelder for kunstnere, ikke bare skuespillere:

– Regjeringen har nettopp lagt frem en kunstnermelding som foreslår nye mål og tiltak som vi mener er avgjørende for å sikre gode kår for kunsten og kunstnerne i årene som kommer. Blant annet foreslår vi å utarbeide en strategi og verdiprinsipper for rimelig betaling for kunstnerisk arbeid.

– Vi vil også fortsette opptrappingen av ordningene under Statens kunstnerstipend, utvide aldersgrensen for stipender fra 67 til 70 år, og utrede pensjon på langvarige stipender. Dette gjør vi for å trygge kunstnernes arbeidshverdag, for å sikre rimelig betaling for kunstnerne, og for å sikre at også unge kunstnere ser kunstneryrket som en arbeidsvei i fremtiden.

POLITIKER: Even Aleksander Hagen representerer Arbeiderpartiet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Venter Norge på USA?

Fagforeningen SAG-AFTRA består av rundt 160.000 skuespillere, underholdere og TV-folk. Margot Robbie, Meryl Streep, Rami Malek, Jennifer Lawrence og Liam Neeson er blant medlemmene.

Fagforeningen har streiket siden juni, og ca. 65.000 organiserte skuespillere ble med. Stridens kjerne er lønn og rettigheter.

– Jeg tror mange i Norge sitter litt stille i båten for å følge med på utfallet i USA. Dette vil nok kanskje påvirke oss her til lands også, sier Kaalstad.