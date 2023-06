Vant «Forræder»: – Vunnet på verst tenkelig vis

Den andre sesongen av «Forræder» går mot slutten. Nå er vinneren kåret, etter syv intense spillrunder.

Det var skuespiller og gamer Aslak Maurstad (31) og programleder og YouTuber Victor Sotberg (31) som sto igjen som forrædere i den siste episoden.

Skuespiller Evelina Moholt (23), danser Tarjei Svalastog (24) og gamer Emilie «Emzia» Helgesen (32) var de eneste lojale igjen under finalen. Det var til slutt Sotberg og Helgesen som ble stemt ut til slutt, og de tre gjenværende ble enige om å avslutte spillet.

Som forræderen blant dem, vant da Maurstad den andre sesongen av programmet.

– Det er helt absurd – jeg føler jeg har vunnet på verst tenkelig vis, forteller Maurstad til TV 2 like etter seieren.



Lyver til nære relasjoner

Deltakerne ankom Kongsvinger festning en vinterdag i februar – noen mer forberedt enn andre.

Men i denne sesongen, med programleder Mads Hansen (39) i spissen, hadde spillereglene blitt endret.

Nå skulle nemlig alle deltakerne ha med seg en makker – en person de har en ekstra sterk tilknytning til. Da fikk deltakerne kjenne på det å lyve til en som står dem nær, som også ga nytt liv til spillet.

Vinneren Aslak Maurstad dro til Kongsvinger sammen med kollega Emilie Helgesen (32).

– Jeg har vunnet ved å lyve og bedra, og ikke ha noe medfølelse eller samvittighet for noen. Jeg er samtidig veldig fornøyd, men jeg sitter ikke igjen med «godfølelsen» sånn umiddelbart, forteller Maurstad rett etter seieren.

I vinnerintervjuet kommer Aslak Maurstad på at han har løyet om én viktig detalj gjennom spillet, se om hva i videoen under:

– Utmattende å være forræder

Maurstad har vært i søkelyset til de lojale helt siden han ble tvunget over på forrædernes side.



Han startet årets sesong som lojal, men ble fristet over til ondskapens side ganske tidlig, og måtte derfor lyve til alle, blant annet kollegaen sin, som på den andre siden var lojal.

– Jeg har opplevd begge sider, og det er veldig mye mer utmattende å være forræder, forteller han, og legger til:

– Man balanserer på en line, og det kan gå galt hvert øyeblikk. Det å ha kontroll på alt du har sagt, hvem du har sagt det til, hva du vet og hva du kan vite. Avslører vi at vi vet noe vi ikke kan vite – er løpet kjørt.

SØLV: Vinneren av Forræder får med seg pengene tilhørende søvbarrene, som både lojale og forrædere har samlet opp gjennom spillet. Foto: TV 2

– Hadde gitt opp

Finaledagen var en karusell for både seerne og spillerne. At forræderne skulle stå igjen som vinnere til slutt, var absolutt ikke sikkert.



Ifølge Maurstad var det spesielt én spiller som gjorde det ekstra vanskelig for ham og medforræder, Victor Sotberg.

– Tarjei har vært det mest krevende for meg, fortellere han, og legger til:

– Fy fader for en smart fyr, som stikker kjepper i hjulene, og gjør det vanskelig for oss forrædere. Vi er så sinte på han, men nå er det vi som ler sist – så vidt det er.

Slik er finalereglene i «Forræder» For å avgjøre om deltakerne vil ta en ny, siste runde i rådsalen, må de stemme over hva de ønsker – avslutte eller fortsette. Skriver man «slutt» på tavlen sin, ønsker man ikke en ny runde i rådsalen. Forræderne bør skrive slutt fordi de uansett har vunnet. Skriver man «stem», ønsker man en siste runde. Er man overbevist om at det er flere lojale enn forrædere, bør en lojal spiller skrive stem. Skriver alle slutt, er finalen over. Er det ulike svar, må man inn i rådsalen en siste gang.

Like før finalen var Maurstad og Sotberg sikre på at løpet var kjørt og at de kom til å tape. Helgesen hadde nemlig fått muligheten til å finne ut rollen til én av de gjenværende deltakerne, og valgte Sotberg.

– Vi ga hverandre en klem og sa våre siste ord til hverandre «Nå er det over – det har vært gøy, men vi tapte».

Da Helgesen derimot delte informasjonen med resten av deltakerne, skjedde det en tvist. Sotberg gikk for taktikken om å overbevise de andre om at Helgesen løy, og at hun var forræder istedenfor ham.

Dette førte til at Svalastog var overbevist om at begge var forrædere og de ble stemt ut til slutt. Maurstad forble derfor i spillet.

Han forteller at det er et under at han vant, og tror at flaks spilte en stor rolle for at han klarte å snu spillet.

Vil du vite hva Aslak Maurstad skal gjøre med premien? Se videoen under:

.