Ute av Forræder – avslører ubehagelig opplevelse

Forrige episode ble det full fest i Forræder, da de lojale endelig klarte å forvise den første forræderen, forfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst (52).

Fordi forræder-trioen mistet et viktig medlem, fikk komiker og youtuber Jonas Lihaug (33) og nyhetsanker Cathrine Fossum (44) muligheten til å friste én av de lojale over til den mørke siden.

Valget falt på youtuber Sander «Randulle» Dale (24). Forræderne hadde store forhåpninger om at 24-åringen ville takke ja. Sjokket ble derimot stort da han avviste tilbudet.

TAKKET NEI: Sander Dale takket nei da forræderne fristet han over til den andre siden. Foto: TV 2

Fordi Dale ikke lot seg friste, kunne forræderne eliminere nok en spiller. Valget falt til slutt på standup-komiker Sandra Spjelkavik (32). Det kom ikke overraskende på.

– Jeg synes det var kjipt, for nå hadde jeg kommet et stykke og hadde lyst til å komme helt til topps – som snill! Men jeg var ikke overrasket over at jeg ble eliminert i natt. I dag hadde jeg den laveste pulsen jeg har hatt her inne om morgenen. Nå var det min tur, forteller hun til TV 2 kort tid etter hun har mottatt beskjeden.

KJIPT: Sandra Spjelkavik øynet et håp om å nå finalen som snill. Drømmen brast da forræderne eliminerte henne. Foto: TV 2

Nekter å tro én spiller er forræder

Selv om 32-åringen erkjenner at hun har en mistanke mot de fleste gjenværende deltakerne, er det to personer hun totalt avskriver som mulige forrædere.

– Jeg velger å stole hundre prosent på Karina – i Forræder-prosenten. Cathrine nekter jeg å tro spiller et skittent spill. Det går bare ikke an at skjønneste Cathrine er noe mer enn lojal. Hun har kommet inn som en blomst i livet mitt. Jeg stoler ikke på noen bortsett fra de to. Hvis Cathrine har lurt alle, da får jeg helt lættis – men jeg nekter å tro på det, sier Spjelkavik.

AVSKRIVER: Sandra Spjelkavik nekter å tro at Cathrine Fossum er forræder. Foto: Ole-Martin Sandness

Sandra Spjelkavik mener hun har funnet en ledetråd som kan avsløre forræderne. Se hva i videoen under.

Når standup-komikeren snakker med TV 2, har hun ingen anelse om at hun blankt avskriver en forræder.

– Hvis hun er forræder, da er det bare å gratulere med en helt sinnssyk prestasjon. Det bare går ikke an. Jeg skjønner det ikke. Noen spiller sykt godt. Og massiv kudos, roser hun forræderne.

Se hvordan Sandra Spjelkavik reagerte da hun fikk vite hvem som var forrædere i videoen under.

Ubehagelig følelse

Selv om dette ble slutten på spillet for Spjelkavik sin del, er hun sjeleglad for at hun fikk være med å stemme ut en forræder. Følelsen av å høre Horst fortelle: «Jeg har gått blant dere som en forræder», var en ubeskrivelig følelse, skal vi tro 32-åringen.

Da hun rettet fokus mot Horst, opplevde hun det som et fascinerende øyeblikk hun var vitne til.

– Han som har vært tyst som en østers, hadde plutselig sinnssykt mye på hjertet. Det er det mest fascinerende jeg har vært vitne til. Jeg følte jeg ble vitne til verdens dårligste skuespillerprestasjon. Jeg beklager Jørn, men helt alvorlig – du må holde deg til å skrive bøker, sier hun og ler.

HET DISKUSJON: Det ble intenst da Sandra Spjelkavik rettet fokus mot Jørn Lier Horst i forrige rådsal. Foto: TV 2

Mens Spjelkavik og Horst argumenterte mot hverandre, kjente hun dog på en følelse hun ikke hadde gjort tidligere.

– Jeg var helt trygg på min rolle som snill, og er klar over at jeg har spilt rent. Det å bli anklaget for noe, selv om jeg vet det er en manns siste desperate forsøk på å overleve selv – den følelsen av at noen anklager deg for noe du ikke har gjort var ordentlig, ordentlig ubehagelig, forteller hun, og utdyper:

– Jeg merket selv at jeg ble litt varmere i kinnene, enn det jeg var da jeg kom inn i rommet. Jeg merket at jeg begynte å stamme litt. Det var en kjemperar følelse. Jeg merket at jeg uttrykte meg og gikk i forsvar på en litt sånn streng måte, hvor jeg tok meg selv i litt sånn: «Nå blir du sånn streng du ikke vil være». Da glemmer man at han bare kødder med deg. Han leker. For det er så intenst.

En av de mest ubehagelige følelsene bergenseren vet om er å bli misforstått.

– Det er en følelse som man kan få vondt i magen av. Det kjente jeg skikkelig på, helt vitende om at jeg var trygg i min rolle. Så jeg har lært helt sinnssykt mye om meg selv og i spillet.

Viktig huskeregel

Hun er glad og takknemlig for at hun fikk være med i storsatsningen til TV 2.

– Om det har blitt litt knuffing blant folk, eller om det har vært litt amper stemning i rådsalen, er vi alltid gode venner – både før vi går inn og etter. Når alt kommer til alt så er det et spill, og det er vi flinke til å nevne ofte. Det synes jeg er fint – og det må ingen glemme, forklarer hun.

– For en fantastisk gjeng. Jeg føler meg privilegert og heldig som har fått lov til å bli kjent med så sykt mange fine folk. Jeg er blitt glad i alle sammen.

GODE VENNER: Tross tidvis amper stemning i rådsalen, understreker Sandra Spjelkavik at de alltid er gode venner – både før og etter. Foto: Ole-Martin Sandness

Tross god stemning og nye vennskap, legger ikke 32-åringen skjul på at spillet har vært mentalt utfordrende.

– Det har tatt mye større plass i hjernen min enn det jeg var forberedt på. Jeg visste at jeg skulle være med på et «mindgame» og at det skulle tulles med tankene mine, men i hvilken skala? Jeg hadde ikke snøring, Men alt i alt – sykt gøy, sykt spennende, sykt nervepirrende. Veldig lite søvn, men kjempegøy. Jeg er dritglad for at jeg fikk lov å spille.

SLITEN: Sandra Spjelkavik var forberedt på et tankekjør. Lite visste hun hvor intenst det kom til å bli. Foto: Ole-Martin Sandness

I likhet med flere deltakere gikk tankekjøret utover søvnen til Spjelkavik. Selv om hun ønsket å bli, var det en lettelse da hun ble eliminert.

– Jeg hadde sykt lyst til å komme til finalen som snill. Det var mitt mål å komme dit som snill, men når beskjeden først kom, at jeg er ute, så kjenner jeg bare: «Åh, shit det skal bli godt å sove». For det har man gjort ytterst lite av. Det skal bli godt. Nei, for et eventyr, avslutter hun og flirer.

Se Forræder på TV 2 hver fredag fra klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.