TV-seerne ønsker stor endring

Mads Hansen bekrefter at flere TV-seere har kommet til ham med samme spørsmål:

Kan ikke forræderne kjempe om noe annet enn sølv, så det blir lettere å spotte hvem som er på hvilket lag?

Svaret på dette, er mer komplisert enn man kanskje trodde.

– Det er interessant. Det er veldig mange som har sendt meg meldinger om dette, sier Hansen til TV 2, og fortsetter:

– Før jeg takket ja til å bli programleder, så så jeg den nederlandske versjonen. Mitt aller første innspill var at dette var et bra program, men at det burde være to potter. Hvis forræderne saboterer oppdraget, bør de få en annen pott.



PROGRAMLEDER: Mads Hansen har vært programleder for alle sesongene av «Forræder». Foto: Espen Solli / TV 2

Derfor endres det ikke

Det er som Hansen nevner, at «Forræder» er et konsept som stammer fra Nederland. På grunn av dette, at konseptet ikke er eid av TV 2, kan man ikke bare fritt endre det man ønsker.

– Det er sånn med TV-programmer, at når noen eier et format, så må de godkjenne endringene.



– Måten det fungerer på, er at produksjonsselskapene hele tiden sitter og kaster ball. Dette blir veldig TV-nerdete, men dette gjelder alle programmer, som «Idol» og «Maskorama» også. Det er en slags formell dialog hele veien.



Hansen forteller at «veldig mange ideer har blitt luftet, som ikke har blitt godkjent». Samtidig har mange ideer fått gjennomslag.



Norge leder

Hansen forteller at ingen land har produsert mer «Forræder» enn Norge, selv om konseptet er fra Nederland.



– Norge er det landet som har produsert flest sesonger av «Forræder», og som har kommet lengst i løypa. Så vi i Norge blir lyttet til.



For å avslutte artikkelen der den startet, med spørsmålet om to forskjellige premiepotter for forræderne og de lojale, så er det verdt å nevne at Hansen har usikkerheter rundt om dette er en god løsning.

– Jeg tror også jeg har snudd litt på det. Jeg er i utgangspunktet enig med TV-seerne, men jeg tror at den paranoiaen og usikkerheten med at de lojale famler rundt i blinde, den tror jeg ikke du hadde fått hvis de kjempet for en egen pott. De lojale hadde kanskje fått avsluttet det for fort, og det hadde blitt for enkelt for de lojale. Jeg vet ikke. Men jeg er egentlig enig med TV-seerne. Det hadde vært spennende å prøve.