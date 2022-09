Tror én ting kunne svekket familien etter TV-innspilling: – Var heldig

Far og datter Hallvard Flatland (65) og Katarina Flatland (33) fikk testet de familiære båndene i Forræder.

Den lojale Forræder-gjengen famler i blinde, og fingrene peker i alle retninger.

De tre forræderne, nyhetsanker Cathrine Fossum (44), komiker og youtuber Jonas Lihaug (33) og tidligere etterforskningsleder og forfatter Jørn Lier Horst (52) har så langt spredd en uro i gruppen – med glans.

Det var dog én duo som følte seg skråsikre på hverandre.

Familiære relasjoner

Da deltakerne møttes for første gang, fikk de bevitne en hyggelig overraskelse. Programleder og lege Katarina Flatland (33) hadde ingen anelse om at hennes far, tidligere programleder Hallvard Flatland (65), også skulle delta i det psykologiske spillet.

Da hun så ansiktet hans, ble hun glad.

– Jeg tror ikke det er alle realitykonsepter jeg ville blitt glad for å se pappa komme inn i, men her var det betryggende, sier 33-åringen.

GLAD: Katarina Flatland ble glad da hun innså at hennes far, Hallvard Flatland skulle være med på Forræder. Foto: Sindre Scavenius

Både far og datter var klar over at konseptet dreide seg om å lyve til hverandre. Da føltes det ekstra godt å ha noen som man kjente godt der inne.

– Han ville visst hvis jeg løy, så i dette konseptet var jeg glad for å se han.

– Heldig for familieforholdet

Selv om verken Katarina eller Hallvard ble valgt ut som forrædere, visste de ikke sikkert hvilke roller den andre hadde. Katarina er temmelig sikker på at hun hadde klart å se om hennes far løy.

– Det tror jeg. Nå ble jo ikke han forræder, så jeg fikk ikke testet om han løy til meg. Jeg følte vi spilte på samme lag, og ville det samme, sier hun.

– Sånn sett var det heldig for familieforholdet at ingen av oss var forrædere.

Hun var overbevist om at hennes far snakket sant, og mistenkte han aldri som forræder.

– Man vet jo aldri helt sikkert, men jeg var ganske sikker på at jeg kunne stole på han, sier hun.

GJENSIDIG TILLIT: Far og datter stolte på hverandre, selv om de ikke hadde anelse om hvilke roller de hadde fått tildelt. Foto: Sindre Scavenius

I likhet med datteren var tilliten gjensidig.

– Katarina tar jeg for gitt å stole på. Det var ikke min vurdering en gang. Det tror jeg var gjensidig, sier Hallvard.

Styrket

Da innspillingen var over, tidligere i vinter, ser far og datter tilbake på deltakelsen som en morsom opplevelse. Hun er glad for at ingen av dem ble utvalgt som forrædere.

– Vi får håpe og tro at det styrket forholdet, når vi var med på dette sammen. For familieforholdet sin del, var det nok bra at ingen av oss ble forrædere, sier hun og ler.

Hallvard selv synes ikke det hadde vært problematisk, dersom datteren viste seg å være forræder.

– Hun godt vært forræder, men jeg tror ikke hun hadde tatt meg ut, sier han og humrer.

