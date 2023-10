Traumatisk NRK-opplevelse: – Jeg tenkte: «Nå er det over»

Det er en nervøs Frode Grodås som møter opp på «Forræder»-pressetreff.

– Det er skrekkblandet fryd å være med på reality, sier han til TV 2, og setter seg ned for å slå av en prat.



Keeperlegenden forklarer at han lurer på hvordan programmet blir klippet og hvordan han blir fremstilt i løpet av sesongen.

– Jeg tror de fleste av oss er litt opptatt av å ta oss greit ut på TV. Det ligger i vår natur. Man kommer jo i settinger hvor man sannsynligvis ikke gjør det, smiler han, etterfulgt av sin gjenkjennelige, hjertelige latter.

For 58-åringen satt det litt inne og takke ja til «Forræder». Han sier nemlig, med glimt i øyet, at han fortsatt har traumer etter forrige program.

«Mesternes mester»-tabbe

Grodås imponerte stort da han var med på «Mesternes mester» i 2017. Han viste at han hadde holdt seg i særdeles god form, selv om det allerede da var noen år siden han hadde lagt opp som fotballkeeper.

PUSLEOPPGAVE: Oppgaven hvor man skulle legge et puslespill etter en svømmetur, ble vanskelig for både Helene Olafsen og Frode Grodås. Foto: NRK/Arkiv

Han røk ut rett før finalen, og det viste seg at en puslespilløvelse skulle bli helt avgjørende. Etter en badeetappe skulle han og Helene Olafsen (33) pusle sammen et puslespill med noen få biter, rett etter at de var ferdige med en svømmetur.

At han brukte så langt tid på et såpass enkelt puslespill, var så pinlig at han begynte med ekstrem krisemaksimering.

KOM LANGT: Det var den tyve år yngre skihopperen Anders Jacobsen (38) som tok seieren i sesongen Frode Grodås deltok i. Foto: NRK/Arkiv

– Jeg har hatt noen traumatiske opplevelser på «Mesternes mester», med noe puslespillgreier. Det er ikke kødd engang. Jeg tenkte: «Nå er det over. Jeg kommer aldri til å ha et normalt liv igjen». Men heldigvis roer det seg med tiden, da. Men det setter sine spor.

– Når du er over 50 år, og du skal pusle sammen fire biter, også klarer du ikke det … Jeg og Helene Olafsen sto der, vi hadde badet. Sola gikk ned, håret tørket. Det tok så lang tid. Det var ikke bra. Den satt i lenge.



Mye tenkning

Grodås avslører at han tenkte på denne vonde opplevelsen før han takket ja til «Forræder».

Ironien er ikke tapt for ham, med tanke på at han røk ut av «Mesternes mester» i en tenkeøvelse – og at han nå skal delta i et tenkebasert reality-konsept.

– Jeg har fått noen år på meg nå, og jeg har blitt enda klokere. Så det går nok bedre nå, ler han.