Tonje Frigstad ble forvist – inngikk veddemål

cReality-profil Tonje Frigstad (22) har blitt et hett navn blant Forræder-gjengen. Forrige spillrunde tok hun til tårene, da hun fikk vite at flere av deltakerne hadde tenkt til å stemme på henne.

Derfor var hun mentalt forberedt på at det kunne bli hennes tur til å forlate spillet, fredag.

– Det kom ikke som noen overraskelse. Jeg hadde et lite håp mot slutten, om Cengiz klarte å få ut Chris, for da tror jeg vi hadde klart å få ut en forræder, sier hun til TV 2.

Navnet til programleder og youtuber Christopher Robin Omdahl (31) florerte nemlig også blant deltakerne.

PEKT UT: Christopher Robin Omdahl ble pekt ut som mulig forræder i den tredje rådsalen. Foto: TV 2

Selv om flere stemte på Omdahl, var det til slutt Frigstad som ble forvist, og måtte forlate spillet.

Se hva Tonje Frigstad tenker om å bli forvist i videoen øverst i saken.

Pekte ut tidlig

Frigstad er usikker på hvorfor så mange rettet øynene mot henne. Selv forsøkte hun å ligge lavt i terrenget.

– Jeg klarte det ikke så bra som jeg trodde. Folk har en tendens til å rette blikket mot meg, spesielt hvis jeg sier noe, mener hun.

FORVIST: Tonje Frigstad ble forvist fra Forræder. Foto: TV 2

Allerede i første rådsal var hun den som pekte direkte mot en av deltakerne, youtuber Sander «Randulle» Dale (24). Det tror Frigstad folk bet seg i merke.

– Jeg tror det startet allerede ved den første rådsalen, hvor jeg peker ut navn. Folk får øynene opp og tenker: «Oi, shit! Kanskje det er Tonje».

Heftig krangel

I fredagens episode ble det tydelig at pådriveren for å skaffe stemmeflertall mot Frigstad var nettopp Dale. 22-åringen tror Dale, sammen med youtuber og komiker Jonas Lihaug (33) og Omdahl klarte å rekruttere flertallet.

GJENG: Tonje Frigstad tror blant annet Sander Dale, Jonas Lihaug og Christopher Robin Omdahl startet rekrutteringen om å stemme henne ut. Foto: TV 2

I episoden ble det tydelig at stemningen mellom Dale og Frigstad var amper. Krangelen var derimot mer heftig enn hva som ble vist på TV.

– Jeg synes vi har blitt klippet veldig fint. Vi krangler heftig. Jeg skulle egentlig ønske de hadde tatt med mer av krangelen, for da får folk et større innblikk i hvordan det egentlig var, sier Frigstad når TV 2 ringer henne.

– Det er sjeldent jeg krangler, men på det tidspunktet er jeg så sykt sur og irritert på Sander, fordi uansett hva jeg sier, så har han låst seg så sykt på tanken om at jeg er forræder. Jeg tenker: «Du må få opp øynene dine. Så dum han er». Han fyrer også tilbake på meg.

Til TV 2 sier Dale at han opplevde krangelen som mer intens, enn hva som ble vist på TV.

– Jeg opplevde det som vesentlig mer hett, når jeg tenker tilbake på det. Det var egentlig godhjertet fra min side, sier han, og legger til:

– Det som ikke blir vist godt nok, er hvor lenge vi kjørte rundt i bilen, på vei til hoppetårnet. Der la vi en strategi, hvor alt klaffet. Alt vi forutså, skjedde. Jeg skylder mye på Jonas. Han har begynt å kødde greit med hodet mitt.

KRANGEL: Krangelen mellom Tonje Frigstad og Sander Dale var heftigere enn hva som ble vist på TV. Foto: TV 2

Veddemål

Den heftige krangelen resulterer i et oppsiktsvekkende veddemål.

– Jeg sier til han: «Hvis du er så sikker på at jeg ryker, er du så sikker at du drar hjem?» Da inngår vi et veddemål. Hvis jeg blir stemt ut, og sier at jeg er lojal, så skal han dra hjem, avslører hun.

Ifølge Frigstad snur Dale seg mot kamerateamet, og sier: «Jeg er Norges største idiot hvis jeg tar feil», hvorpå Frigstad følger opp og sier: «Gratulerer».

Dale bekrefter at veddemålet fant sted.

– Vi tok hverandre i hånda på det. Jeg sa: «God ide, for jeg vet du er forræder», forteller Dale.

I og med Frigstad viste seg å være lojal, tapte han veddemålet. Fordi produksjonen nektet han å forlate innspillingen, ble han værende.

– Det blir jo fort litt vanskelig å dra hjem når produksjonen vil ha en dramaturgi i programmet.

Han forteller at Arman Surizehi (30) var vitne til veddemålet.

– Etter at Tonje røk, sa Arman til meg: «Skal du dra?». Jeg spurte Mads om jeg kunne dra. Fra produksjonen fikk han nei. Jeg følte jeg var i fengsel for mine synder, sier Dale.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl viser til Forræder-regelboken, om hvorfor Dale ikke kunne forlate spillet.

– Der fremkommer det at det er to måter for deltakerne å forlate spillet – enten ved å bli forvist av de lojale, eller eliminert av forræderne, sier han.

– Dratt på dagen

Frigstad tror Dale hadde gjennomført veddemålet, dersom han hadde fått muligheten.

– Jeg tror faktisk han hadde gjort det. Han er en utrolig fin fyr. Han takket jo nei til å være forræder. Vi står jo å krangler, men han er opptatt av god stemning. Vi er gode venner nå, og ler av det, sier hun.

– Hadde du dratt, om du fikk lov?

– Jeg hadde dratt på dagen, utbryter Dale.

Ubehagelig

Da deltakerne skulle vise frem stemmebrettet sitt, var det totalt syv personer som hadde skrevet hennes navn. Hun tror hun ble pekt ut allerede fra start.

– Jeg er uheldig bare med gjengen jeg kommer inn med. Så ryker Kristin og Hina tidlig, de to som sitter på hver sin side av meg. Da blir jeg helt alene, og utrolig naken. Det blir veldig tydelig når jeg snakker, så folk ser meg godt.

ALENE: Tonje Frigstad følte hun satt midt i søkelyset, da hun måtte forsvare seg mot de andre deltakerne. Foto: TV 2

«Alene» rundt det runde bordet, følte hun på et alle mot en-press.

– Det å sitte der og føle på alle mot en, det er jo ubehagelig. I dag gikk det greit, fordi jeg var forberedt på det. I går ble jeg satt ut, og det kom som et sjokk. Jeg tenkte at nå skal jeg jobbe så hardt jeg kan, for at de skal endre mening. Når folk har bestemt seg, er det vanskelig å stå i mot en hel gruppe. Spesielt når man ikke har noen å lene seg på, forteller Frigstad.

Imponert

Også i rådsalen var Dale fast bestemt på sin mening om at Frigstad måtte være en forræder. Han er lei seg overfor sørlandsjenta, og legger seg flat.

– Jeg ser på meg selv som en sta, liten djevel, som driter seg loddrett ut. Det må jeg stå for. I retrospekt burde man kanskje sett at Tonje bjeffer tilbake igjen, og at begge dermed er på jakt etter det samme. Man blir klein av å se det i ettertid, men man må stå for det man har gjort, sier han, og er imponert over hvordan hun taklet presset i rådsalen.

FYRTE LØS: Sander Dale viste ingen nåde mot Tonje Frigstad i rådsalen. Foto: TV 2

– Tonje håndterer det jævlig bra. Jeg er imponert.

Med en bjeffende Dale fra den ene siden, betydde det ekstra mye når danser og skuespiller Cengiz Al (26) hevet stemmen.

– Jeg synes det er gøy å se folk som ytrer meningen sin. Derfor bøyer jeg meg i støvet for opptredenen til Cengiz i dag. Jeg vet ikke hvor den kom fra, men jeg hyller det for alle penga. Jeg synes det var dritkult, og det var litt digg at han tok litt fokus over på noen andre.

TOK ORDET: Cengiz Al så seg lei av at alle pekte mot Tonje Frigstad, og la frem et nytt navn på bordet – Christopher Robin Omdahl. Foto: TV 2

Selv stemte Frigstad på Omdahl. Når TV 2 spør hvem hun tror er forrædere, blir listen fort lang. Da programleder Mads Hansen (38) endelig kunne avsløre forræderne overfor Frigstad, fikk hun sjokk.

Se hvordan Tonje Frigstad reagerte da hun fikk vite sannheten av programleder Mads Hansen i videoen under.

Tar med seg lærdom

Selv om det var vanskelig å kjenne på alle mot en-presset, tar Frigstad med seg verdifull lærdom fra Forræder.

– Jeg synes det var litt deilig å kjenne på den følelsen også. Hvordan det er å stå alene mot en så stor gruppe med folk. Det er en følelse jeg kommer til å ta med meg resten av livet. Jeg tror det er litt sunt å føle på, sier hun.

ALLE MOT EN: Tonje Frigstad tar med seg mye lærdom av å stå i mot en hel gruppe. Foto: TV 2

Hun føler med alle som har stått i samme situasjon, i en eller annen sammenheng.

– Det føles utrolig ubehagelig, og mange som opplever dette i virkeligheten også, kan oppleve det som urettferdig. De har ikke gjort noe for å fortjene det, men det bare blir sånn. Jeg blir rørt av å snakke om det, men det føles helt forferdelig, sier hun.









