Tok oppgjør med fordommer: – Drittslenging fordi jeg er jente

«Nå kjem terrieren fra Østerdalen ut», freser Karianne Amlie i den andre episoden av «Forræder».



Eiendomsmegleren, kjent fra TV3-programmene «Boligjakten» og «Boligkjøp i blinde», blir utpekt som forræder av artist Petter «Katastrofe» Kristiansen (34) og VGTV-profil Jon Martin Henriksen (33) – og tenner på alle plugger.

– Når jeg står der og tar igjen med gutta, så blir jeg forbanna på ekte. Og det kom faktisk noen tårer også. Når man blir så sint er det veldig kort vei mellom sinne og tårer, sier hun til TV 2.

Under innspillingen i Sandefjord kom det flere kraftgloser fra 46-åringen.

– Det er ikke vanlig at jeg banner så fælt, men det gjør jeg altså når jeg blir så sint. Jeg har vokst opp på landet og jobber med mange gutter, så jeg har et ordforråd der etter. Jeg er klar i talen, og kan bliveldig sint.

BLE SINT: Karianne Amlie ble sint på flere av gutta i «Forræder». Her med Fridtjov Såheim og Petter «Katastrofe» Kristiansen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– En knyttneve midt i trynet

Amlie, som er blant de lojale i «Forræder», takker sitt sinneutbrudd for at hun unngikk å bli forvist fra rådssalen etter guttas anklager.

– Det sinnet som kommer til syne, hadde jeg egentlig bestemt meg for på forhånd. For hvis du blir beskyldt for å være forræder, så er det som å få en knyttneve midt i trynet. Da hadde jeg en plan om at den eneste måten jeg har å forsvare meg på, er stemmen min. Istedenfor å si: «Unnskyld, det er ikke meg», så tar jeg heller igjen.

Etter mer enn 22 år som eiendomsmegler, tar Amlie med seg erfaringer fra en tøff bransje inn i «Forræder».

– Som megler er jeg vant til å jobbe under press, og har 20 ansatte under meg. Så jeg synes egentlig at jeg taklet presset i «Forræder» bra, mener hun.

Det var særlig én ting i «Forræder» som Amlie kjente igjen fra starten av sin egen karriere.

– Det var veldig mye testosteron i dette showet. Det er veldig mye «gutteklubben grei», sier hun, og sikter til guttene som gikk sammen om å rette mistanken mot henne i spillet.

– Jeg står kanskje litt sterkere i stormen fordi jeg har de erfaringene jeg har, legger hun til.

GØY: Til tross for et heftig spill hadde Karianne Amlie det gøy under innspillingen av «Forræder». Her er hun sammen med Frode Grodås under frokosten. Foto: Espen Solli / TV 2

– Skikkelig oppgjør

Da Amlie var 22 år og startet som eiendomsmegler, møtte hun nemlig mye motstand fra det motsatte kjønn.

– Det var nesten bare mannfolk jeg jobbet sammen med. Spesielt på det kontoret jeg jobbet, måtte jeg ta et skikkelig oppgjør med «gutteklubben grei». For det var baksnakking og drittslenging fordi jeg er jente, og fordi jeg gjorde det veldig bra. Jeg fikk det veldig i trynet.

Amlie tok grep og kalte inn til et allmøte på jobben.

– Der fortalte jeg gutta at: «Hør nå her, jeg er faktisk like god som dere. Jeg får inn oppdrag fordi jeg er flink». Men jeg var ung, blond og kom fra Østerdalen, ikke sant? Jeg hadde en daglig leder som trodde på meg, og det gjorde at jeg fikk bli. Men hele min karriere har jeg kjempet veldig for at jenter skal bli hørt og sett som likeverdige meglere som gutta.

I dag driver Amlie Aktiv Eiendomsmegling på Grønland i Oslo, og har like mange kvinner som menn i sin stall av meglere.

– Kontoret mitt har vært drevet av at vi har gått mot strømmen. For det første holder vi til på Grønland, som nærmest var i gettoen da jeg begynte. Og så har det vært proppfullt av dritflinke jenter med langt, lyst hår og bein i nesa, sier hun og smiler.

TV-MEGLER: Karianne Amlie er kjent fra TV-programmene «Boligjakten» og «Boligkjøp i blinde». Foto: Espen Solli / TV 2

– Født med mer energi

Med to barn, hus, egen bedrift og diverse TV-program lever Amlie et hektisk liv, men hun vil ikke være med på at det er mer slitsomt enn for andre.

– Du må huske på at folk er jo politimenn, sykepleiere og skiftarbeidere – som jobber mye tyngre enn det jeg gjør. Jeg er egentlig litt lei av å høre at folk sier at meglere jobber så mye. Ja, vi gjør det, men ikke i forhold til mange andre, poengterer hun.

Amlie har aldri vært sykmeldt i løpet av sin karriere, og priser seg lykkelig for gode gener fra Østerdalen.

– Jeg er født med mer energi enn folk flest, så jeg bruker dagen. Jeg sitter ikke på ræva og ser på TV. Jeg bruker hvert eneste minutt, og er veldig mye sammen med ungene mine. I tillegg bor jeg i et hus, og har til og med sagt opp vaskehjelpen. Så nå skal jeg vaske selv, og klippe plenen. Det føles godt å klare ting som jeg ikke har vært så flink til tidligere, sier 46-åringen, som nylig ble skilt fra ektemannen.

GJENSYNSGLEDE: Karianne Amlie møter Viggo Venn igjen under presselanseringen av «Forræder» i Oslo. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Under «Forræder»-innspillingen i Sandefjord tok Amlie seg fri fra jobben som megler, for å satse fullt og helt på spillet.

– Jeg hadde en strategi om å ligge lavt i terrenget. Kle meg i lammeullsgenser, ikke noe sminke. Det røk etter et kvarter. Men jeg skulle gjerne gjort det på nytt. Det var kjempeartig.

