Tok grep for å skjule rollen – har du lagt merke til dette?

Den lojale gjengen forsøker å snu hver stein for å finne ut hvem det er som lurer dem trill rundt.

Så fort deltakerne får sjansen, flyter taktikkpraten bredt over bordene og i bilene.

Det var problematisk for nyhetsanker Cathrine Fossum (44). Hun opplevde det som vanskelig å måtte lyve for de rundt seg på grunn av forræder-rollen.

– Jeg ønsket å snakke så lite som mulig om spillet i starten. Jo mindre jeg snakket om spillet, jo mindre måtte jeg lyve. Jeg var veldig opptatt av å ikke være den som plantet tanker. Med én gang man gjorde det, kom det tilbake til deg, forteller hun til TV 2.

VANSKELIG: Cathrine Fossum opplevde det som vanskelig å få rollen som forræder. Foto: TV 2

Selv om 44-åringen forsøkte å forholde seg anonym, knyttet hun nære relasjoner til svært mange i villaen. Av deltakerne som har røket ut så langt, er samtlige sjokkert over at Fossum var en forræder.

– Jeg pratet mye på tomannshånd med folk om andre ting enn spill. Det var hyggeligere for meg. Jeg synes det var ubehagelig å snakke om spillet, forklarer hun.

For å unngå å bli mistenkeliggjort tok hun også flere grep underveis.

RELASJONER: Cathrine Fossum knyttet nære relasjoner med flere av deltakerne i Forræder. Foto: TV 2

Bevisste valg

Hver spillrunde får deltakerne en utfordring eller oppgave de må gjennomføre for å vinne sølvet til premiepotten. For å komme seg frem til den gitte destinasjonen ble deltakerne plassert i biler.

Det var førstemann til mølla hvilken bil, og hvilken seteplass, deltakerne valgte. Det utnyttet Fossum.

– Jeg kjørte bil så ofte som jeg kunne. Det er sjeldent at den som kjører er hovedelementet, for fokuset er automatisk litt andre steder, forklarer hun.

SJÅFØR: Nyhetsankeren var strategisk og satte seg ofte bak rattet for å unngå taktikkprat. Foto: TV 2

Også da innspillingen foregikk utendørs, hadde den rutinerte nyhetsankeren en tanke bak valg av tilbehør.

– Jeg bruker veldig ofte solbriller, og hadde alltid på meg det når jeg var ute.

Hun forklarer at solbrillene ga henne en slags usynlig beskyttelse, slik at hun blant annet slapp å få direkte øyekontakt med de andre deltakerne.

– Fullstendig oversikt

Hver kveld møtte Fossum sine to medforrædere – komiker og youtuber Jonas Lihaug (33) og tidligere politietterforsker og forfatter Jørn Lier Horst (52). Da skulle de eliminere en spiller. Det var dog den eneste tiden de fikk sammen alene i løpet av dagen, for trioen var svært bevisst på hvem de paret seg opp med på dagtid.

GRUPPER: Forræderne plassert seg strategisk i ulike grupper. Foto: TV 2

– Vi var veldig bevisste fra starten at vi skulle være i vår «gruppe», slik at vi fikk fullstendig oversikt over situasjonen og hva som ble sagt. Vi var godt plassert i gruppa, og hang ikke spesielt mye sammen på dagtid, forklarer hun.

Også i rådsalen, hvor én spiller hver kveld må forlate spillet, gjorde de strategiske valg.

– Vi stemte ikke på den samme personen, men fulgte vår egen magefølelse som «lojal». I starten stemte jo alle det samme, men så langt er det ingen som har klart å dra en link mellom oss tre, sier hun.

RÅDSAL: I rådsalen forsøkte forræderne å stemme ulikt, for å ikke vekke mistanke. Foto: TV 2

Slapp unna konfrontasjon

Fossum har ikke lagt skjul på at hun synes det var vanskelig å få rollen som forræder. Hennes indre uro brukte hun som en slags beskyttelse, ved å vise overfor de andre deltakerne at hun var stresset. Dog ikke like stresset over det de antok – at hun skulle bli eliminert.

USKYLDIG: Svært få mistenkte Cathrine Fossum som en forræder. Foto: Privat

– Det var en underliggende mestringsstrategi. Jeg slapp å være så deltakende, men det er også et problem. Ingen trodde det var meg i starten, og når jeg ble for uskyldig fikk jeg et forklaringsproblem.

Selv om det ikke er direkte fingre som peker mot Fossum for øyeblikket, skjøt krimforfatter Anne B. Ragde (64) nok en gang fra hofta i fredagens episode.

Det satte Fossum pris på.

– At Anne pekte finger mot meg var bare bra for meg. Å være på den nedre mistenkt-skalaen er bedre enn å ikke ha noen mistanke mot seg. Jørn og Jonas måtte stadig svare for seg, men jeg slapp jo alle konfrontasjoner.

PEKTE FINRE: Anne B. Ragde pekte fingre mot Cathrine Fossum i fredagens episode. Det satte Fossum pris på. Foto: TV 2

Paranoid

Da TV 2 kontaktet en adferdsspesialist tidligere i høst, la han spesielt merke til hvordan Fossum fremstod i rådsalen. Nyhetsankeren er tydelig på at det var mentalt slitsomt å være på vakt hele tiden.

PÅ VAKT: Som forræder måtte man alltid være på vakt for den minste ting. Foto: Privat

– Man må passe på absolutt alt som skjer, følge med på alt som skjer, kroppsspråk, hva du sier, hvem du snakker til, hvordan du opptrer i alle situasjoner. Jeg følte meg veldig gjennomsiktig, at de kunne se det på meg.

Å bli jaget av i utgangspunktet 17 andre lojale spillere, ble en stressende situasjon.

– Alle de andre har som oppgave å avsløre deg, ta deg og få deg ut. Når de er ute etter deg blir du rett og slett paranoid og stressa.

Da programleder og lege Katarina Flatland (33) innså at hennes far var eliminert var hun rask på avtrekkeren til å fyre mot forræderne.

– Jeg husker hun sa: «Jeg skal ta hver og en av dere». Da kjente jeg på en klump i magen. Nå kommer hun for å ta meg. Man er jo redd for å bli tatt eller si noe feil. Vinden snur fort i rådsalen, så det er mange slike tanker.

DETEKTIV: Katarina Flatland skrudde på detektiv-antennene da hennes far ble eliminert. Foto: TV 2

Ble stresset av Mads Hansen

Som journalist og programleder er Fossum vant til å ta ting på sparket, og samtidig holde maska. I rådsalen var det utfordrende å spille en rolle, spesielt da programleder Mads Hansen (38) titt og stadig henvendte seg til forræderne.

– Når han sier: «Nå spiller forræderne bra», så var det en liten del av meg som ville smile litt. Så må jeg huske på at det er dumt. Det var veldig krevende.

KREVENDE: I rådsalen skrøt programleder Mads Hansen stadig av forræderne. Det var krevende å ikke trekke på smilebåndet for Cathrine Fossum. Foto: TV 2

De nære relasjonene hun hadde knyttet gjorde det tøft for 44-åringen å peke fingre mot enkelte deltakere i rådsalen.

– Det var veldig mye følelser og utrolig emosjonelt for meg. Det smertet meg menneskelig fordi jeg likte mange så innmari godt. I rådsalen var det utrolig trykkende og intenst, og hver gang en lojal har gått ut, øker presset mot oss enda mer.

