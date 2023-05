STERK MAGEFØLELSE: Margrethe Røed forteller at hun har en sterk magefølelse som gjør at hun ofte redder mennesker ut av vanskelige situasjoner. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

I den nye sesongen av TV 2 Play-serien «Forræder» gikk det ikke lang tid før Margrethe Røed havnet på dypt vann.

– Jeg skulle prøve å være mystisk og ikke si så mye, men det klarte jeg ikke. For idét jeg kom inn med disse fantastiske, herlige menneskene – så var skravlingen i gang. Munnen jobbet imot hjernen min. Den snakket, for å si det sånn, sier hun og ler.

NRK Super-kollega og venn, Matias Alergria (27), fulgte oppgitt med da Røeds mislykkede taktikk utspilte seg inne på Kongsvinger festning.

VENNER OG KOLLEGER: Margrethe Røed og Matias Alegria flyttet sammen inn på Kongsvinger festning. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

– Det var veldig frustrerende å se Margrethe stå der og skravle, skravle og skravle. Det gjorde at hun rettet så mye søkelys mot seg, og jeg hadde lyst til å ha henne med meg langt, ikke sant? Da tenkte jeg bare: «Ah, Margrethe kommer til å ryke ut tidlig», sier han til TV 2.

Den sprudlende Røed klarte rett og slett ikke å holde tilbake sitt sterke engasjement for spillet.

– Jeg fikk veldig lyst til å være veldig flink der inne. Man begynte å se tråder på hvem forræderne kunne være, og da har man jo lyst til å dele det med en gang. Å være den beste detektiven, liksom. Men så er det jo ikke det man skal være. Man skal være stille og holde det man tror for seg selv, men det er veldig vanskelig. Det lover jeg deg! Jeg prøvde og prøvde, men det glapp for meg rett som det var, medgir hun.

Krisemaksimerer

Røed forteller at det er typisk henne å engasjere seg høylytt, og at hun også i dagliglivet gjerne leser stor dramatikk inn i situasjoner.

– Jeg krisemaksimerer veldig mye og veldig ofte. Det starter gjerne med at jeg får en magefølelse av at det er noe som skjer.

En gang Røed var på jobb i NRK, så hun et barn som gikk inn i et lite rom utenfor Marienlyst sammen med en mann. Da slo magefølelsen til for fullt.



– De ble værende i den boksen veldig lenge. Så kom bare mannen ut igjen. Da ble jeg sånn: «Hmm, dette er veldig merkelig». Så kom det flere og flere folk inn i den lille boksen – og ingen kom ut igjen. Da tenkte jeg: «Oi, her er det en som har kidnappet noen. Det er ikke bra!», forteller hun.

HELTER: Margrethe Røed og Matias Alegria er store helter for barn i ulike aldre gjennom NRK Super. Foto: Geir Evensen/ NRK

Røed tilkalte sikkerhetsvakten på NRK, og fikk med seg flere kolleger på å skulle oppklare den urovekkende situasjonen.

– Plutselig har jeg snakket med masse folk og får dem til å bli med meg. Vi er klare for å dundre inn og si: «Nå ringer vi politiet». På vei ned, sier noen: «Hvor er den boksen? Mener du det bygget der? Det er nedgangen til parkeringsplassen». Og jeg bare: «Å? Er det det?». Så da var det bare en trapp ned til parkeringsplassen. Det var jo ingen som var innestengt i det lille rommet.

En annen gang mente Røed at hun hørte en mistenkelig dunking fra bagasjerommet i en bil.

– Da trodde jeg at det var en som var kidnappet og låst inn i bagasjerommet. Jeg fikk med meg politiet til å undersøke bilen. Det var ingen i det bagasjerommet, for å si det sånn.

Barne TV-legenden sier hun også har fått med seg store deler av innbyggerne i en landsby i Thailand til å undersøke et hus der hun trodde det var innbrudd. Men så viste det seg kun å være to palmer som slo mot hverandre i vinden.

– Så jeg kan fort kjøre på, men da har jeg en bedre halvdel som pleier å dra meg ned på jorda. Men magefølelsen har også stemt hardt, så jeg har også fått hjulpet folk når jeg har sett at folk ikke har hatt det bra, bare for å ha sagt det, sier hun og smiler.

NB! Resten av artikkelen inneholder informasjon som røper utfallet fra andre spillrunde i «Forræder». Ikke les videre om du ønsker å holde på spenningen.

HØYLYTT: Margrethe Røed klarte ikke å holde tilbake på verken pratingen eller engasjementet i «Forræder». Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

– Hadde spist opp hele meg

Røeds høylytte engasjement inne på Kongsvinger festning gjorde at de tre forræderne bestemte seg for at hun måtte tidlig ut av spillet.

– Jeg ble slaktet om natten. Det føltes heftig. Da var jeg godt i gang med spillet og hadde noen mistenkte. Så får jeg en lapp hvor det står: «Du er drept i natt». Det å ikke kunne fortsette spillet, føltes umulig.

NRK-profilen måtte dermed reise hjem til Oslo etter kun ett døgn. Men selv om hun var ute av spillet, var ikke spillet ute av hodet.

– Det kvernet masse i toppen, så spillet fortsatte i hodet mitt. De jeg selv hadde mistenkt, var plutselig frikjent. Så da jeg kom hjem, begynte nye mistenkte å dukke opp i hodet. Det er rart å være hjemme og prøve å nøste opp i situasjoner som foregikk der inne – uten at jeg var med i spillet.

OPPGITT: Matias Alegria ble oppgitt over at Magrethe Røed skravlet så mye i «Forræder». Foto: Astrid Hexeberg/ TV 2

– Med din evne til å krisemaksimere, hadde du kanskje godt av å ikke være med videre i spillet?

– Hadde jeg vært med mye lenger, hadde jeg nok slitt mye mer, ja. Jeg merket hvor mye jeg begynte å jobbe. Jeg tror det til slutt hadde spist opp hele meg.

Når TV 2 møter Røed og Alegria på pressetreffet til «Forræder», forteller de at de gjerne skulle ha fått dele mer av opplevelsen sammen.

– Vi har jo lyst til å prøve igjen. Vi har tenkt og snakket masse om det. Kan de ikke caste en sesong med de som ikke kommer like langt som alle andre? Det hadde vært bra, sier Røed og Alegria.

«Forræder» ser du kun på TV 2 Play. Hver spillrunde på to episoder publiseres fredager kl 03.00.