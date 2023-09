Tilbake etter bråket: – Noe jævla sludder

Med over 200 kamper for det norske håndballandslaget er Kjersti Grini vant til å leve under press.

Det drar hun nytte av når hun denne høsten er en av deltakerne i TV 2-programmet «Forræder», der lojale og forrædere kjemper mot hverandre i et intenst psykologisk spill på villaen Midtåsen i Sandefjord.

– Erfaringene mine fra håndballen var en fordel fordi jeg er vant til å være på et hotellrom og ha nerver. Den biten med at du da må klare å slappe av, har jeg lang trening i. Du må være litt disiplinert, for det er intenst og du får et voldsomt tankekjør. Så jeg skjønte tidlig at du må klare å få søvn og klare å koble ut – og da gjorde jeg det.

Uttalelse skapte mediestorm

I fjor vinter kunne vi se Grini i et helt annet spill, nemlig i kampen for tilværelsen inne på «Farmen kjendis»-gården.

Den frittalende og direkte tonen til Grini fikk henne raskt i trøbbel i «Farmen kjendis». Da en ku med sort ansikt kom løpende ut fra fjøset, slang den tidligere håndballproffen ut en kommentar som førte til sterke reaksjoner blant flere deltakere:

«Har vi fått en negerku? Den ser jo ut som en negerku, den er jo helt svart i ansiktet», uttalte Grini i episoden.

Bruken av n-ordet skapte en heftig mediestorm med artikler, debatter og kronikker. Mens flere støttet Grini og mente at hun var offer for krenkekulturen, omtalte samfunnsdebattant Guro Sibeko Grini henne som «et rasshøl».

Den tidligere håndballproffen la seg flat i store overskrifter i fjor vinter.

Når TV 2 møter Grini på lanseringen til høstens sesong av «Forræder», forteller hun at mediestormen ikke spilte inn på beslutningen om å returnere til et realityprogram.

– Overhodet ikke. Eller, jeg tok en runde til med datteren min hjemme før jeg sa «ja», bare for å forsikre meg om at hun syntes det var greit at jeg ble med, sier hun.

– Er du mer bevisst på hva du sier offentlig i dag?

– Jeg vil påstå at jeg klarte å ligge litt lavere denne gangen. I hvert fall så tror jeg at det har gått bra.

Grini poengterer at hun likevel ikke ønsker å la seg styre av andre når det kommer til egne uttalelser.

– Jævla slitsomt

– Jeg synes jo ikke at det er jeg som har blitt gal. Jeg syns verden har blitt tullete. Jeg mener at det er veldig rigid når man tillater at folk lager regler som alle skal rette seg etter. Jeg synes det er noe jævla sludder at en del folk lever like mye på Instagram, hvor man på en måte skal snakke til hele verden og hele verden skal akseptere det de kommer med. Dem om det.

Hun fortsetter:

– Jeg synes det blir jævla slitsomt, så jeg tenker litt annerledes, og tillater meg selv å være mer frittalende. Jeg er ikke ute etter at alle skal like meg. Og jeg klarer meg som regel ganske greit uten å støte folk. For nå er det jo mange som blir støtt av veldig mye rart, og det gidder jeg ikke å følge med på. Sorry.

– Det er ikke alle som opplever å stå i en mediestorm. Hvordan var det for deg?

– Nei, de fleste som blir støtt og krenket over alt mulig rart, har vel ikke prøvd å stå i en sånn storm. Og det er kanskje bra? Jeg vet ikke, men jeg tenker lite på det, altså.

– Folk var litt treige

I «Forræder» kom Grini raskt inn i den såkalte bobla, men hun skulle gjerne sett at de andre deltakerne kunne ha vært mer frittalende i spillet.

– Folk var litt treige. Veldig hyggelige, men du kan liksom ikke være høflig i flere dager, samtidig som du er blant folk som dreper deg om natten, liksom. Folk kunne si: «Nå skal ikke jeg navngi noen, og ikke peke på yngre deltakere». Men da blir det jo helt uinteressant. Du må tenke litt høyt om spillet. Jeg var utålmodig og ivrig, så jeg savnet rett og slett litt mer tydelig spill, sier hun til TV 2.



Om Grini er lojal eller forræder, og hvor lenge hun klarer seg i spillet med sin frittalende og direkte tone, gjenstår å se i den tredje sesongens episoder.

– Jeg syntes det var utrolig gøy å være med. Det var spennende fra første sekund, men jeg hadde levd fint om det ikke hadde kommet på TV. Jeg synes ikke det er så gøy å se meg på skjermen, men det var fryktelig moro å være med i spillet, sier hun.

Tredje sesong av «Forræder» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play fredag 8. september.