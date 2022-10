Svaret på Forræder-gåten var rett foran deltakerne hele tiden: – Føler meg dum

TV-seerne er smertelig klar over at det Forræder-eventyret startet med tre forrædere og 20 lojale deltakere.

Deltakerne selv hadde ingen anelse om hvor mange forrædere det var.

– Hadde de tolket logoen, hadde de fått svaret med en gang, avslører programleder Mads Hansen, i videoen øverst i saken.

Logoen til Forræder har mange hint. Den består av 20 prikker. Disse representerer de lojale. Den består også av en trekant. Disse tre taggene betyr forræderne.

Sirkelen i midten symboliserer sølvet som blir voktet av forræderen.

SVARET VAR ALLTID RETT I NÆRHETEN: Omdahl erger seg litt over at han kunne forstått hvor mange forrædere som var i spill. Foto: Sindre Scavenius

– Følte seg dum

Nå, i etterkant av TV-produksjonen, forteller Forræder-deltaker Christopher Robin Omdahl (31) at han til slutt oppdaget at fasiten hele tiden var rett foran øynene hans.

– Jeg skjønte ikke hintet med logoen før innspillingen var over og logoen var overalt, på plakater og lignende. Ingen andre skjønte det med logoen heller, så vidt jeg husker. Da tror jeg vi hadde snakket om det der inne.

Omdahl forteller at han føler seg dum, siden logoen virkelig var overalt. Den var brodert på puter, på alle flaggene, på flere vimpler, på bordene osv.

IKKE OPPMERKSOM: Hadde Omdahl sett dette, kunne det vært lettere å være lojal. Foto: Sindre Scavenius

– Det var irriterende! For dette var et samtaleemne gjennom hele oppholdet. Vi diskuterte om det var en, to, tre eller fire forrædere.

Det bør nevnes at det var mye annet deltakerne ikke fikk med seg, som også var relevant.

– Det er kanskje ikke så rart at vi ikke klarte å forstå logo-hintet, for det var så mye annet vi ikke forstod heller. Vi ble så utrolig fokusert på å finne ut hvem som var forrædere, snakke med hverandre og teste ut teorier, at vi gikk glipp av mye annet. Mads Hansen fortalte oss en dag at de flagget på halv stang når noen var døde, altså når noen ble eliminert. Dette hadde ingen av oss fått med, sier han lattermildt.

HINT: Ingen knakk denne koden. Foto: Sindre Scavenius

Konstant forvirret

Mandalitten er med i Bleep, hvor han lager innhold rettet mot ungdom.

I en fersk episode av Bleep deler han sine tanker om Forræder, og forteller at det var fortvilende å ikke forstå hvor mange som var lojale, og hvor mange som ikke var det.

– Jeg var så forvirret hele tiden, forteller han i episoden, og gnir seg i ansiktet.

Se Omdahl bli pinlig berørt over egen innsats i Forræder i Bleep-videoen under: