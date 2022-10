Stusser over det som skjedde under Forræder

Forræder-deltakerne nærmer seg halvveis i spillet. Til tross for en kort innspillingsperiode, legger ikke kjendisene skjul på at de hoppet inn med hud og hår fra start.

En gjenganger blant spillerne er mangel på søvn.

Selv om deltakerne ble innlosjert på hvert sitt hotellrom etter endt dag, stoppet ikke spillet å kverne i hodet. Tvert om.

– Litt vanskelig

En av deltakerne som slet med søvn under innspillingen, var skuespiller og danser Cengiz Al (24).

– Det var veldig intenst der og da. Man visste ikke hva som skulle skje, og hvem som var forrædere, forteller han til TV 2.

TRØTT: Cengiz Al la ikke skjul på at han hadde sovet dårlig i fredagens episode. Foto: TV 2

Heldigvis for Al, som i disse dager er aktuell i Skal vi danse: all stars, fikk han gradvis tilbake døgnrytmen og flere timer søvn på øyet.

– Det var deilig. Det tok ikke så lang tid før jeg tenkte: «Okey, nå er dette over. Nå kan jeg endelig sove igjen». Etter innspillingen var ferdig, var det fremdeles litt vanskelig å sove, men til slutt begynte det å gi seg. Jeg fikk tilbake søvnen. Det er det viktigste, sier han.

UVITENDE: Som lojal hadde Cengiz Al null idé om hvem som var forrædere. Her sammen med forræder Jørn Lier Horst. Foto: TV 2

Bekymringsverdig

Rune Enger er førsteamanuensis ved det medisinske fakultet på Universitet i Oslo. Han forsker på søvn og hva som skjer i hjernen når vi sover.

– Det er ikke så rart at de har problemer med å sove, sier Enger etter å ha sett Forræder.

Ifølge Enger er det ikke noe fasitsvar på hvor mye søvn en person trenger.

– Svaret er så mange timer du trenger for å føle deg uthvilt, som for nesten alle er mellom syv og ni timer per natt. Det finnes noen svært få som fungerer godt på færre timer. Det gjelder for voksne. For barn vil behovet være enda større, presiserer han.

Han påpeker at befolkningen sannsynligvis sover mindre nå enn tidligere.

– Det som kanskje er mer bekymringsverdig i samfunnet vi lever i, er at mange kronisk sover for lite. Da er spørsmålet hva slags konsekvenser det får, sier han.

Ulike opplevelser

Når TV 2 snakker med radiovert Kim Johanne Dahl (33) og standup-komiker Sandra Spjelkavik (32), rekker den ene raskt opp hånden når de får spørsmål om mangel på søvn.

– Jeg er så B-menneske. Jeg elsker å sove. Der inne sov jeg omtrent ingenting, forteller Spjelkavik.

Hun hadde en opplevelse hun aldri har kjent på tidligere.

– Jeg har aldri våknet av meg selv så ofte, klokken halv fem på morgenen og vært lys våken. Da har jeg gjerne sovnet klokken to, forteller hun og utdyper:

FRUSTRASJON: Sandra Spjelkavik følte på mye frustrasjon da hun var med på Forræder. Foto: TV 2

– Jeg levde på et konstant underskudd av søvn hele tiden. Det er bare fordi man ligger og prosesserer, kverner, lurer og egentlig ligger og håper at man ikke skal dø i løpet av natten – fordi det skal veldig mange av oss. Man ligger bare og tenker: «Håper det ikke er meg». Så lite søvn – det ble det, konstanterer hun.

Da Spjelkavik returnerte til hverdagen etter innspillingen var over, legger hun ikke skjul på at det ble mange timer på øyet.

– Jeg sov sikkert ett døgn i strekk da jeg kom hjem.

For Dahl sin del, derimot, ble Forræder-oppholdet en helt annen opplevelse hva gjelder søvn.

– Jeg sov ganske bra der inne, men det er fordi jeg er småbarnsmor og jobber med morgenradio. Min vanlige døgnrytme er at jeg står opp halv fem om morgenen uansett. Så jeg fikk jo sove mye lenger enn jeg gjorde til vanlig, sier hun og presiserer:

– Men jeg sov ikke noe bedre. Jeg sov lengre. Som jo er positivt i seg selv.

TOK TIL TÅRENE: Kim Johanne Dahl tok til tårene i en av utfordringene deltakerne fikk. – Det skjer veldig sjeldent, sier hun. Foto: TV 2

Påvirker viktig organ

Kroppen er sammensatt av utallige faktorer som påvirker allmenntilstanden. For lite søvn påvirker spesielt ett organ.

– Det organet som sliter mest med lite søvn, er hjernen. Det er andre deler av kroppen som også har godt av søvn, men hjernen er hovedproblemet. Etter kun én søvnløs natt, fungerer hjernen betydelig dårligere, sier Enger.

– Konsentrasjonsevnen blir dårligere, selvkontrollen, reaksjonsevnen og hukommelsesevnen blir svekket. Ikke minst vil følelsene våre påvirkes, og kan oppleve store humørsvingninger og kortere lunte, forklarer Enger.

Du har kanskje følt på det selv? Mindre timer på øyet gjør lunta kortere, tårekanalene åpner seg lettere og latterkrampene sitter løsere.

– Man trenger ikke gå rundt å være redd for et par søvnløse netter, så lenge du unngår å kjøre bil eller heisekran for eksempel. Men når dårlig eller for lite søvn blir det normale, er det veldig uheldig.

Ikke som forventet

Da langrennsløper Emil Iversen (32) valgte å takke ja til Forræder, ønsket han å bruke reality-deltakelsen som en avkobling fra en trå skisesong.

Avkoblingen ble ikke slik han hadde forestilt seg.

– Jeg kunne jo aldri tatt så mye feil. Vinteren var tung, men de dagene der – de var mye verre. Jeg var som en slakt da jeg kom hjem.

HEFTIG: Emil Iversen skulle bruke Forræder-deltakelsen som en avkobling fra en trå skisesong. Det ble ikke slik han hadde forestilt seg. Foto: TV 2

– Det ble avkobling, men etter innspillingen trengte jeg en avkobling fra avkoblinga. Det gikk seg fort til når jeg kom hjem, men det var et par døgn med søvn før jeg følte meg bra igjen, forteller han.

Å komme hjem til trygge rammer og folk han kunne stole på, føltes trygt. Iversen kom raskt tilbake til hverdagen, men kjente på ettervirkningene av det psykologiske spillet.

– Jeg hadde vel vondt i hodet noen dager til, men jeg fikk heldigvis sove ganske kjapt.

– Sov som en baby

En som dog kunne sove med knusende ro om nettene var komiker og youtuber Jonas Lihaug (33). Som forræder satt han, sammen med nyhetsanker Cathrine Fossum (44) og tidligere politietterforsker og forfatter Jørn Lier Horst (52), med makten over hvem som skulle elimineres om nettene.

– Det var veldig mye snakk om hvor dårlig folk sov der inne. En av fordelene med å være forræder, i hvert fall for min del, var at jeg sov som en baby.

FORRÆDER: Jonas Lihaug sov godt om nettene, vel vitende om alt som skulle skje. Foto: TV 2

Fordi han satt med en tredjedel av makten, og hadde full oversikt over hvem som hadde hvilke roller, tror han det var nyttig for å få skjønnhetssøvnen.

– Jeg hadde ikke det evigvarende stresset som alle de lojale følte på. Det er jeg veldig takknemlig for. Kanskje jeg hadde sovet litt dårligere om jeg var lojal. Men jeg har et veldig godt sovehjerte.

Hovedproblemet

Enger har kun sett én episode av Forræder. Basert på sine observasjoner, er det ingenting som tilsier ham at konseptet er uforsvarlig.

– Mitt inntrykk er at rammene rundt dette, og spenningen, skjer i interaksjon mellom deltakerne. Det er hovedproblemet. Intrigene og spillet er det som primært gjør at de ligger våkne, mener han.

Men dersom man ønsket å unngå våkenetter blant deltakerne, tror Enger ett lett grep kunne ført til en mer behagelig natt.

– For eksempel hvis deltakerne visste at de fikk beskjed på kvelden, etter rådsalen, hvis de røk ut – så hadde det sannsynligvis kunne bedret søvnen.

– Uvitenheten blant deltakerne og mangel på kontroll forverrer nok opplevelsen, mener Enger.

Han legger ikke skjul på at Forræder er et av de mer ekstreme programkonseptene som han tror vil skape interessant TV.

– Man får vurdere hvor grensen går, men det ser ikke så voldsomt ut, ut ifra første episode – verken risiko eller belastning, sier han og legger til:

– Hvis man skulle vært veldig kritisk, så er programmet lagt opp på en psykologisk manipulerende måte. Om det er med vilje eller tilfeldig vet jeg ikke, men det er ikke overraskende at de sliter med søvnen.

Se Forræder på TV 2 fredager fra klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.