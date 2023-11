Spilte i «Star Wars»: – Måtte skulke skolen i én uke

Tom Egeland (64) får fortsatt autograf-forespørsler fra hele verden – 44 år etter at han medvirket i en av Hollywoods mest legendariske filmer.

– Jeg er jo hollywoodstjerne. Nesten, sier Tom Egeland med et skjevt smil.

Vi skal komme tilbake til hvorfor den suksessfulle krimforfatteren med jevne mellomrom mottar fanbrev fra hele verden.

Men først til Egelands høst som realitystjerne her hjemme i Norge, i TV 2-serien «Forræder».

– Det er det første og eneste realitykonseptet jeg har takket «ja» til. Jeg har fått en håndfull forespørsler opp gjennom årene, og jeg har alltid takket «nei». Jeg er ikke noen reality-type, og har egentlig ikke noe behov for å være på TV, sier 64-åringen.

– Men jeg så første og andre sesong, og elsket det! Jeg sa faktisk til kona da vi satt og så på første sesong at hvis de spør, så kommer jeg faen meg til å si «ja». Rett og slett fordi jeg synes det er et så kult konsept. Og ja, det innfridde.

MORSOMT SPILL: Tom Egeland stortrivdes i «Forræder»-spillet. Her med Frode Grodås, Desta Beeder og Kjersti Grini. Foto: Espen Solli / TV 2

Egeland, som er den eldste deltakeren i «Forræder», kjente bare et par-tre av de andre kjendisene før spillet startet i villaen Midtåsen i Sandefjord. I dag sitter han igjen med mange nye venner og utelukkende gode minner.

– Jeg hadde det morsomt, ene og alene. Jeg vet at mange av deltakerne slet med nerver, særlig om natten. Mange var plaget av tanker som: «Vil jeg bli hentet ut og sendt hjem. Vil jeg bli drept?», men jeg hadde ikke nerver. Jeg tenkte at før eller siden ville jeg ryke ut, så jeg var helt rolig, sier han.

Det er Egelands forfatterskap som har gitt ham kjendisstatus, og dermed muligheten til å delta i «Forræder». Hans 21 romaner er oversatt til 24 språk, og bøkene om karakteren «Bjørn Beltø» leses over hele verden.

STOR OPPLEVELSE: «Forræder»-deltakeren forteller levende fra filminnspillingen på Finse. Foto: Espen Solli / TV 2

Hollywood på Finse

64-åringens første internasjonale «claim to fame» var imidlertid en av filmhistoriens største suksesser gjennom tidene.

– Det er alltid en vinner i sosiale sammenhenger å åpne med: «Da jeg var med i Star Wars», men med respekt å melde var det en beskjeden innsats, sier han og humrer.

Forfatteren spilte en av de hvitkledde «rebel soldiers» i «Star Wars: The Empire Strikes Back» fra 1980.

– De spilte inn åpningen på Finse, som skulle forestille isplaneten «Hoth» i filmen. Jeg var med som statist, forklarer han.

Egeland var på dette tidspunktet 19 år, hadde nettopp bodd i USA og gikk det siste året på videregående i Oslo. Han var svært interessert i film, og hadde allerede medvirket som statist i en håndfull reklamer og spillefilmer.

– En kveld ringte de fra det norske filmselskapet som var hyret inn av Hollywood for å bemanne opp statistgjengen på Finse, forteller han.

– Jeg sa «ja» med en gang, og måtte skulke skolen i én uke for å få med meg dette her. Jeg er jo ikke gjenkjennelig i filmen, altså. Jeg vet hvem jeg er fordi jeg vet hvor jeg sto, men jeg er jo bare en av 50 som var kledd opp som geriljasoldater i isødet.

PÅ FINSE: Superstjernene Mark Hamill og Harrison Ford i den norske fjellheimen. Foto: Lucasfilm/Fox/Kobal/REX

– Forferdelig primitivt

Egeland og de andre statistene ble kjørt opp på den snødekte fjellvidda i store beltevogner for å spille inn «Star Wars»-scenene.

– Der sto vi nede i skyttergraver, som de hadde gravd ut i snøen. De hadde satt opp kulisser, noen svære kanontårn. Dette var lenge før dagens digitale redigeringsverktøy, så selve eksplosjonene du ser i filmen, var ekte. Alt sånt skjedde på stedet.

Mellom opptakene fikk Egeland og resten av filmcrewet servert varme, amerikanske hamburgere i kulden. Ut over dette var det stor forskjell på standarden for stjernene Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill og statisten Tom Egeland.

– Vi bodde ikke på hotellet, for der bodde stjernene og filmens crew. Vi bodde forferdelig primitivt, i noe som minnet om en speiderhytte. Vi statister bodde kummerlig, men fikk godt betalt.

Egeland forteller at 90 prosent av dagene på Finse besto av venting. Ett enkelt opptak på fire-fem timer, endte opp som kun ett sekund i den ferdige «Star Wars»-filmen.

EN SLAGS STJERNE: «Star Wars»-filmen har gjort Tom Egeland til en ettertraktet mann blant autografsamlere. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Tjente penger på egen autograf

Til tross for den beskjedne rollen, har innsatsen i den norske fjellheimen gitt Egeland en slags stjernestatus.

– I begynnelsen av min forfatterkarriere pleide jeg å si – som sant var – at jeg hadde signert flere «Star Wars»-autografer enn jeg hadde signert bøker.

«Forræder»-deltakeren har blant annet vært i London på en «Star Wars»-convention, som er en slags messe der fans og skuespillere møtes.

– Da kom det folk fra bokstavelig talt hele verden. De kom helt fra USA og Japan med svære filmplakater i pappruller. Dette var folk som samlet på autografer, og dit kom også superstjernene som Mark Hamill, forklarer han.

Inne i en svær idrettshall satt Egeland og andre «Star Wars»-stjerner på rad og rekke for å skrive autografer til fansen.

– Hver av oss hadde en økonomisk ansvarlig, som tok imot penger. Jeg tror én autograf kostet ti pund. Da jeg kom dit, tenkte jeg: «Herre min gud, ingen vil vel ha min autograf?». Jeg spilte jo bare en fillete statistrolle. Men jeg vet ikke hvor mange signaturer jeg skrev. Da det var ferdig, fikk jeg en konvolutt stappfull av penger som min andel, sier han og smiler.

SUKSESS PÅ FLERE OMRÅDER: Tom Egeland er mest kjent for sine bøker, men har også film- og TV-opptredener på merittlisten. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Jeg satt ved siden av «Jabba the Hut», legger han kuriøst nok til.

Mottar fortsatt fanbrev

«Star Wars»-fansen har ikke glemt den norske statisten, og mange av dem finner fram til forfatterens adresse på Nordstrand i Oslo.



– Fremdeles, 44 år senere, så hender det at jeg får tilsendt alt fra vanlige brev til små pappesker med «Star Wars»-figurer og -romskip i posten. Da er det spørsmål om jeg kan signere og returnere. Det er jo fantastisk morsomt.

For den filminteresserte forfatteren er det ikke umulig med et slags comeback i Hollywood. Flere store filmselskaper har nemlig vist interesse for å filmatisere bøkene hans.

– Jeg har opp gjennom årene tjent ganske store summer på det som kalles opsjoner, altså at et filmselskap sikrer seg rettighetene til en film. Uten at det nødvendigvis blir noe av, forteller han.

– Med ett unntak, altså «Ulvenatten» som ble både spillefilm og TV-serie, så har alle disse prosjektene kokt bort. Av finansielle årsaker, i all hovedsak, for det er så vanvittig dyrt å lage film og TV-serie. Det hadde vært veldig moro, men jeg pleier å si: «Det tror jeg når jeg ser det», sier «Star Wars»-statisten til TV 2.