Snakker ut om den dramatiske exiten: – Vennskapet er sterkere enn noen gang

Fredag kveld er det duket for finale av den andre sesongen av «Forræder». Deltakerne fra årets sesong er samlet for å se hvem som stikker av med den gjeve seieren.

I år har det vært 16 spillere, der alle har stilt i par – enten de er kjærester, venner eller familie.

Spillet har vært intenst og flere har gått ut av komfortsonen med ulike taktikker som å lyve eller sabotere for andre. Nå skal de igjen samles på finalefesten.

Saken oppdateres!

Åpner seg om exiten

Det ble et dramatisk øyeblikk da Youtuberen Robin «Rob The Sir» Hofset måtte dra hjem fra «Forræder». Spillpartneren Victor Sotberg tok det tungt og reagerte med tårer.

Hofset visste ikke at Sotberg var forræder.

– Det å spille gikk veldig fint. Jeg trodde legitimt at jeg spilte med min lojale kompis, forteller han.

Da Hofset fikk med seg avsløringen av forræderne, tenkte han at han ville se ut som en tosk. Likevel trøster han seg med at han mener at Sotberg har spilt bra. Sotberg selv forteller at det var kjipt å lyve for kompisen.

– Det gikk fint i starten, for da går det ikke helt inn på deg. Da har man det gøy og det er et spill. Men desto lenger det går, desto mer ekte blir det. Da var det vondere og vondere å lyve for ham, sier han.

Det er god stemning mellom kompisene i dag,

– Vennskapet er sterkere enn noen gang, sier Sotberg.

Tenker på «Forræder» hver dag

Ett av spillerparene besto av Jennie Sofie Lie Pickl og kjæresten Tarjei Svalastog. Sistnevnte har kommet seg hele veien til finalen, mens Pickl ble tidlig stemt ut.

Svalastog har spilt relativt hardt gjennom denne sesongen, noe kjæresten har sett på som positivt.

– Helt ærlig, så digger jeg det fordi han «gønner» på og jeg mener at han gjør programmet mye mer spennende og morsomt, forteller Pickl på finalefesten.

– Det er jo et spill, så man kan egentlig ikke ta det personlig, forteller hun.

Svalastog har selv et positivt syn på opplevelsen av å være med på «Forræder».

– Jeg tenker på det hele tiden. Jeg tenker på avgjørelser som ble gjort der inne, om det var riktig eller galt, sier han.

– Vi snakker om det hver dag og tenker på det på en eller annen måte, legger kjæresten til.

Se finalen av Forræder på TV 2 Play klokken 18.00 og 18.40.