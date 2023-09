Sliter med diagnose: – Det stikker inni meg

Dersom du ikke har sett premieren av «Forræder», vil det komme enkelte avsløringer fra episoden i saken.

Det gikk ikke lang tid før bryter Morten Thoresen fikk kjenne på at spillet i TV 2-serien «Forræder» er langt mer nervepirrende enn en rolig Ludo-kveld.

Da de 22 deltakerne for første gang satt samlet rundt bordet i rådssalen, med bind for øynene, kjente Thoresen hånden til programleder Mads Hansen på skulderen.

26-åringen fikk med dette rollen som forræder.

– Da ble jeg stresset. Det første jeg tenkte var: «Faen, hørte på folk at jeg ble tatt på skulderen? Puster jeg for tungt? Kan jeg svelge nå?». Det var krisemaksimering med en eneste gang. Jeg ble sånn: «Shit! Nå fikk jeg den rollen».

Med sitt delvis tannløse smil, brede bodødialekt og utadvendte væremåte, var det flere av de andre deltakerne som tidlig var åpne om at Thoresen var den de minst mistenkte som forræder.

– Det syntes jeg var kjemperart. Jeg tror det er litt fordi jeg er den «kinaputten» jeg er, som er sterk og alt det der. Samtidig er jeg alltid meg selv, får overtenning og sier alt jeg vil. Jeg tror det er det som gjorde at de stolte på meg med en gang. De trodde nok at den overtenningen ville ha avslørt meg, sier han.

LØGNER: Morten Thoresen hadde få øynene rettet mot seg når det kom til å bli mistenkt som forræder i den første episoden av TV 2-programmet. Foto: Espen Solli / TV 2

– Ikke smart nok

I programmet lanserer Thoresen en teori om hvorfor så mange følte seg sikre på at han var lojal.

«De tenker at jeg ikke er smart nok til å være en forræder. Noe som er en sannhet; jeg er egentlig ikke smart nok til å være en forræder», uttalte han i første episode.

Da TV 2 møtte bryteren på pressetreffet til «Forræder», forklarte han at utsagnet kan ses i sammenheng med hans utfordrende skoletid.

– Jeg var ikke verdens beste på skolen, med tanke på min dysleksi. Da jeg fikk dysleksi-stempelet, følte jeg at: «Faen, kanskje jeg bare er dum?». Det tok et par år, men jo eldre jeg blir så ser jeg at det ikke handler om å være dum. Det handlet bare om at jeg måtte jobbe litt mer med skolen.

HAR DIAGNOSE: Morten Thoresen har dysleksi, også kalt ordblindhet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Stikker inni meg

Thorsen forteller at det vanskeligste med diagnosen var høytlesning i klasserommet.

– Det har alltid vært hardt for meg. Fordi lange ord har vært veldig vanskelige for meg. Jeg kjente veldig på det. Det stikker inni meg når jeg faktisk må gjøre det. Da vil jeg heller fortelle min historie, det har jeg ikke noen problemer med, men det at jeg er dårlig til å lese – det sitter dypt inni meg.

Da Thoresen var 16 år, flyttet han alene fra Bodø til Oslo for å gå på en videregående skole som var tilrettelagt for satsingen som bryter.

– Det å flytte til Oslo var knallhardt i starten, men jeg er jo en hard nordlending som har vokst opp med en hard mor, på godt og vondt – så det har gått fint. Men etter videregående var jeg ferdig på skolen. Det kan være et smart valg, og det kan være at det ikke var smart. Det er jo «high risk, high reward», jeg vet ikke. Folk tar som regel det med å gå skoleveien som noe smart.

SATSER ALT: Morten Thoresens største mål i livet er å bli verdens beste bryter. Foto: Javad Parsa / NTB

– Hva har vært hardest; å kjempe på brytematten eller på skolen?

– Det hardeste for meg har alltid vært å kjempe på skolen. For det krever så mye av det psykiske, og det er veldig hardt for meg med det psykiske når det kommer til skole. Brytingen er kun det fysiske, som alltid har vært min spesialitet.

– Jævla smart

I det psykologiske spillet «Forræder» fikk den fysisk sterke 26-åringen også vist at han evner å tenke taktisk.

– Jeg ville jo at folk skulle tro at jeg var stokk dum. Det var en taktikk jeg nok egentlig ikke skjønte at jeg utførte i spillet, men i dag tenker jeg at det var jævla smart, sier han og gliser.

– Jeg vet jo selv at jeg ikke er dum, selv om jeg sitter her uten to fortenner.

VAREMERKE: Mangelen på fortenner har med årene blitt Thoresens varemerke. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Thoresen satser nå for fullt på å bli verdens beste bryter i VM i Beograd i september. Hva han, som ikke har høyere utdanning, skal gjøre når han legger opp som toppidrettsutøver, har han ennå ikke svaret på.

– Jeg har alltid tenkt at det å ha en plan-B er litt feigt. Jeg skal bare gønne «all in» på denne brytingen, for det er det som betyr noe for meg i livet. Jeg skal bli verdens beste bryter før jeg gir meg. Jeg har gode sponsorer i ryggen, som kommer til å hjelpe meg sånn at jeg lander på beina etter brytekarrieren min, poengterer han.

– Man vet aldri hvor jeg ender opp, men er man en ordentlig person som er seg selv, så ordner det seg alltids. Jeg bruker å si: «Det ordner seg alltids for søte og rare gutter».

«Forræder» sendes på TV 2 Direkte på fredager, og er tilgjengelig på TV 2 Play fra fredager kl. 03.00.