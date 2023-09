Skjulte misbruket: – Livet mitt utad var en løgn

Da P4-programleder Michael Andreassen (50) entret det psykologiske spillet i villaen Midtåsen i Sandefjord, hadde han et sterkt ønske om å bli forræder.

– Jeg mener fortsatt at det er det beste utgangspunktet du kan ha i spillet. Som lojal har du null kontroll, men som forræder har du litt kontroll, sier han til TV 2.

Ønsket om å bli valgt som forræder ble ikke innfridd, og Andreassen var derfor i villrede om hvem som potensielt kunne drepe ham i løpet av natten.

– Vi var aldri sammen der vi bare kunne slappe av. For du var alltid på vakt, alltid på utkikk. Selv om jeg sto i en vanlig samtale, med folk jeg kjenner fra før, så er du fortsatt i et spill.

SLITSOMT SPILL: Michael Andreassen syntes spillet i «Forræder» var belastende. Her med Frode Grodås og Jon Martin Henriksen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Løy i årevis

Til TV 2 sier 50-åringen, litt spøkefullt, at en av grunnene til at han ønsket seg forræder-rollen var fordi han er en svært erfaren løgner.

– Med min bakgrunn så har jeg løyet i årevis, altså da jeg var aktiv alkoholiker, sier han.

Andreassen har gitt ut boken «Jeg heter Michael og er alkoholiker» og har turnert med forestillingen «Jeg stoler ikke på folk som ikke drikker», der han deler åpenhjertig om selvmordsforsøk og sykehusinnleggelser som følge av sin rusavhengighet.

Samtidig som Andreassen var en kjent og kjær programleder i P4, skjulte han sitt misbruk for omverdenen.

– Mye av livet mitt utad var en løgn. Det handlet om frykt for konsekvenser, så det var livsviktig for meg å opprettholde den løgnen. Det var ufattelig slitsomt. Jeg ble helt nedbrutt av det, forteller han.

– Sånn sett vet jeg hvor slitsomt det er å opprettholde løgner i det virkelige liv, for det koster krefter. Det var noe av det som gjorde at jeg til slutt kollapset på jobben. Det koster så mye krefter å hele tiden gå rundt og følge med på om andre merker noe, og om hva andre tenker om deg.

SER LIKHETER: Michael Andreassen mener det er visse paralleller mellom livet som alkoholiker og spillet i «Forræder». Foto: Espen Solli / TV 2

– Vondt i starten

I dag er det over elleve år siden Andreassen kuttet ut alkoholen. I den første tiden som rusfri var det vanskelig å få omgivelsene til å stole på at han virkelig hadde lagt misbruket bak seg.

– Det var vondt i starten, fordi jeg da hadde forandret meg. Jeg visste det, men det visste jo ikke noen andre. Fordi jeg hadde sagt ting før, og så gjort det stikk motsatte. Hvorfor skulle det bli annerledes nå?

– Hvordan føltes det da folk ikke stolte på deg?

– Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å si: «Nå er det sånn». Da har du ikke noe annet valg enn å vise det over tid. Den tiden kan være litt vond, for du ønsker bare at folk skal forstå at det nå er annerledes. Men jeg lærte meg å håndtere det ganske greit, sier han.

LOJAL ELLER FORRÆDER: Tamanna Agnihotri og Michael Andreasen i samtale inne på Midtåsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Nesten som i «Forræder», der deltakerne ser hverandre inn i øynene og spør hverandre om de er forrædere eller lojale, opplevde Andreassen at hans nærmeste testet ham da det gjaldt det å ha lagt rusavhengigheten bak seg.

– Datteren min kunne stille meg et spørsmål, og jeg svarte alltid ærlig. Så stilte hun meg det samme spørsmålet to måneder etterpå, for å sjekke om jeg svarte det samme. Jeg fryktet aldri spørsmålene, for når jeg hadde vært ærlig så trengte jeg ikke å huske på hva jeg hadde svart sist. Jeg visste jo det. Men det var en fase der det var vondt å ikke bli trodd, samtidig som jeg forsto hvorfor.

For en som har løyet i store deler av livet, ble det en ny tilværelse for Andreassen da han kuttet ut alkoholen.

– Det er en befrielse i livet å være åpen og ærlig. Det er ikke mye i livet som har gitt meg så mye styrke som det. Det blir mindre bekymring i livet når man føler at man ikke har så mye å skjule, medgir han.

LYKKELIG GIFT: I sommer giftet Michael Andreassen seg med samboeren Eva Sivertsen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– En dypere lykke nå

Andreassen nådde sitt bunnpunkt i 2012, og siden har han gjenoppbygget livet som rusfri, noe som har medført mange positive endringer. Den 17. juni i år var et definitive høydepunkt i livet, da han giftet seg med samboeren Eva Sivertsen i Fagerborg kirke.

– Selve dagen var helt fantastisk. Vi dro rett fra bryllupet til Gardermoen, og passet på å bo på hotellet nærmest flyplassen sånn at vi bare kunne trille koffertene over. Og klokken ti på formiddagen, dagen etter, sto vi i Roma. Vi fortsatte bare i bobla, så vi var bare oss to – i vår boble. Det har bare fortsatt.

– Hvordan er livet som nygift?

– Jeg var lykkelig før også, men jeg kjenner på en dypere lykke nå. Jeg synes det er forskjell på å være gift og ikke å være gift. Det blir tryggere, uten at det har vært utrygt før. Det blir en enda sterkere nærhet, og man kommer enda et lite hakk nærmere hverandre og får et enda sterkere samhold. Det er enda mer latter og smil nå, sier han.

