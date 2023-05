Sa fra seg millionlønn: – Trenger ikke de pengene

Ikledd hvit piqué-trøye sitter Torstein Bae i et hvitt møterom i Flyktninghjelpens lokaler i Oslo sentrum.

Kontrasten er stor til slik vi ser ham i «Forræder» denne våren, der han sitter i svart kappe og «dreper» kjendiser i nattemørket.

– Det var en gang jeg nesten dummet meg ut noe skikkelig. Vi var en større gruppe der noen sa: «Jeg lurer på hvor konklave-rommet er?». Da buset jeg nesten ut med: «Vet du ikke det? Det er jo der borte i kjelleren». Da hadde det vært gjort, sier forræderen og ler godt.

I KONKLAVEN: Hver kveld møttes Torstein og de andre forræderne i konklave-rommet i kjelleren for å bestemme hvilke kjendiser som skulle drepes. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

Som internasjonal mester og mangeårig sjakkommentator i NRK, er 44-åringen en av de mest erfarne deltakerne når det kommer til spill og taktikkeri.

– Jeg tenkte mest at det var en ulempe. Som sjakkspiller virker man kanskje kalkulerende og beregnende. Man kan oppfattes som en farlig motstander, og det kan gjøre at man i utgangspunktet ikke har så mye tillit fra de andre, mener han.

– Litt komisk

Allerede i første spillrunde av «Forræder» ble Torstein mistenkt. Stemningen i rådsalen ble av andre deltakere omtalt som «helt jævlig». Men hos sjakkommentatoren var det ingen tårer eller angst å spore.

– Det har kanskje noe å gjøre med at jeg har en ganske alvorlig jobb til vanlig. Det å være med i en lek for voksne på festningen en stund, er ikke noe som preger meg. Det skal mye til for at noe sånt skal gå innpå meg, sier Torstein, som til daglig jobber som avdelingsleder i Flyktninghjelpen.

Mens flere av deltakerne slet med nattesøvnen da de satt isolert på hvert sitt hotellrom etter endt innspillingsdag, sov Torstein som en stein hver eneste natt.

GOD SPILLER: Torstein Bae trekker fram Victor Sotberg som en av de beste spillerne i vårens «Forræder». Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

– Det var noen ganger der jeg bare måtte le for meg selv om morgenen, for hele opplegget var litt komisk. «En ny dag, og så er det på`n igjen med juging, luring og villreding i en ny rådsal», tenkte jeg – og bare koste meg med det.

Har familiens støtte

Det var hjemme på Rustad, øst i Oslo, at 44-åringen i fjor høst øynet et håp om å delta i spillet – da han så den første sesongen av «Forræder» sammen med kona, Silje Bjerke (40), og deres to barn.

– Min lille gutt, på snart åtte, var veldig ivrig på at jeg skulle være med. Jeg spurte også kona, og familien synes det er stor stas at jeg er med. De er absolutt med på laget.

Kona ble tidligere i år norgesmester i sjakk, og ekteparets felles lidenskap er nedarvet til eldstegutten Anton.

– Han er veldig ivrig på sjakk. Det har gjort at jeg også spiller litt mer sjakk nå, for da kan jeg være med litt på turneringer. Ellers er den kabalen med familien litt vanskelig å få til å gå opp. Det er vanskelig for familielivet og bare stikke bort en uke for å spille sjakk.

At verken Torstein eller kona har førerkort, gjør muligens ikke «familiekabalen» enklere.

FAMILIEFAR: Torstein har to barn på snart syv og åtte hjemme på Rustad øst i Oslo. Foto: Erik Edland

– Jeg er oslogutt, og har bodd i Oslo stort sett hele livet. Så jeg har liksom aldri hatt noe behov for lappen. Temaet har vært oppe når man har fått unger, men etter hvert venner man seg til det. Vi er heldige som har venner og familie de gangene vi trenger å kjøre et sted, så vi får til det også – enten det er til fotballen eller andre greier man skal på.



Gikk i farens fotspor

Selv vokste Torstein opp på Nordberg i Oslo. Moren, Eva Liljegren, var direktør i Kirke- og undervisningsdepartementet og SV-er. Faren var høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae.

– Det lå vel litt i kortene at jeg skulle gjøre som min pappa, å bli advokat. Det endte jeg opp med å bli også. Selvfølgelig håpet jeg sikkert å bli både sjakkmester og fotballstjerne. Uten at jeg hadde veldige forhåpninger om det, realistisk sett.



Etter noen gode plasseringer som sjakkspiller, drev Torstein sjakkbutikk med kona og var president i Norges Sjakkforbund i årene 2004-07.

Endret livskurs

I 2013 begynte han å jobbe som jurist, og ble etter hvert konsernsjef i Alt Legalt AS og advokat og managing partner i Advokatfirmaet Legalis AS og Legal24 Advokatfirma AS i Oslo. Men høsten 2020 bestemte han seg for å gi avkall på sin millionlønn for å jobbe med mennesker på flukt.

– Jeg var litt mett på det å drive business. Og så var jeg kjent med at Flyktninghelpen var et fantastisk fyrtårn for Norge i verden, som veldig få kjenner til. Vi er 16.000 hjelpearbeidere i 40 land, men det er det nesten ingen i Norge som vet. Jeg syntes at det var et fantastisk sted å kunne jobbe.

NY HVERDAG: For cirka to år siden startet Torstein i ny jobb i Flyktninghjelpen. Foto: Erik Edland

– Du sa ifra deg en svært høy lønn. Mange vil kanskje synes at det er et rart trekk?



– Jeg skjønner det, for det er kanskje ikke så vanlig at man går ned i lønn. Jeg har en vanlig jobb og en vanlig inntekt nå.

Han fortsetter:

– Som sjef i advokatfirma tjener man godt, men jeg trenger ikke de pengene. Heldigvis har ikke jeg noen livsstil eller ambisjoner som gjør at jeg egentlig har noe veldig behov for dem. Jeg er veldig fornøyd og tilfreds med at jeg ikke har en livsførsel der jeg trenger å ha veldig høy inntekt, men at jeg heller har muligheten til å velge hva jeg virkelig har lyst til å gjøre.

Skeptisk til mer reality

Torstein legger ikke skjul på at han håper at den økte publisiteten gjennom «Forræder»-deltakelsen vil kunne føre til at flere får høre om Flyktninghjelpens arbeid.

– Hvis du blir med i flere realityprogrammer, får du jo enda mer publisitet!

TVILER: Torstein tviler på at han blir å se i flere realityprogrammer. Foto: Erik Edland

– Nå er det mange realityprogram, men det er ikke så mange der man skal bruke hodet. Flere er mer fysiske, som «71 Grader Nord» og «Farmen». Det har ikke helt den samme appellen for meg. I tillegg til at det ofte er veldig tidkrevende innspillinger, som gjør at det blir vanskelig å få det til å gå opp med familieliv og jobb.

– Du er lidenskapelig opptatt av idrett. Burde ikke «Skal vi danse» være passende for deg?

– Haha. Jeg tror vi skal spare det norske folk for det. Det tror jeg ikke hadde blitt mye å skryte av, altså. Det hadde nok blitt et kort eventyr, sier Torstein og smiler.

