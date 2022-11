Røk ut i semifinalen – heier ekstra på én deltaker

Fordi forræder Jonas Lihaug (33) ble forvist forrige fredag, stod den siste forræderen, Cathrine Fossum (44), på egne ben.

Sorgen over å ha mistet Lihaug skulle derimot snu, da programleder Mads Hansen (38) fortalte det glade budskap om at hun måtte tvinge en lojal spiller til å bli forræder.

Fossum var ikke i tvil om hvem hun skulle velge – foredragsholder og tidligere basehopper Karina Hollekim (46).

TVUNGET: Cathrine Fossum tvang Karina Hollekim til å være forræder. Foto: TV 2

Da samtlige av deltakerne ankom frokostsalen, var gruppen samstemte om at noen hadde byttet side.

Spekulasjonene florerte. I rådsalen viste det seg å bli vanskelig å fakke en forræder, og nok en gang ble det skivebom for de lojale.

To stemmerunder

Det måtte to stemmerunder til mellom youtuber Sander «Randulle» Dale (24) og youtuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31).

På forhånd hadde Fossum og klatrer Magnus Midtbø (34) avtalt at dersom det gikk til runde to, skulle de stemme på Dale. Selv om de stemte på Omdahl i første runde, forstod de at dersom det ble likt i runde to, kunne de ryke selv i en tredje stemmerunde.

AVTALE: Cathrine Fossum og Magnus Midtbø avtalte at de skulle stemme på Sander Dale, dersom det ble to stemmerunder. Foto: TV 2

Dale klarte ikke å snu mistanken fra seg, og ble til slutt forvist fra spillet.

– På en rar måte var det ganske deilig å bli forvist, egentlig. Jeg prøvde å bli værende, for jeg vil at de lojale skal vinne. Dessverre holdt det ikke helt inn, sier han når han møter TV 2 kort tid etter rådsalen.

FORVIST: Sander Dale ble forvist fra Forræder. Foto: TV 2

Fordi Hollekim har blitt tvunget over, frykter Dale at de lojale har en vanskelig oppgave foran seg.

– Jeg tror ikke det blir noe lettere for dem. Jeg tror det blir veldig hardt, men jeg heier på dem. Så får vi se hvordan det går. De lojale skal ha lykke til med å rydde opp i det rotet her, sier han og ler.



LOJAL: Da Sander Dale avslørte at han var lojal, innså den lojale gruppen at de nok en gang hadde bommet. Foto: TV 2

Første gang

Selv om Dale har vært en markant spiller i reality-programmet, ønsket han å være enda mer involvert.

– Jeg vil si at jeg var involvert i nærmere 95 prosent av alt som har skjedd. For en opplevelse. Det har vært ekstremt moro å være såpass delaktig.

Navnet hans har til stadighet dukket opp som en mulig forræder. Likevel har han aldri fått stemmer mot seg i rådsalen – før nå.

I FARESONEN: Christopher Robin Omdahl var i faresonen for å forlate spillet. Foto: TV 2

– Spilldag ni er første gang noen skriver ned navnet mitt på en tavle. I dag taper jeg mot en gigant innenfor argumentasjon. Chris er helt rå, og skulle jeg gjort det rådet om igjen, så ville jeg nok gått etter Chris. Hvis han drar i land seieren er det fortjent – uavhengig om han er forræder eller lojal.

Heier ekstra på én av deltakerne

Det som startet med 20 kjendiser, har nå blitt til fem. Blant dem er det spesielt én person Dale heier ekstra på.

– Jeg heier faktisk på Magnus. Jeg har sett på han som en av mine nærmeste her inne. Det er en veldig komfortabel kar å ha med videre, og han virker fast bestemt på å dra i land denne seieren. Er det noen som kan klare det, så tror jeg det er han.

HAR TROA: Sander Dale heier ekstra på Magnus Midtbø. Foto: TV 2

Se hvem Sander Dale tror er forrædere – og hvordan han reagerer når han får vite sannheten i videoen under.

– Gjør til tider vondt

Da Dale takket ja til å være med i TV 2s storsatsning, trodde han dette var noe han hadde kontroll på. Lite visste han at spillet var ulikt noe annet han hadde vært med på før.

– Jeg tenkte det var gøy og at jeg visste hva det var. Så kommer man inn hit og det er noe helt annet. Hvis jeg hadde sittet og sett på dette selv, så hadde jeg tenkt: «Herregud for en idiot-gjeng, det der hadde jeg klart lett», sier han og utdyper:

VANSKELIG: Sander Dale innrømmer at det var vanskeligere enn først antatt å sile ut forræderne. Foto: TV 2

– Jeg er veldig glad at jeg kan være den som sier: «Vet du hva? Dette er det vanskeligste jeg har vært med på i hele mitt liv». Det er mer eller mindre umulig, og det gjør til tider vondt å måtte stemme på noen som man har dannet et bånd med.

Nyttig avkobling

Dale har aldri angret et sekund på at han takket ja til å være med i det psykologiske spillet. Selv da han havnet på legevakten valgte han å se på det som læring.

– Det har vært en enorm læring. Jeg har fått møtt så mange fine folk. Tenk at jeg har fått lov til å være med å leke detektiv og tyv med Jørn Lier Horst, og skravle piss med Christer Falck, utbryter han.

LÆRING: Sander Dale har lært mye av å være med på Forræder. Foto: TV 2

Når det har gått en kule varmt i rådsalen, påpeker han at oppdragene har vært en fin måte å koble av på.

– Oppdragene var det man trengte for å koble av litt, og bli bedre kjent. Det har bare vært utrolig gøy å bli kjent med alle på et ufattelig skrudd vis.

Mangler komplett «bucketliste»

At han valgte å takke nei til forræder-rollen to ganger, tror han er en viktig årsak til at reality-opplevelsen ble en fin erfaring.

– Jeg tror ikke jeg hadde sittet igjen med den følelsen om jeg hadde takket ja til å være forræder – verken første eller andre gangen. Jeg tror ikke jeg hadde klart å lyve heller. Så jeg er fornøyd med at jeg var lojal, spillet ut.

Dale har i ettertid utdypet at han angret på å takke nei, både i første program, men også da han ble fristet. Det er nemlig én prekær ting han ville vært med på.

– Jeg fikk ikke lov til å være med på møtene når de skulle eliminere folk. Jeg vet ikke hvor det var. Det er det eneste på «bucketlisten» min som jeg mangler, sier han, og fortsetter:

– Og da tenker man kanskje: «Du mangler å vinne», men det var ikke så viktig. Det var sekundært, sier han og ler.

BLE FRISTET: Sander Dale takket nei til å være forræder to ganger. Foto: TV 2

Se finalen av Forræder fredag fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte og på TV 2 Play.