Reagerer på ukultur i TV-bransjen: – Sexy når gutter gjør det

PAR: Jennie Sofie Lie Pickl og Tarjei Svalastog deltok på «Forræder» sammen. Selv om de hadde veldig ulike opphold på Kongsvinger festning, er de glade for at de fikk oppleve innspillingen sammen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Jennie Sofie Lie Pickl (22) var med i sin første reality-produksjon da hun deltok i årets sesong av Forræder. Hun prøvde å ikke være så opptatt av at det var kamera over alt og hvordan hun ville fremstå på TV, men innrømmer at hun hadde noen tanker rundt det.

INFLUENSER: Til tross for sin unge alder, har Jennie Sofie Pickl vært influenser i en årrekke. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg tror jeg naturlig er en veldig konfliktsky person. Jeg er ikke veldig hard. Jeg tenkte ikke på hva de andre ville tenke om meg, men mer at det kommer på TV.

– Jeg har ikke vært med på en så stor produksjon før. Jeg vet at det ikke bare er positiv respons, og jeg visste det ville komme negative reaksjoner rundt at jeg gråter i begynnelsen. Det var vel dét jeg tenkte på. Hvis jeg hadde vært superhard og gått hardt ut, kunne jeg fått høre at jeg er en bitch.

Deler sin frustrasjon

Og det er nettopp dette Pickl ønsker å adressere. Hun tror kvinner i reality-program oftere får kritikk av TV-seerne, enn motsatt.



– Jeg tror det har blitt bedre de siste årene, definitivt. Men man ser det igjen i andre programmer. Jeg lever av sosiale medier, og får med meg veldig mye. Jeg ser en større tendens til at jenter får mye kritikk for oppførselen sin, fremfor gutter. Det har blitt mye mer avbalansert. Det som frustrerer mest er at folk ikke skjønner det er TV.

MØTTES UNDER PANDEMIEN: Pickl og Svalastog har vært sammen siden 2020. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Hun får støtte av kjæresten, Tarjei Svalastog (24), som også er med i «Forræder».

– Det har vært en snakkis i flere forskjellige bransjer, spesielt det siste halvåret. I humorbransjen, hvor jentekomikere får veldig mye mer hat enn guttekomikere. Jeg ser veldig godt hva det snakkes om – og jeg er helt enig.

– Hvis jeg sier noe dumt i løpet av «Forræder», kan det hende ingen reagerer på det. Men hvis Jennie sier det samme, så kan det godt komme hat. Gi gutta litt hat også! De kan ta oss på ting vi sier også, for det er ikke alt jeg sier hele tiden som er helt ok.

Usjarmerende for jenter – sexy for gutter?

Svalastog har bakgrunn som proffdanser i «Skal vi danse», og mener dette også ble et tema da Jørgine Vasstrand (33) deltok i 2019 og 2022.

Vasstrand viste et tydelig konkurranseinstinkt, og fikk en del tyn for dette. Han tror dette kan ha en sammenheng med diskusjonen over, om at kvinner lettere får kritikk enn menn når de stikker hodet frem i reality-program.

– Det er akkurat det samme. Hvis en jente sier at hun har lyst til å vinne, så er det bare: «Hvorfor skal du vinne?». Hvis en gutt sier han vil vinne, så er det dritfett. Jeg regner jo med at jenter også har lyst til å vinne. Man er jo ikke med på en konkurranse for å ikke vinne. Hvorfor skal man dømme folk som har lyst til å gjøre det bra?

MYE GØY: Selv om man har sett en del tårer fra Pickl gjennom sesongen, hadde hun også mange morsomme øyeblikk sammen med Svalastog og resten. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Pickl opplever en slags dobbeltstandard når det kommer til kvinner som går for det de vil ha i konkurranser, og når menn gjør det.



– Det er usjarmerende med jenter som vil ha noe, og med gutter er det sexy. Da er det fint at man kan være med på programmer og gjøre en endring.

I «Forræder»-episodene som har kommet ut på TV 2 Play, kan man se at Pickl har fått gjennomgå i årets sesong. Ingen trodde på at hun var lojal, og hun ble stemt ut. I videoen under kan du se hvordan hun reagerte da hun fant ut hvem som hadde ført henne bak lyset:

