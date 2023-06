Produksjonen misforstod: – De trodde vi var kjærester

«Forræder»-relasjonene kan være vanskelig å holde styr på, selv for produksjonen.

Gamer Emilie «Emzia» Helgesen (32) beskriver det som overraskende fint å spille med kameraten Aslak Maurstad (31) i «Forræder». Det til tross for at de ikke snakket så mye sammen i starten.

– Jeg stolte såpass mye på deg at jeg tenkte: «Uansett om du er forræder, så sender du meg sikkert ikke ut med en gang». Jeg ville heller snakke med de andre i mellomtiden, også kunne vi «touchebase» litt senere, forteller hun.

GODE VENNER: Aslak Maurstad og Emilie Emzia Helgesen har vært venner i omtrent fem år, og er også gamingkollegaer. Foto: Heidi Marie Gøperød

Selv om duoen er godt vant til å spille spill, var det en ny opplevelse å spille et psykologisk spill.

– Det er ganske annerledes. Det var en veldig rar setting å komme inn der. Det var utrolig spennende. Jeg var nervøs hver eneste kveld, sier Helgesen.

Produksjonstabbe

Nytt av sesongen er relasjonene mellom deltakerparene. Da venneparet skulle bli fotografert sammen til det populære reality-programmet, oppstod det en noe pinlig misforståelse – i nettopp relasjonen.

– I starten trodde de at vi var kjærester. Da vi skulle ta pressebilder, ble vi regissert som om vi var kjærester. De ville at jeg skulle holde rundt henne og være litt tett, før de skjønte at vi bare er venner, forteller Maurstad.



RART: Både Emilie «Emzia» Helgesen og Aslak Maurstad syntes det var noe merkelig, da produksjonen ba dem om å posere som et kjærestepar. Foto: Heidi Marie Gøperød

– De prøvde å få oss til å ta skikkelig kjærestebilder, og han skulle stå å holde rundt meg. Vi bare: «Det er hyggelig dette, men skal alle parene gjøre dette?», tenkte vi, forteller Helgesen og ler.

– Ødelagte intimsoner

Både Maurstad og Helgesen er i forhold. Den noe intime fotograferingen opplevde de dog ikke som et problem.

– Som skuespiller har jeg litt ødelagte intimsoner, så for meg var det ikke noe problem, mens hun er litt uvant i sånne settinger. Så vi bare: «Den er god, den er grei», sier Maurstad og ler.

Ifølge duoen tok det ikke lang tid før produksjonen innså at de var venner. Skal vi tro Maurstad finnes det bilder av den mer romantiske art.

– Jeg tenkte at det er Aslak, og det er en god venn. Jeg tenkte bare: «Ja, ja, kanskje alle som kommer inn som par skal ta parbilder». Jeg syntes det var litt rart, sier Helgesen, hvorpå Maurstad følger opp:

– Men ikke rart nok til at vi valgte å si nei.



– Jeg skal ikke legge «blamen» på noen. Kanskje det skjedde et eller annet sted i beskjedgivningen. Det var sikkert jeg som sa noe feil, dette er min kjære eller noe tvetydig, sier han og flirer.

«Forræder» ser du på TV 2 Play. Hver spillrunde på to episoder publiseres fredager kl 03.00.