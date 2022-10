Produksjonen måtte gripe inn – sensitivt brev ble spredt

Deltakerne faller fra som fluer i Forræder. Fredag måtte to nye deltakere forlate spillet – blant dem forfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst (52).

En overveldende glede spredte seg i rådsalen, da deltakerne innså at de hadde fakket sin aller første forræder.

AVSLØRT: Jørn Lier Horst ble den første forviste forræderen. Han beskriver det som en befrielse å fortelle om rollen sin. Foto: TV 2

Det måtte dermed seks episoder til før den første forræderen ble tatt. Flere deltakere TV 2 har snakket med mener derimot at Horst kunne blitt stemt ut mye tidligere.

En hendelse som ikke ble vist på TV førte nemlig til at produksjonen måtte gripe inn.

Fikk verdifull informasjon

Hver morgen blir et visst antall deltakere intervjuet, en og en av produksjonen, før de får entre frokostsalen.

Én av deltakerne får brevet med den brutale beskjeden om at de er eliminert av forræderne. Deltakerne som overlever natten mottar også et brev hvor det står at de er med videre i spillet.

BREV: Hvor morgen får én spiller et brev hvor det står at vedkommende er eliminert. De andre deltakerne som blir intervjuet om morgenen får et brev hvor det står at de er med videre i spillet. Foto: TV 2

Den lappen fikk også forræderne om de ble fraktet til intervju før frokost, deriblant Horst.

– Jeg svarte på noen spørsmål om morgenen. Så sier de at jeg kan se mellom bena, under stolen. Der lå det en konvolutt som jeg fikk beskjed om å åpne. Jeg åpnet den, og der stod det: «Du er ikke eliminert», forklarer Horst til TV2.no.

Brevet fikk han på et tidlig tidspunkt i spillet. Forræderne hadde ingen anelse om når på døgnet den eliminerte spilleren fikk beskjeden. Fordi han mottok brevet den morgenen, forstod 52-åringen når på døgnet informasjonen ble gitt.

Ble ikke vist på TV

Etter hva TV2.no erfarer fikk deltakerne selv velge om de ville dele brevets innhold med de andre, eller holde det for seg selv. Da Horst ankom frokost, valgte han å fortelle det til andre deltakerne.

– De som var til stede fikk en forståelse av at: «Da kan ikke han være en forræder». Jeg ble veldig i tvil, for det virket som ingen av de andre hadde fått slike brev, sier han.

I TVIL: Da Jørn Lier Horst delte informasjonen på et tidlig tidspunkt i spillet, ble han tvil da om noen andre hadde fått samme brev. Foto: TV 2

Ifølge Horst hvisket danser og skuespiller Cengiz Al (25) og skuespiller og komiker Arman Surizehi (28) til han at de hadde fått samme beskjed, men at de ikke hadde fortalt det til de andre, da de ikke visste om det ville slå positivt eller negativt ut.

– Det kan godt hende at det var en feil at jeg skulle få det brevet. Jeg hadde ikke behov for å få den beskjeden, men at det bare var en del av en morgenrutine. Jeg ser for meg at det i utgangspunktet var slik at de som var aktuelle navn for eliminering fikk slike brev. Det ga en forståelse for hvordan den prosessen foregikk, forklarer Horst.

MULIG FEIL: Jørn Lier Horst er ikke fremmed for at det var en feil, da han fikk brevet. Foto: TV 2

Ifølge Horst ble flere deltakere mistenkelige mot historien hans, og lurte på om dette var noe han hadde funnet på.

Da så produksjonen seg nødt til å gripe inn.

– Det kom en fra produksjonen da vi spiste lunsj, og sa at alle får en slik konvolutt på et eller annet tidspunkt. Så det var ikke noe å snakke om. Det burde vi ikke ta opp her, forteller Horst, og fortsetter:

– De hadde ikke behøvd å gripe inn, fordi det viste seg jo at andre deltakere også hadde fått samme beskjed.

Allerede fra start hadde Horst mange øyne rettet mot seg. At han valgte å fortelle om brevet han hadde fått, førte til at mistanken mot han ble svekket blant enkelte deltakere.

En av dem var foredragsholder og tidligere basehopper Karina Hollekim (46).

Strategisk valg

Hollekim fikk raskt en mistanke mot den tidligere politietterforskeren da spillet gikk i gang. At han valgte å dele informasjon om brevet, mener hun var et strategisk valg.

BEVISST VALG: Karina Hollekim stilte seg skeptisk til hva Jørn Lier Horst valgte å fortelle. Foto: TV 2

– Jeg tror ikke Jørn gjør ikke en blemme. Jeg opplever at han gjør et strategisk valg. Jørn er ikke dum. Han er en smart mann. Han opplever en situasjon som flere har opplevd – men valgt å ikke dele av frykten for at det blir vendt mot dem – men Jørn gjør det strategiske valget og forteller dette til oss andre, forteller hun og fortsetter:

– Jeg opplever at han bruker det, og skjønner at det han har opplevd er med på å forsterke hans lojalitet, forklarer hun.

Da Horst delte brevets innhold i plenum, var hun rask med å tvile på historien hans. 46-åringen peker på at Horst, som både er forfatter og tidligere politietterforsker, har en egen evne til å flette sammen virkelighet og fiksjon til én historie.

– Jeg gikk ganske hardt ut mot han. Han blandet historie og fiksjon, når han skjønner at det er flere som har opplevd dette. Han snekrer det sammen til at han har opplevd det sjokket vi lojale fikk av å åpne brevet. Å få det brevet framprovoserer en reaksjon hos de lojale, men han hadde ingen opplevelse av det. Han legger det frem som om han fikk samme følelser og opplevelse, forklarer hun.

– Gir han et alibi

Hollekim avviste historien blankt.

– Jeg tror ikke noe på han. Jeg tror du tuller med oss. Jeg kjøper ikke historien din, sa jeg.

46-åringens reaksjon førte til at produksjonen grep inn.

– Produksjonen som lager dette har aldri laget et slikt program før. De forstår nok ikke hvor påvirket vi er av spillet, og hvor mye vi har levd oss inn i det. Når de velger å gå inn og verifisere brevet, og forklarer at det Jørn sier er sant, så tror jeg ikke de har skjønt hva de verifiserer, forklarer hun.

– De mente nok: «Ja, det finnes et brev, men det er ikke en del av TV-produksjonen». De gir han et alibi, påpeker hun.

Horst forstår at det er en naturlig konklusjon å trekke, men peker på at på et eller annet tidspunkt ville alle deltakere få et slikt brev.

MOTTAKERE: Jørn Lier Horst peker på at samtlige deltakere ville fått det samme brev på ett eller annet tidspunkt. Foto: TV 2

I ettertid forstår Hollekim at produksjonens inntreden verken var ønsket eller ment i den forstand å gi Horst et alibi. Det førte derimot til at Hollekim la alle sine mistanker mot forræderen på is.

– Produksjonen gjorde det i god hensikt, men resultatet ble at Jørn fikk et alibi. Alibiet opplevdes som vanntett fra vår side. Jeg gikk fra å ha en sterk, sterk mistanke mot Jørn til en enorm tiltro – som selvfølgelig var til Jørns fordel. Vi som lojale setter ikke spørsmålstegn ved det, og føler oss trygget på at han er lojal. Vi glemmer han, og setter han til side. Han får et frikort ved en feiltakelse, sier hun.

Det samme gjorde langrennsløper Emil Iversen (31).

– Det var brevet som rotet det til. Det endte med at jeg måtte stole på han. Han hadde ikke fått det brevet om han var forræder, fordi det visste TV-seerne, tenkte jeg. Etter det tenkte jeg: «Okey, da satser jeg på det», forteller Iversen til TV2.no.

Fikk noen ekstra runder

I og med at Horst ble forvist fra spillet, glapp vinnersjansene om å stikke av med premien. Det er han er lettet over.

– Jeg tenker det faktisk var greit at jeg ikke ble sittende igjen til slutt, for da kunne det blitt et tema. At jeg på en måte var sikret finaleplass på grunn av en produksjonsfeil. Det ville vært vondt, innrømmer han.

JUBELBRØL: Jubelen stod i taket da de lojale spillerne endelig klarte å forvise sin første forræder. Foto: TV 2

Hollekim støtter Horst sin refleksjon.

– Det er det ingen tvil om, om dette hadde gjort at han gikk videre og vant.

Fordi mistankene forsvant fra Horst, mener Hollekim han fikk være med på noen ekstra runder i spillet.

– Tror du Jørn hadde røket før, dersom produksjonen ikke hadde grepet inn?

– Det er jeg ganske sikker på. Det var veldig mange som hadde mistanke mot ham. Det er vanskelig å spå hvor ballen hadde rullet, men det er ingen tvil om at forræderne, med kanskje Jonas og Jørn i spissen, var dyktige til å la den ballen rulle og spinne i sin favør, sier hun og humrer.

DYKTIGE: Karina Hollekim mener Jørn Lier Horst og Jonas Lihaug var flinke på å la ballen rulle i deres Forræder-favør. Foto: TV 2

Horst har forståelse for Hollekims syn på situasjonen, men mener mistankene fremdeles kunne peke i hans retning.

– Det er hennes analyse. Jeg følte meg ikke helt fri for mistanker. Jeg fikk jo stemmer mot meg den sjette kvelden, sier han.

MISTANKER: Flere av deltakerne mistenkte Jørn Lier Horst som forræder. Fredag ble han forvist. Foto: TV 2

Vært i dialog med produksjonen

I fredagens rådsal ble Hollekim oppgitt over hendelsen, og uttrykte stor frustrasjon over at produksjonen grep inn tidligere i spillet. Det ble derimot ikke vist på TV.

I ettertid presiserer hun at produksjonsselskapet Fremantle, som lager Forræder, har vært i dialog med henne og forklart hvorfor de valgte å gripe inn.

– Jeg skjønner at det ikke ble gjort med vonde hensikter, og jeg har full forståelse for at det skjedde – og at de forsøkte å gjøre det rette. Ved å forsøke å gjøre det rett, så blir det feil. Jeg er ganske sikker på at produksjonen har lært. Vi har gitt dem en lærdom, sier hun og ler.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til TV2.no at de ikke har noen kommentar til hendelsen fordi den aldri ble en del av det endelige programmet.

Den tidligere basehopperen bærer ikke noe nag i dag. Det gjorde hun heller ikke da situasjonen oppstod under innspillingen tidligere i vinter, men litt frustrasjon innrømmer hun oppstod.

– Man blir jo litt frustrert når man skjønte at det ikke stemte, da han røk. Da brukte jeg litt energi på det, men samtidig var jeg ganske rask på å snu det og kjente veldig på den gleden av å få ut en forræder. Det var større enn det som skjedde tidligere, avslutter hun.

Se Forræder fredager fra klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.