Oppdaget avslørende detalj: – Det matcher ikke

Det var knyttet stor spenning til hvem av de lojale forræder Cathrine Fossum (44) valgte å tvinge over til hennes side.

Da komiker og youtuber Jonas Lihaug (33) ble forvist i forrige rådsal, stod hun igjen som den eneste av de opprinnelige forræderne.

Etter at programleder Mads Hansen (38) lettet skuldrene hennes med beskjeden, var hun ikke i tvil.

NYHET: Selv om Cathrine Fossum mistet begge sine medforrædere, fikk hun en god nyhet av Mads Hansen. Foto: TV 2

I fredagens episode fikk TV-seerne svaret de har ventet på.

Fossum valgte å tvinge foredragsholder og tidligere basehopper Karina Hollekim (46) over som forræder.

Brast i gråt

Da Hollekim fikk brevet hvor hennes største frykt stod skrevet svart på hvitt, brast hun i gråt.

– Jeg hadde vært lojal hele veien, og bygd relasjoner. Når jeg forstod at jeg måtte møte blikkene deres som forræder – det var den største sorgen. Ingen lojale ville over på den andre siden, forteller hun til TV 2.

TOK TIL TÅRENE: Det ble en tårevåt reaksjon, da Karina Hollekim fikk beskjed om at hun var blitt tvunget. Foto: TV 2

46-åringen forteller at hun har en frase hun pleier å gjenta til seg selv de gangene hun står i en kinkig situasjon.

– «Hva er bra med dette?». Jeg klarte ikke å komme på noe som var bra med dette, forteller hun.

IKKE BRA: Karina Hollekim klarte ikke å finne ut hva som var bra med å bli tvunget. Foto: TV 2

Gikk fra himmel til helvete

Hollekim fikk virkelig kjent på hvor raskt følelsene kunne svinge. Å gå fra full jubel etter å ha tatt en forræder, til å gå ned i kjelleren over den nedslående beskjeden, tok på.

– Jeg er så glad og gira. Vi har akkurat tatt en forræder og magefølelsen min stemte. Vi prater og er gira, og jeg skal tilbake på rommet mitt for å feire.

– Og så får jeg et lite brev i fanget. I det øyeblikket – jeg tuller ikke – jeg åpner opp brevet og skjønner jo hva som har skjedd. Det står at du har blitt tvunget til å bli forræder. Jeg går fra himmel til helvete på et blunk, og knekker totalt. Jeg er så uforberedt og så lite interessert i å bli forræder. Det byr meg totalt imot. Verden min bare raste, forteller hun.

REDD: Da Karina Hollekim fikk brevet, fryktet hun det verste – å bli tvunget over til forræder-siden. Foto: TV 2

46-åringen hadde lagt bak seg en tøff dag, og følte seg frynsete. Det tror hun spilte inn på hvordan hun reagerte på brevet.

– Det hadde vært en forferdelig dag. Jeg hadde jo sittet og blitt skutt på i rådsalen, og jeg hadde stått i en bås hele dagen for å utføre oppgaver under press. Jeg var helt frynsete av nerver, og så avslutter jeg på den måten. Det er vel det de kaller for en skikkelig berg-og-dal-bane, sier hun og humrer.

Mest ubehagelig

Til God kveld Norge forklarer Fossum at Hollekim var den personen det var vanskeligst å se inn i øynene, vel vitende om sin rolle.

– For det første kom vi hverandre veldig nær under innspillingen. Hun var den jeg synes det var mest ubehagelig å skulle se i øynene. I tillegg er hun en veldig smart og rolig person, forteller hun.

Grunnen til at nyhetsankeren landet på Hollekim, var fordi hun mente 46-åringen var den hun kunne spille best med videre.

– Hun er strategisk og observant. Vi hadde også en veldig god og trygg lojalitet oss imellom.

Det tok tid før Hollekim klarte å samle seg. Gradvis begynte hun å tenke ut hvordan hennes siste tid i Forræder kom til å se ut. Hun var nemlig skråsikker på hvem hun skulle møte i konklaven.

Klarte ikke forstå

Synet som møtte henne i konklaven har hun vansker med å sette ord på.

Hollekim var nemlig innstilt på at det var youtuber Sander «Randulle» Dale (24) som ventet på henne.

SKRÅSIKKER: Karina Hollekim var skråsikker på at Sander Dale hadde tvunget henne. Foto: TV 2

Idet hun satte seg ned, tok Fossum sakte av seg forræder-kappen. Før Hollekim så skikkelsen, la hun merke til ringene på Fossums hender.

– Først ser jeg noen ringer på hendene hennes. Jeg kjenner ikke helt igjen ringen, og skjønner ikke. Det matcher ikke, for jeg er overbevist om at det er Sander.

DETALJ: Karina Hollekim la merke til detaljer på Cathrine Fossums hender, men klarte ikke å få det til å stemme. Foto: TV 2

– Plutselig ser jeg to sotede øyner som viser seg under kappen. Jeg merker at det ikke går opp for meg. Jeg vil ikke forstå. Jeg vil ikke se at det er Cathrine. Hun må ta kappen helt av for at jeg skal forstå.

Fossum beskriver det som et emosjonelt øyeblikk, da Hollekim kom inn i rommet. Samtidig følte hun på en lettelse.

– Det var en stor bør som lettet fra mine skuldre, da jeg endelig kunne avsløre det for henne. Hun hadde det jo vondt, fordi hun ikke hadde noe valg, sier hun og fortsetter:

– Da vi satt der, hun med kappen på, så jeg hennes «game face». Jeg kjente hennes styrke med en gang, og tenkte at jeg hadde gjort et godt valg.

KLAR: Cathrine Fossum var fornøyd med valget, særlig da hun så vinnerviljen hos Karina Hollekim. Foto: TV 2

Imponert

Å se sin gode venninne sitte på andre siden av bordet kom som et vanvittig sjokk på 46-åringen. Da Hollekim innså at hun hadde blitt lurt trill rundt hele veien, kjente hun på en cocktail av følelser.

– Det er en blanding av sjokk og at jeg føler meg lurt. Jeg er imponert over hvordan hun har klart å lure meg. Jeg har nesten lyst til å le, for jeg tenker: «Tuller du med meg?!», forteller hun.

SJOKK: Karina Hollekim fikk sjokk da hun innså at Cathrine Fossum var forræder. Foto: TV 2

I løpet av spillrundene har Fossum gått under radaren blant samtlige av deltakerne. Hollekim er imponert over hvordan hun har klart å holde maska.

– Hun er helt rå. Jeg tenkte: «Hvordan har du klart å lure meg, så til de grader?». Samtidig er jeg litt lettet fordi det er Cathrine, og at vi kan gå den siste ferden sammen – på samme side.

GÅR FOR SEIER: Karina Hollekim og Cathrine Fossum er motivert for å dra seieren i land. Foto: TV 2

Fordi Hollekim ble tvunget over, ble ingen eliminert fra spillet. Én deltaker blir som alltid forvist i rådsalen.

