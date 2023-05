Mottok nakenbilder: – Jeg skvatt

Sjakkommentator og «Forræder»-deltaker Heidi Røneid våknet i påsken opp til en spesiell melding på mobilen.



– Da hadde noen sendt meg to bilder av seg selv, naken – et forfra og et bakfra. Jeg skvatt litt til, og så lurte jeg på hva det er som gjør at noen sitter hjemme og tenker at: «Nå er det en veldig god idé å sende nakenbilder av meg selv til en person jeg aldri har møtt, og som aldri har spurt om det».

Røneid valgte å skrive en kronikk på nrk.no om det å motta «dickpics». Der forteller hun at hun tidligere er blitt spurt om hun spiller inn pornofilmer ved siden av jobben som sjakkommentator, og at hun har blitt bedt om å sende naken bilder av seg selv til fremmede menn.

ERFARNE: Torstein Bae og Heidi Røneid har i en årrekke vært sjakkommentatorer. Her med tidligere NRK-kollega Line Andersen. Foto: Ole Kaland/ NRK

TV 2 møter Røneid og hennes NRK-kollega og sjakkekspert Torstein Bae på pressetreffet til «Forræder», der de begge er deltakere denne våren.

– Kvinner rammes mest

40-åringen mener hennes mannlige kolleger neppe blir utsatt for det samme, og benytter anledningen til å spørre Bae om han har mottatt lignende meldinger og forespørsler.

– Aldri fått noen! Så du har helt rett i dine antakelser. Det viser jo denne lille undersøkelsen her. Jeg har fått det 100% færre ganger enn en kvinne – altså Heidi, sier Torstein Bae.

Han fortsetter:



– Det er veldig interessant å vite hvorfor det er sånn at han karen finner ut at han skal sende deg disse bildene – ikke bare forfra, men bakfra og full pakke – i påsken? Hvorfor gjør han det?

Undersøkte saken

Røneid, som også er journalist, ble også interessert i årsaken til at menn sender slike bilder – og ga seg i kast med å undersøke saken nærmere.

– Jeg spurte, og fikk faktisk svar fra to andre som forklarte hvorfor. De spurte meg: «Er du interessert i å vite hvorfor vi sender dick pics?». Da svarte jeg «veldig gjerne», for jeg lurer jo på det. Han ene sa at han var litt sånn kåt i gjerningsøyeblikket, og angret etterpå. Han sa at han alltid spør først, som er veldig bra – for man må gjerne sende bilder hvis begge er med på det, poengterer hun.

HEFTIG OPPLEVELSE: Heidi Røneid fikk virkelig utfordret seg i spill og taktikk på Kongsvinger festning under innspillingen av «Forræder». Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

– Han andre sa at han liker å bli ydmyket. Han vil at noen skal le av ham og ydmyke ham. Så det var to forskjellige grunner, og det finnes sikkert mange andre grunner også.

– Hvordan reagerte du på det å motta disse nakenbildene?

– Jeg ble ikke sint. Jeg ble mer overrasket og nysgjerrig på hva som lå bak. For i min «verktøykasse», hvis jeg vil ha oppmerksomhet fra noen, så er det på ingen måte å finne fram mobilen og ta nakenbilder av meg selv. Men jeg blir nysgjerrig på den menneskelige atferden som ligger bak det å sende slike bilder, på de ønsker å oppnå.

