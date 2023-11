Morten Thoresen om vanskelig familieforhold: – Man skal ikke kimse av at noen er glad i deg

Morten Thoresen (26) gjester TV 2s podkast «Realitysjekk» for å snakke om hvordan det har vært å være forræder på TV-skjermen i høst.

For Thoresen har det vært en stor påkjenning å gå rundt og frykte at TV-seerne tror han er upålitelig på grunn av alle løgnene han forteller i TV-programmet.

På grunn av oppveksten hans er det nemlig én ting som er sikkert: Han skal være en person folk vet hvor de har.

Holdt på å trekke seg

I «Realitysjekk» forteller Thoresen at han ved to anledninger holdt på å trekke seg. Den ene gangen var, kanskje ikke overraskende, etter det dramatiske «drapet» på hans bestevenninne Björg Thorhallsdottir (49). Thorhallsdottir ble vitne til sin egen begravelse, og måtte til og med ned i en kiste.

Han sa til produksjonen at han måtte snakke med 49-åringen før han kunne gå videre i spillet. Med tanke på fremtiden hans i TV-programmet, forteller Thoresen at det var «veldig avgjørende» for ham å få vite at det gikk bra med venninnen.

– Jeg satt og knakk i «syncen». (der deltakerne blir intervjuet en og en om hendelser i programmet, journ.anm.) Produksjonen måtte komme til meg og si at de hadde snakket med Björg, og at det gikk fint. Grunnen til at hun gråt, fikk jeg vite i ettertid, var kun fordi hun måtte forlate hele gjengen. Hun elsket så mye å være med den gjengen.

– Hvis ikke du hadde fått vite at det gikk bra med henne, tror du at du hadde truet med å trekke deg?

– Jeg har vært inne på den tanken to ganger. Den første gangen var da Eva sa hun var redd for hvordan folk skulle se på henne i ettertid dersom hun var forræder. Det tror jeg var i episode nummer tre.

Thoresen forteller også om en episode med Björg Thorhallsdottir.

– Da satt jeg også og vurderte det. Jeg var så redd for at folk skulle tro jeg var en kynisk jævel. Det står jeg for, fordi jeg trodde at jeg skulle bli svartmalt som han bryteren som gir «f» i alle andre. Og sånn er jeg ikke.

Siden det er noen uker siden den første hendelsen gikk på TV, kan man oppsummere hva Thoresen nevner. Eva B. Ragde (60) sa under en forsvarstale i rådssalen at hun aldri kunne hatt rollen som forræder fordi hun er avhengig av at folk skal kunne stole på henne i jobben hennes som politi. Hun var redd for hvordan folk ville se på henne, om hun hadde løyet og lurt folk i beste sendetid hver fredag.

FORTSATT MED: Morten Thoresen er fortsatt med i «Forræder», med kun to episoder igjen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Familie rører man ikke

I «Forræder» kunne man høre Thoresen kalle Thorhallsdottir for «tante Björg». Det å slippe noen så tett på seg, er ikke noe bryteren gjør med alle. Han har hatt problemer med slike relasjoner lenge, og tror det handler om hvordan han vokste opp.

Å svikte nettopp «tanta» si i programmet, stakk derfor svært dypt for idrettsutøveren.

– Ja, det er som om du forråder ditt eget familiemedlem. Det er det siste folk vil gjøre, egentlig. Det var kanskje derfor det stakk så sinnssykt dypt hos meg, akkurat den hendelsen der. Det siste man gjør, er å gjøre sånn mot familie. Familie rører man ikke. Det kødder man ikke med. Uansett.

– Jeg går veldig etter respekt og tillit. Det står kjempehøyt hos meg. At jeg bryter den … det setter en kule i mitt eget hode.

Heldigvis for Thoresen, har TV-seerne ikke oppfattet ham som kynisk. Tvert imot har han fått mange fine tilbakemeldinger fra fremmede og bekjente som berømmer ham for å være en dyktig spiller – og ikke minst, en likandes og sprudlende fyr.

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Det har vært ekstremt mye. Det skal jeg ærlig innrømme. Det koseligste er egentlig bare å møte kjenninger i kassa på Coop, også sier de: «Morten, du er bare deg selv». Det er det som treffer meg mest.

GODE VENNER: Morten Thoresen forteller at han har fått mange gode venner etter Forræder. Her er han sammen med Viggo Venn og Tamanna Agnihotri. Han har sans for dem begge. Foto: TV 2 / Fremantle

Slik forholder han seg til kjærlighet

Thoresen har tidligere har snakket om ensomhet knyttet til å ha lite kontakt med faren i programmet «Hodet i klemme». Åpenheten gjorde at han ble nominert til «Gullruten».

I «Realitysjekk» forteller 26-åringen at oppveksten har gjort ham til en emosjonell type.

– Jeg har blitt veldig mye mer følsom, kanskje fordi jeg alltid har jaget etter å få den stoltheten hos min far. At han skal si at han er glad i meg …

– Når jeg ser at noen er glad i meg på ekte, da betyr det så mye mer for meg. Man skal ikke kimse av at noen faktisk er glad i deg og bryr seg om deg, og at de viser det med kjærlighet, sier Thoresen.

Avslutningsvis poengterer Thoresen at han ikke bærer noe nag mot faren.

