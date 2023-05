Med i høstens «Forræder» – holdt deltakelsen skjult for søsteren

Det blir ny sesong av «Forræder» på TV 2 til høsten. Det ble avslørt under Nordiske Mediedager i Bergen på torsdag.

– Selvfølgelig kommer «Forræder» tilbake til høsten med en tredje sesong. Og vi kan allerede nå røpe at kriminaletterforsker Eva B. Ragde er en av deltakere som sjekker inn på Midtåsen i Sandefjord, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

– Vi gleder oss til å presentere resten av de 21 spennende spillerne veldig snart, legger hun til.

To av seerfavorittene fra den første «Forræder»-sesongen, Cathrine Fossum (45) og Anne B. Ragde (65), ble intervjuet av Mads Hansen (39) på scenen under arrangementet i Grieghallen.

Det er sistnevntes søster, Eva B. Ragde (60), som ble sluppet som den første av høstens deltakere.

– Jeg får ikke vite noe av det hun gjør. Hun er politietterforsker og er vant til å holde ting hemmelig. Hun liker å ha kontroll, liker å være sjef. Vi er helt totalt forskjellige, sier Anne B. Ragde om søsteren.

KJENTE SØSTRE: Mens Anne B. Ragde er en av Norges mestselgende forfattere, er Eva B. Ragde en av landets fremste kriminalteknikere. Foto: TV 2

Sa ingenting

Den tredje «Forræder»-sesongen er allerede ferdig innspilt, og TV 2 møtte Eva B. Ragde like før hun entret spillet i Sandefjord tidligere i år.

– Har du snakket med Anne om at du skal være med i «Forræder»?

– Nei, jeg har fått beskjed om ikke å snakke med noen om dette, og da snakker jeg ikke med noen om det, sa hun og smilte lurt.

At lillesøster Eva holdt realitydeltagelsen skjult for sin forfattersøster, betyr at hun heller ikke spurte om råd før «Forræder»-innspillingen.

– Jeg er ikke typen som vil ha råd og tips. Dette vil jeg oppleve selv. Vi er forskjellige typer, og hvordan hun har opplevd ting – kommer ikke til å være i nærheten av hvordan jeg kommer til å oppleve ting. Så råd og tips, det trenger jeg ikke.

– Anne B. Ragdes sko fyller du ikke

Anne B. Ragde ble en av fjorårets aller mest populære «Forræder»-deltakere, selv om hun ikke var blant de som kom lengst i spillet.

Lillesøster Eva fulgte med på hver eneste episode.

SNAKKIS: Anne B. Ragde var en uhyre populær deltaker i fjorårets debutsesong av «Forræder». Her med Emil Iversen i rådsalen. Foto: Ole-Martin Sandness/ TV 2

– Jeg har vel stort sett bare flira godt. For meg er hun bare storesøsteren min, så jeg satt og fulgte med på en helt annen måte. Derfor så jeg henne ikke som en seriøs spiller, men det var veldig artig å se det på TV, sier kriminalteknikeren og smiler.

– Mange forbinder deg med Anne B. Ragde. Tror du at du vil bli like populær i «Forræder»-spillet som henne?

– Anne B. Ragdes sko fyller du ikke. De fyller hun selv. Så jeg må nok bare finne meg i at det jeg gjør, må jeg stå for selv. Så får vi se hvor det bærer hen. Det kan være at det flopper «asap», at jeg går på «huet og rævva ut» første kvelden eller natta. Sånn er det jo bare. Den sjansen får man bare ta, sier Eva B. Ragde.

Forræder sesong 3 har premiere høsten 2023.