Magnus Midtbø ble rundlurt på målstreken: – Føler meg litt dum

Forræder-finalen ble ikke helt slik klatrer Magnus Midtbø (34) hadde sett for seg.

Bergenseren var skråsikker på at han og hans gode venn Cathrine Fossum (44) spilte på samme lag. Maska ble derfor lang da han innså at Fossum hadde lurt han hele veien.

PÅ LAG: Magnus Midtbø trodde han og Cathrine Fossum hadde vært på samme lag hele veien. Foto: TV 2

– Det føles litt surt, for å være helt ærlig. I hodet mitt visste jeg akkurat hvordan denne dagen skulle gå – trodde jeg, sier han til TV 2 kort tid etter finalen er over.

Da Midtbø, sammen med Fossum og foredragsholder og tidligere basehopper Karina Hollekim (46), skulle avgjøre om de ønsket et siste besøk i rådsalen, var han skråsikker på at Fossum ville skrive ned det samme som han.

Trioen fikk valget å skrive «stem» eller «slutt» på tavlene sine. Midtbø skrev stem fordi han forutså han og Fossum skulle stemme ut Hollekim i rådsalen.

NY RUNDE: Magnus Midtbø ønsket en ny runde i rådsalen, hvor han trodde Karina Hollekim var den som skulle bli forvist. Foto: TV 2

Slik ble det ikke. Fossum og Hollekim skrev slutt, og vant dermed den første sesongen av Forræder.

– Føler meg dum

I løpet av ti spillrunder fikk Midtbø og Fossum en nær relasjon. 34-åringen har mistenkt mange, både feilaktig og rett, men Fossum avskrev han totalt som forræder.

– Jeg trodde jeg kunne stole på Cathrine, men det kunne jeg ikke. Det er et spill, og det ble sånn. Jeg føler meg litt dum, det gjør jeg. Jeg føler meg litt lurt, men jeg tipper at om et par dager har det gått over, sier han.

VONDT: Cathrine Fossum stemte på Magnus Midtbø i den aller siste rådsalen. Det gjorde vondt. Foto: TV 2

Når han nå sitter på fasiten, innser han hvor mange forræderske tegn som pekte i hennes retning.

– Jeg er ikke bitter på Cathrine, men jeg er kanskje litt bitter på at jeg burde skjønt det. Å avskrive noen totalt, som jeg gjorde med henne – det tror jeg er veldig farlig, medgir 34-åringen.

SKRÅSIKKER: Magnus Midtbø hadde en klar formening om hvordan dagen og finalen kom til å utspille seg. Foto: TV 2

– Gjort mye mistenksomt

– Hva er det som har ført til at du har tenkt at Cathrine må være lojal og ikke forræder?

– Hun har kunnet si og gjøre det hun ville, uten at hun har blitt mistenkt. Hun har jo gjort veldig mye mistenksomt. Hun har ikke stemt på en eneste forræder, og hun har sagt at hun synes det er veldig tøft. Jeg tenkte at det vil ikke en forræder innrømme, for det høres jo ut som at hun er forræder. Det innser jeg nå. Men jeg tenkte at hun var en veldig god person som ikke likte når det ble ubehagelig.

LITE MISTENKSOM: Cathrine Fossum har gått uten forræder-radaren hos mange av spillerne. Foto: TV 2

– Jeg tenker også tilbake på de gangene hvor hun har kjempet hardt for å få skjold. Hun har jo egentlig ikke trengt skjold. Når jeg ser tilbake på det nå så er det bare... Nei, man føler seg litt lurt.

Fordi Fossum gjentatte ganger uttrykte stor frustrasjon over hvor vanskelig det var å spille spillet, tenkte Midtbø automatisk at hun ikke kunne være en forræder.

OVERRASKET: Magnus Midtbø ble overrasket over at Cathrine Fossum ikke skrev «stem» på sin planke, noe han også tok opp i rådsalen før de skulle stemme. Foto: TV 2

– Jeg burde jo skjønt at det var fordi hun var forræder at det var tøft å være her. Men det er lett å være etterpåklok. Jeg ble lurt trill rundt. Jeg var så sikker, og det er så flaut å innrømme nå. Jeg føler meg litt dum. De vant, jeg tapte.

Føltes galt

I de første spillrundene ble flere av damene både eliminert og forvist. Midtbø innrømmer at gruppa gradvis lot mistanken falle mot damene som var igjen mot slutten av spillet.

– Karina ble bare hevet inn i rollen på slutten. Jeg mistenkte henne, men jeg tenkte at hun og Chris jobbet som et lag. Nei, jeg har bare tatt helt feil. Jeg synes faktisk forræderne gjorde en veldig god jobb. Jeg tror ikke jeg hadde klart å spille så bra, innrømmer han.

SMERTEFULLT: Karina Hollekim valgte å stemme på sin gode venn Christopher Robin Omdahl før den siste rådsalen. Det overrasket Magnus Midtbø. Foto: TV 2

Fordi Midtbø var sikker på at Hollekim spilte på lag med youtuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31), gikk det opp for han at noe var galt da trioen stod rundt bålpanna.

– Hva tenker du når du ser hva Cathrine og Karina stemmer?

– Da tenker jeg at her er det noe som er galt. Cathrine måtte spørre om reglene et par ganger, fordi hun ikke skjønte helt hva som betød slutt og stem. Da tenkte jeg: «Åja, du har gjort en feil». Det var første tanke. Men så så jeg at hun ikke klarte å se på meg.

GALT: Da Cathrine Fossum og Karina Hollekim skrev «slutt» på sine tavler, trodde Magnus Midtbø at noe var galt. Foto: TV 2

– Da skjønte jeg det egentlig. Det er en uggen følelse. Samtidig føler jeg at Cathrine lurte absolutt alle, forteller han.

– Ganske lett

I løpet av spillrundene fikk aldri Midtbø én eneste stemme mot seg i rådsalen. Sammenlignet med andre deltakere, synes bergenseren oppholdet har vært overraskende lett.

– Jeg har spilt godt. Jeg føler også at jeg har hatt det ganske lett. Jeg har bare spilt som lojal, så jeg synes ikke det har vært så vanskelig. Men det hjelper ikke når du har så dårlig magefølelse, sier han og ler.

– Jeg var best av de lojale, i hvert fall.

SISTE LOJALE: Magnus Midtbø holdt lengst blant de lojale spillerne. Foto: TV 2

Selv om det ikke ble slik Midtbø hadde forestilt seg, unner han forræderne seieren.

– De har spilt utrolig bra. De ble oppdaget veldig sent og Cathrine er definitivt den som har spilt best på det forræderlaget.

– Jeg følte at Chris burde dra til Hollywood fordi at han var så god skuespiller. Men det er Cathrine som bør dra til Hollywood, for hun er faktisk en veldig god skuespiller.

