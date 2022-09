Løgn-ekspert har studert Forræder-deltakerne – la du merke til dette?

Det viste seg å være vanskeligere enn først antatt å ta noen i løgn. Fredag stemte Forræder-gjengen ut skuespiller Hina Zaidi (37), som viste seg å være lojal.

Allerede i første episode er det derimot flere tegn som kunne avslørt forræderne, skal vi tro tidligere politietterforsker og ekspert i kroppsspråk, Vidar Hansen.

Etter Hansen sluttet som politimann og etterforsker, har han viet mye tid til å studere kroppsspråk og menneskers atferd.

Kort tid etter komiker Jonas Lihaug (33), TV 2s nyhetsanker Cathrine Fossum (44), og tidligere politietterforsker og forfatter Jørn Lier Horst (52) ble valgt ut som forrædere, bemerket han seg flere situasjoner hvor de lojale kunne avslørt trioen.

FORRÆDERE: Jørn Lier Horst, Jonas Lihaug og Cathrine Fossum ble plukket ut som forrædere. Foto: TV 2

Flere myter

Den tidligere etterforskeren synes det er interessant å se hvor vanskelig det er å avsløre løgn i Forræder.

– Det er mange myter og uvitenhet om løgndeteksjon – for eksempel at løgneren unngår blikkontakt, man ser opp til høyre eller at man tar seg på nesetippen når man lyver, forklarer Hansen til TV 2.

Ifølge Hansen trenger nødvendigvis ikke slike tegn å være «feil».

– Det finnes ikke et bestemt løgnansiktsuttrykk, eller et bestemt kroppsspråk som utelukkende betyr løgn. Det finnes derimot et ansiktsuttrykk eller kroppsspråk som ikke passer inn i situasjonen.

GØY: Da Jørn Lier Horst ble forræder, syntes han det var gøy å få mer oversikt over spillet. Foto: TV 2

Når Hansen leser kroppsspråk, ser han etter et skifte i adferden.

– Hvis jeg stiller et spørsmål, eller vedkommende plutselig blir helt stille i kroppsspråket, har vedkommende gått inn i en «frys-reaksjon». Det er en ubevisst forsvarsmekanisme kroppen har, for å beskytte oss mot fare. Det kan også være motsatt – hvor en person sitter i ro, men plutselig blir urolig i kroppsspråket, forklarer han.

– Blir tatt på senga

I tillegg til kroppsspråk er det også to andre faktorer som kan hjelpe å avsløre løgn – hvor alvorlig løgnen er, samt uforberedt konfrontering.

– Det er enklere å ha et nøytralt kroppsspråk for løgneren, om løgnen ikke betyr noe, eller det fører med seg få konsekvenser, forklarer Hansen.

– Konfronterer man uforberedt, har ikke løgneren tid til å forberede seg på å lyve eller konstruere en dekkhistorie. Det kommer tydelig frem i første episode, hvor vi ser Christer Falck si til Jonas Lihaug at han mistenker ham som forræder. Jonas har ikke fått forberede seg på spørsmålet, og blir tatt på senga, påpeker Hansen.

KONFRONTASJON: Christer Falck var rask med å konfrontere Jonas Lihaug. Foto: TV 2

Hansen legger merke til at Lihaug får tydelige stress-signaler i kroppsspråket.

– Han rødmer, og får et forvirret, spørrende og nervøst ansiktsuttrykk. Dette uttrykket er vanlig å se hos mennesker som er under stress, eller som har høy tankevirksomhet. Øyenbrynene trekker seg sammen, og han tilter hodet lett til siden, samtidig som han myser, forklarer han.

TEGN: Rødming, mysing, tydelig blodåre i tinningen og sammentrukne øyenbryn er klare tegn på stress, ifølge ekspert Vidar Hansen. Foto: TV 2

Han påpeker også at Lihaug får en blodåre i tinningen.

– Synlige blodårer på tinningene er et sikkert tegn på stress, da årsaken til at blodåren blir synlig er fordi hjertet jobber hardere ved stressbelastning. Dermed synliggjør blodårene som er rett under huden, forklarer han.

Hansen er imponert over Lihaug når han blir konfrontert av plateprodusent og tidligere programleder, Christer Falck (53).

NØYTRAL: Jonas Lihaug med et mer nøytralt ansiktsuttrykk uten stressreaksjoner. Foto: TV 2

– Jeg blir imponert over hvor raskt han kommer på en unnskyldning og naturlig forklaring på at han blir stresset, med å si at det er en selvfølge å bli stresset når han blir beskyldt av en «så skummel person som» Christer Falck.

Lihaug sier han synes det var lett å bruke nervøsiteten mot Falck, da han ble konfrontert.

– Når Christer Falck er den som ender opp med å peke på meg, og prøve å sette meg ut, så er det veldig lett å bare konkludere med at hvem som helst hadde blitt stressa om han hadde pekt på dem, og påpekte flekkvis rødming. Det var lett å gjøre Christers anklager til en spøk, forklarer Forræder-deltaker Lihaug.

SKUMMEL PERSON: Jonas Lihaug var rask til å understreke nervøsiteten, da han ble konfrontert av Christer Falck. Foto: TV 2

Ser endringer

Utover i episoden ser Hansen en endring i Lihaug sin adferd, hvor han blir roligere når han blir konfrontert.

Rett etter forræderne tilfeldig ble plukket ut, bemerket flere av deltakerne hvor snakkesalig Lihaug var.

SNAKKESALIG: Jonas Lihaug var rask med å ta ordet, etter forræderne var plukket ut. Foto: TV 2

Da TV 2 snakker med komiker Sandra Spjelkavik (32) og radiovert Kim Johanne Dahl (33), angrer de på at gikk hardere mot Lihaug.

– Når vi ser det i ettertid, kan jeg angre litt på at jeg ikke gikk hardere mot Jonas eller Jørn. Nå blir det så sinnssykt synlig. Det var noe vi snakket om allerede fra første stund. De to ble nevnt ganske ofte, aldri Cathrine. Hun har klart det helt nydelig, sier Spjelkavik.

– Det er kanskje det som er mest flaut, det å se det nå. Man kan ikke stole på noen, også velger man kanskje å stole på noen man ikke burde. Tiden vil jo vise hvor flinke vi lojale er, sier Dahl.

BURDE KJØRT PÅ: Flere av de andre deltakerne mener de burde kjørt hardere på Jonas Lihaug og Jørn Lier Horst, som de allerede mistenkte fra start. Foto: TV 2

Før kjendisene ankom den majestetiske villaen hadde de ingen anelse om hvem som møtte dem. Da deltakerne samlet seg for aller første gang, var det flere som så et kjent fjes. Blant dem var Lihaug og Youtuber Sander «Randulle» Dale (24).

– Jeg er i en særskilt posisjon, fordi jeg vil si jeg kjenner Jonas ganske godt. Man ser jo på Jonas at han blir stressa, men Jonas er sånn. Det kommer ikke godt nok frem. Når jeg ser tilbake på det nå, tenker jeg: «Oi, det burde man sett», sier Dale.

HADDE IKKE SJANS: Selv om Sander Dale kjente Jonas Lihaug, hadde han vansker for å se at han var en forræder. Foto: TV 2

Lihaug forteller at han kjente Dale og Youtuber Christopher Robin Omdahl (31) godt, før Forræder-deltakelsen. Det tror han var en fordel.

– Noen vil sikkert reagere på hvor mye jeg plaprer, men Chris og Sander kjenner meg godt, og de kan gå god for hvem Jonas er – fordi det er sånn Jonas er.

VENNER: Jonas Lihaug, Christopher Robin Omdahl og Sander Dale kjente hverandre, før Forræder-innspillingen gikk i gang, tidligere i vinter. Foto: TV 2

Lihaug selv beskriver seg som en stresset person til vanlig. Frykten for å bli avslørt kanaliserte han til å late som han var lojal.

– Jeg tok stresset og vred det om til en virkelighet at jeg var lojal. Da hadde jeg gått rundt og vært et aspeløv, og veldig stressa og frynsete, sier Lihaug.

Han oppdaget flere triks som var lure å snike inn, der han kunne.

– Mesteparten har egentlig gått til å skyte inn mange små mikroløgner hele tiden. Det var veldig gøy å tenke på de små tingene som var lurt å snike inn i samtaler, hvor man ikke trengte å snakke spill en gang. Det er bare selvsagt at en lojal sier: «Herregud, jeg skulle ønske jeg var en forræder, fordi de er jo de eneste som har kontroll på en dritt her inne» – etter man har sittet i rådsalen og blitt sjokkert over å ta feil, forteller han.

Høy status

I tillegg til å se på adferden til en person, er det også flere ting løgneren sier med ord, som kan avsløre, ifølge ekspert Hansen.

– En løgner vil ofte forsøke å skyve mistanken bort fra seg selv. Vedkommende vil også prøve å skifte tema, når det snakkes om løgn, fordi det føles ubehagelig og kan gi dårlig samvittighet å snakke om løgnen, forklarer han.

Kort tid før deltakerne entret rådsalen hvor de skulle forvise den første spilleren, ser Hansen tendenser hos tidligere politietterforsker og forfatter, Jørn Lier Horst (52).

– Han er god på å skyve mistanken fra seg, med å si: «Jeg har ikke lyst til å kaste ut mistanke mot noen, men den jeg tenker på er ikke til stede. Jeg tenker på Hina».

PLANTET IDEER: Ekspert Vidar Hansen mener Jørn Lier Horst var god på å skyve mistanken bort fra seg. Her med Arman Surizehi, hvor han nevner Hina Zaidi som forræder. Foto: TV 2

På grunn av hans tidligere etterforskningsbakgrunn og høye status i gruppen, mener Hansen at Lier Horst har stor påvirkningskraft.

– Det er en felle deltakerne går i, når de skal stemme på den de tror er forræder. Vi tror gjerne mer på de som vi tenker er gode menneskekjennere, for eksempel Jørn, med sin etterforskningsbakgrunn, poengterer Hansen.

Krimforfatter Anne B. Ragde (64) innrømmer at hun burde oppdaget Horst.

– Jeg skulle spotta Jørn, men jeg satt ved siden av han, så jeg ble så kompis med han. Jeg klarte ikke å mistenke han. Det var veldig vanskelig. Vi visste jo ikke hvor mange det var en gang. Men jeg stolte ikke på noen, sier hun, og ler.

VENNER: Anne B. Ragde synes det var vanskelig å mistenke Jørn, da de satt ved siden av hverandre i rådsalen og ble gode venner. Foto: TV 2

Lihaug tror Horst spilte en farligere spill, enn hva han selv gjorde.

– Han var mer stille. Hvis jeg hadde blitt mer stille, hadde jeg blitt avslørt fra første sekund, for jeg er ikke en stille fyr. Mange vil sikkert si det var lite strategisk av meg å snakke så mye som jeg gjorde, men det hadde jeg gjort, uansett rolle.

– Hadde avslørt seg

For å avsløre løgn, understreker Hansen at visse tidspunkt kan være helt essensielle.

Da Zaidi ble forvist, og avslørte rollen sin som lojal, satt omtrent samtlige av deltakerne spente på å få vite sannheten. Det hadde vært et perfekt tidspunkt å studere hverandres reaksjon, ifølge Hansen.

– Det er ofte her du får de ærlige reaksjonene.

Han viser til forskjellene mellom programleder og lege Katarina Flatland (33) og TV 2-nyhetsanker Cathrine Fossum (44) i rådsalen.

– Flatland er sjokkert, mens Fossum er nøytral.

FORSKJELL: Katarina Flatland uttrykker sterk frustrasjon, da Hina Zaidi avslørte sin lojale rolle. Forræder Cathrine Fossum forholder seg rolig. Foto: TV 2

– Etter en liten stund kommer Fossum på at hun må spille spillet. For den observante, hadde dette vært for sent, og Fossum hadde avslørt seg.

MÅ SPILLE: Kort tid etter spiller også Cathrine Fossum sjokkert over rollen til Hina Zaidi. Foto: TV 2

Det er også et annet tidspunkt Hansen mener deltakerne burde utnyttet bedre for å studere kroppsspråk.

– Når deltakerne kommer til frokost, og alles øyne er rettet mot å se hvem som er eliminert. Det hadde vært et godt tidspunkt å lese ansiktsuttrykk og kroppsspråk, for å se hvem som reagerer med ekte glede, overraskelse og sinne. Da kan man fort utelukke flere av deltakerne, i tillegg til at du får en mistanke mot enkelte.

FULGTE MED: Deltakerne fulgte nøye med på hvem som kom til frokost. Ekspert Vidar Hansen tror deltakerne hadde hatt nytte av og heller observere reaksjonen til deltakerne. Foto: TV 2

