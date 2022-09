Kristin Gjelsvik røk ut først: – Forbanna irriterende

Fredag hadde TV 2s nye storsatsing, Forræder, premiere. 20 kjendiser har blitt håndplukket til å delta i et psykologisk spill.

Tre av deltakerne ble plukket ut til å forråde sine medspillere. I deltakernes første rådsal ble nyhetsanker Cathrine Fossum (44), forfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst (52) og youtuber Jonas Lihaug (32) tilfeldig valgt som forrædere.

UTVELGELSEN: Cathrine Fossum, Jonas Lihaug og Jørn Lier Horst ble valgt ut som forrædere. Foto: TV 2

I utgangspunktet fikk youtuber Sander «Randulle» Dale (24) spørsmål om å være en del av trioen, men takket nei. Derfor ble Lihaug plukket ut som tredjemann.

Irritert

Det ble et kort opphold for en av deltakerne, da forræderne eliminerte den første spilleren etter kun ett knapt døgn.

Offeret ble influenser Kristin Gjelsvik (36).

OVERLEVDE: Arman Surizehi kom sist inn i frokostsalen, og overlevde natta. Foto: TV 2

Når TV 2 møter Gjelsvik kort tid etter hun har fått den brutale beskjeden, er hun tydelig irritert.

– Det er jo ingen som vil bli eliminert som første deltaker. Denne gangen ble det meg. Så forbanna irriterende! Men det har vært utrolig artig å få en smakebit av dette morsomme spillet. Jeg skulle selvfølgelig helst vært her til «the bitter end». Jeg har tross alt pakket ut, og sagt jeg skal ha fri fordi jeg er på husmorferie. Det varte ikke like lenge som jeg skulle ønske, sier hun.

VONDT: Forræder Jonas Lihaug synes det var vondt å eliminere Kristin Gjelsvik, da de hadde dannet en «allianse» sammen. Foto: TV 2

I sommer bekreftet Gjelsvik og hennes tidligere samboer, Dennis Poppe Thorsen (30) at de hadde valgt å gå fra hverandre. På TV 2s høstlansering delte hun hvordan det var å komme hjem etter TV-innspillingen.

– Jeg har det veldig bra, tross alt. Jeg kom jo hjem til kaos. Jeg stod midt i bruddet, og det var mye uvissheter. Det passet egentlig litt dårlig å være på TV-innspilling akkurat da, fortalte hun til God kveld Norge under TV 2s høstlansering.

– Det var fint å komme ut, selv om det var et kaos som ventet.

FØRST UT: Kristin Gjelsvik ble den første som måtte forlate Forræder. Foto: Sindre Scavenius

Enormt konkurranseinstinkt

Da TV 2 møtte 36-åringen før innspillingen gikk i gang, tidligere i vinter, var hun tydelig på hvor sterkt konkurranseinstinktet hennes er. Å være første deltaker ut er derfor ekstremt bittert.

– Jeg kan jo være litt mye og litt cocky, i noen situasjoner. Spesielt når det er konkurranse. Da blir jeg et ufyselig menneske. Sånn sett er det helt forferdelig for meg å gå ut som den første. Det er ikke bra for meg.

Tross irritasjonen, tar hun det som et stort kompliment å bli eliminert først.

– Her er det noen som har lagt merke til meg, og som synes at jeg kanskje er litt for ærlig, direkte, en trussel og en skummel spiller i spillet. Det er jo noe å ta med seg, sier hun.

SKUMMEL SPILLER: Kristin Gjelsvik tror forræderne så på henne som en skummel spiller. Foto: Sindre Scavenius

– Har en sterk magefølelse

Selv om det ikke ble lange oppholdet for Gjelsvik er hun fornøyd med egen innsats. Hun er allerede sikker på hvem to av forræderne er.

– Jeg er hundre prosent sikker på at Anne og Hina er forrædere. Også tror jeg det er flere som har fått rollen, som er jeg litt usikker på. Men de damene er veldig sterke. De liker heller ikke sterke konkurrenter, så de eliminerer damene. Jeg tror jeg har en god teori, sier hun, og fortsetter:

MISTANKE: Kristin Gjelsvik tror Hina Zaidi og Anne B. Ragde er forrædere. Foto: Sindre Scavenius

– Jeg synes Anne endret litt oppførsel etter rollene ble utdelt. Hina ble også litt annerledes i oppførselen. Hun ble umiddelbart litt suspekt. Det gjenstår å se om magefølelsen min stemmer.

Merket en forandring

Etter forræderne var plukket ut, innrømmer 36-åringen at det skjedde en merkbar endring i gruppen.

– Det var litt mer nervøs og stresset stemning. Jeg ble selv stresset for at noen skulle mistenke meg for noe som helst, noe jeg tror flere kjente på. For min del var det bare kjipt at jeg ikke fikk lov til å være med videre. Faen!

Rollefordelingen førte med seg en uro. I ettertid skulle influenseren gjerne ha gjort én ting annerledes.

ENDRET STEMNING: Det ble en merkbar endring i Forræder-gjengen, etter forræderne ble valgt. Foto: TV 2

– Det var kanskje ikke så lurt å gå så hardt ut med å i si at jeg var lojal. Jeg er kanskje litt for åpen. Sikkert ikke den beste taktikken, men gjort er gjort.

– Tror du det var utslagsgivende?

– Om det har vært utslaget, at jeg er såpass åpen, kan godt være mulig. Jeg tror nok jeg er en tydelig profil, veldig uredd og direkte. Det er selvfølgelig litt skummelt å ha en slik type deltaker i et sånt spill. Da er det bedre med de som går litt under radaren, men man skal ikke kimse av dem heller. Det er kanskje de som bærer på de største hemmeligheten der inne, påpeker hun.

Med en allerede stresset og nervøs gjeng, tror Gjelsvik deltakerne kan se langt etter ro og trygge omgivelser.

– Stemningen kommer til å bli enda mer nervøs, tenker jeg. Man blir paranoid, når det er vanskelig å stole på folk. Jeg ble superparanoid.

