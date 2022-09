Katarina Flatland angrer etter Forræder-exit

Som ved hver frokost, var det en spent gjeng – foruten tre vel vitende forrædere - som møttes etter en ny natt.

En etter en entret de frokostsalen. Til slutt stod det mellom krimforfatter Anne B. Ragde (64) og programleder og lege Katarina Flatland (33).

I likhet med sin far, Hallvard Flatland (65), endte også spillet i eliminering for Katarina.

OVERLEVDE: Anne B. Ragde overlevde natten. Foto: TV 2

– For en trussel jeg er, sier hun spøkefullt når TV 2 møter henne, kort tid etter hun har forlatt Forræder.

Selv om 33-åringen synes det er leit å dra, prøver hun å se positivt på elimineringen.

– Jeg prøver å ta det som et kompliment, at de ser på meg som en stor trussel.

Tydelig rolle

Da hennes far måtte forlate spillet, ble Flatland hissig mot forræderne.

– Jeg skal identifisere hver og en av dere, sa hun bestemt rundt frokostbordet.

FORRÆDER-KRIG: Katarina Flatland hisset seg raskt opp mot forræderne, da hennes far, Hallvard Flatland ble eliminert. Foto: TV 2

På grunn av reaksjonen hennes, tror hun det ble tydelig at hun ikke var en forræder.

– De har god nytte av at det er folk der inne som man kan mistenke som forræder. Dessverre ble det meg, men jeg har kost meg veldig. Det er det morsomste jeg har vært med på. Jeg har virkelig spilt spillet, og kost meg så mye, sier hun.

Når TV 2 ringer Flatland igjen, innrømmer hun at det ikke var hennes lureste trekk i spillet.

– Spillmessig er det ikke det lureste å erklære krig mot forræderne, men det var det jeg gjorde, sier hun og ler.

Katarina Flatland tror hun vet hvorfor hun ble eliminert. Se hvorfor i videoen under.

Angrer

Forrige spillrunde måtte hennes far, og tidligere programleder og plateprodusent Christer Falck (53) forlate spillet. Flere av deltakerne var enige om at Falck var et støymoment, som skapte forvirring i gruppen.

– Jeg kan leve med å sende deg hjem som lojal, Christer. Men jeg kan ikke leve med å la deg bli igjen her som forræder, hvis du i tillegg har sendt hjem pappa, sa hun da hun stemte på Falck.

RÅDSAL: Katarina Flatland var med å stemme ut Christer Falck i forrige rådsal. Foto: TV 2

Flatland angrer på at hun var med å stemme ut Falck, som viste seg å være lojal.

– Samtidig hadde det irritert meg så mye om han faktisk var en forræder, og vi hadde latt han bli fordi han forvirrer oss. Det var ikke han som burde dratt hjem, men da må du ikke være så forvirrende Christer!, sier hun.

ANGRER: Katarina Flatland angrer på at hun var med å stemme ut Christer Falck, som viste seg å være på hennes lag – den lojale siden. Foto: TV 2

– 100 prosent sikker

Det er ingen tvil om at tilliten har blitt satt på prøve blant de lojale spillerne.

– Det er umulig å ikke la seg påvirke av andre. Man er så forvirret og vet ikke vite hvem man kan stole på. Det var veldig vanskelig å vite hvem som snakket sant, sier hun.

– Men nå har jeg en klar formening om hvem som er forrædere, understreker hun.

Flatland mener det er en forræder blant komiker Erlend Mørch (28), youtuber Sander «Randulle» Dale (24), youtuber Jonas Lihaug (33) og klatrer Magnus Midtbø (34).

KANDIDATER: Sander Dale, Erlend Mørch, Jonas Lihaug og Magnus Midtbø står på Katarina Flatlands liste over mulige forræder-kandidater. Foto: TV 2

– Det er jeg hundre prosent sikker på. Fordi de ligger lavt, mener ikke så mye, og sender ut Kristin, pappa og meg. Jeg har på følelsen at det er smarte folk som vet hvordan de skal spille.

Hun peker ut Mørch og Dale som de skumleste spillerne, men er rask med å følge opp:

– Ikke minst Magnus, for han er jo helt stille.

Etter exiten avslørte programleder Mads Hansen (38) hvem som hadde fått tildelt forræder-rollene. Det sjokkerte henne.

– Å fy faen. Å fy! Fy fader, nå ble jeg så sint. Aller mest ble jeg jævlig sint på Cathrine, utbryter hun.

VONDT: Det smertet Cathrine Fossum å eliminere sin gode venninne, Katarina Flatland. Foto: TV 2

– Hvorfor det?, spør Hansen.

– Fordi jeg føler vi er kollegaer i TV 2, og hadde veldig god kjemi der inne. Også har hun og den irriterende nissegjengen eliminerte meg. Det synes jeg er jævlig irriterende, sier hun og flirer.

I konklaven la ikke Fossum skjul på at det smertet henne å skrive Flatlands navn på elimineringslappen.

Av med silkehanskene

Nå håper Flatland den lojale gruppen klarer å sende ut en av forræderne.

– Jeg er sikker på at de klarer den oppgaven uten meg. Jeg tror de er utrolig sugne på å finne en forræder, så nå er det av med silkehanskene og virkelig prøve å finne forræderne, sier hun.

Når hun nå må forlate Forræder, håper hun at hennes exit blir merkbar blant deltakerne.

– Jeg håper at stemningen blir litt dårligere, nå som jeg forlater konkurranse. Jeg tenker det tilspisser seg ganske greit.

