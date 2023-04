«Forræder»-aktuelle Katrine Moholt (49) kjenner kun på takknemlighet over at hun til høsten fyller 50.

Et nytt kapittel er i gang i Katrine Moholts liv etter at hun i fjor ledet «Allsang på grensen» for aller siste gang. Samme år avsluttet hun også sin «Skal vi danse»-karriere som deltaker i «All stars»-sesongen, etter å ha ledet programmet i ti år.

Nå går Moholt i gang med opptakene til en ny TV 2-serie om barneoppdragelse – og fra 27. april er hun å se i sesong to av realityserien «Forræder».

– Jeg føler jeg er på full fart fremover. Det er mye spennende som skjer både på jobben og privat, smiler hun.

2023 blir et innholdsrikt på flere måter for den erfarne programlederen. I september fyller hun nemlig rundt år.

– Jeg er fryktelig glad for at jeg får lov til å bli 50. Jeg har mistet mange venner på veien, som aldri fikk bli 50, sier Katrine, som blant annet var nær venn av Ari Behn som døde i romjulen i 2019.

NÆRE VENNER: Katrine Moholt vær nær venn av Ari Behn. Her er de to programledere sammen i «Allsang på grensen» i 2015. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

– Jeg kjenner at jeg bare er veldig takknemlig for at jeg får lov til å bli ett år eldre. Livet er bra, og jeg omfavner de gode dagene. Det er nok av vonde dager, så de gode dagene må vi ta vare på.

Stoppet ved 28

Den tidligere «God kveld Norge»-programlederen Dorthe Skappel (60) fortalte nylig i et intervju med TV 2 at hun angrer på at hun ga seg med å lede «Gullruten» da hun fylte 50. Årsaken var at hun følte at kvinner over 40 ikke har noe på en skjerm å gjøre. Katrine bedyrer at alder ikke har spilt inn på hennes beslutning om å slutte med «Allsang på grensen» og «Skal vi danse».

ERFARNE PROGRAMLEDERE: Dorthe Skappel og Katrine Moholt er to av TV 2s mest erfarne programledere – og begge er i gang med nye utfordringer på skjermen. Foto: Eivind Senneset, TV 2

– Jeg har ikke kjent på det samme, for jeg føler at jeg er 28 inni meg. Jeg stoppet på en måte der, og synes det er utrolig morsomt å leve. Med erfaring og kunnskap, har det ikke noe å si hvordan man ser ut, mener hun.

49-åringen sier at det å være mamma til en niåring bidrar til å holde et eventuelt alders-spøkelse borte.

– Jeg fikk lov å bli småbarnsmor igjen da jeg fikk lille Sofia da jeg var 39. Tenk det! Jeg får si som mammaen min, som nærmer seg 80 år, at jeg synes livet nesten akkurat har begynt.

I sin kommende TV 2-serie, som ennå ikke er navngitt, er det nettopp barneoppdragelse og foreldrerollen som står i fokus. For Katrine blir dette en gyllen mulighet til å fronte sin kampsak om begrensning av skjermtid.

– Jeg er veldig opptatt av å leve her og nå. Jeg vil se folk i øynene. Jeg synes at hver gang vi sitter med nesa i mobilen og snakker, blir det sånn: «Hva var det du egentlig sa?». Da føler jeg at du mister noe. Jeg tror det er derfor det er så mange som er utbrente, går på veggen og blir så slitne. Fordi vi skal være så til stede i to forskjellige verdener. Så jo mer vi er her, jo lykkeligere blir vi, tror jeg.

FORRÆDER: Katrine og datteren Evelina koste seg sammen under innspillingen av «Forræder» på Kongsvinger festning. Foto: Magnus Noekland/ TV 2

Ganske streng

Katrine mener det er stor forskjell på den verdenen de to eldste barna, Markus (27) og Evelina (23), vokste opp i – sammenlignet med den digitale hverdagen yngstejenta Sofia (9) blir eksponert for.

– Jeg har jo barn i to forskjellige kull, og er kanskje strengere med minstejenta. Der er jeg ganske streng med skjermtid og aldersgrenser, for jeg vil jo veldig gjerne at hun også skal få oppleve det som de to andre barna mine gjorde – uten alle forstyrrelsene.

Programlederen understreker at hun ikke er totalt motstander av de digitale fritidsaktivitetene.

– Det er selvfølgelig ikke alt som er negativt. Det er jo sosialt, for de spiller jo sammen. Så det er ikke sånn at jeg absolutt sier nei til alt, men jeg tror det er veldig viktig at vi som foreldre må begrense tidsbruken foran skjermene. Så ikke alle tiden blir der inne, men at vi også får være til stede med de vi har rundt oss, poengterer hun.

Sammen i spillet

Skjermer og mobiler var lagt helt vekk når Katrine og eldstedatteren Evelina deltok sammen i spillet «Forræder» på TV 2 Play. For både mor og datter ble TV-innspillingen en opplevelse helt utenom det vanlige.

– Kunne dere stole på hverandre der inne?

– Vi kunne jo ikke det, og det var så det som var så spennende. Selv om jeg følte inne i hjerterota at jeg kan stole på mamma, så kunne det være sånn at hun lurte meg, sier Evelina.

INTENST: Katrine holder et godt grep rundt sin maskerte datter. Selv om spillet er intenst, hadde de det gøy under «Forræder»-innspillingen. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

Inne på Kongsvinger festning hadde mor og datter et fast ritual hver morgen.

– Vi så hverandre dypt inn i øynene. «Få se deg i øynene, Evelina», sa jeg hver morgen – og kjente etter om jeg trodde på henne den dagen. Men vi hadde en handshake på at: «Nå gjør vi dette, og da må du ikke bli lei deg hvis jeg stemmer deg ut». Vi koste oss virkelig glugg i hjel, sier Katrine.

«Forræder» ser du på TV 2 Play. Hver spillrunde på to episoder publiseres fredager kl 03.00.