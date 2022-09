Hina Zaidi ble enstemmig forvist – en deltaker sjokkerte henne

Etter influenser Kristin Gjelsvik (35) ble eliminert av forræderne, la et teppe av uro seg over resten av gjengen som er med i spillet.

I den aller første rådsalen, hvor deltakerne skal stemme på en annen spiller de tror er forræder, var stemningen nervøs. Flere navn ble nevnt. Til slutt ble det en enstemmig avgjørelse hvor skuespiller Hina Zaidi (37) ble forvist.

Det kom som et sjokk på henne.

– Det var sjokkerende og kjipt. Jeg fikk skikkelig sjokk da Tonje startet å stemme på meg. Da tenkte jeg: «Wow, hva har jeg gjort for å fortjene at hun stemmer på meg?» Også stemmer alle, en etter en, på meg. Da tenkte jeg: «Okei, det er et spill ja». Det hadde jeg glemt. Jeg kjente på en enorm skuffelse. I hvert fall når Jonas og Sander var med på det. Da tenkte jeg: «Wow», sier hun når hun møter TV 2 kort tid etter exiten.

FORVIST: Hina Zaidi ble forvist fra Forræder. Foto: TV 2

Reality-profil Tonje Frigstad (22) var nemlig den første som måtte vise stemmetavlen sin. Det beskriver hun som meget ubehagelig.

– Jeg synes faktisk det var skikkelig tøft at jeg skulle være den første. Man sitter ganske mange personer rundt bordet, og man føler en viss tilknytning til de man satt ved siden av. Da jeg løftet planken og snudde meg mot Hina, stakk det i hjertet mitt, forteller Frigstad til TV 2.

GJORDE VONDT: Tonje Frigstad var den første som måtte vise tavlen sin. Det gjorde vondt. Foto: TV 2

Selv om hennes gode venn, Arman Surizehi (29), ikke skrev hennes navn på stemmetavlen sin, var han likevel sikker på at hun var en forræder.

– Det var enstemmig. Selv om Arman skrev et annet navn, så var han hundre prosent sikker på at jeg var en forræder.

VAR SIKKER: Arman Surizehi stemte på Anne B. Ragde, fordi han ikke klarte å stemme på sin gode venn, Hina Zaidi. Foto: TV 2

Hun tror de andre deltakerne har snakket sammen om å hvem de skulle stemme på i forkant, og at forræderne klarte å overtale alle til å stemme på henne.

– Jeg tror ikke det er noe personlig, og jeg tror heller ikke jeg er noen trussel. De tenkte sikkert at vi stemmer på Hina, så ser vi hva som skjer. Forræderne har vært veldig flinke til å hanke inn stemmer, og har vært skikkelig imot meg. Hva har jeg gjort, liksom?, spør hun.

Frigstad har forståelse for at Zaidi ble overrasket. Likevel bemerker hun én ting.

– Det er litt interessant at folk nevner hvor mye det snakkes i kulissene og slik, for det trengte egentlig ikke bli snakket så veldig mye om. Man hører et navn bli nevnt, også planter det seg ekstremt fort. Jeg hadde ikke gått og snakket om Hina. Men hører man et navn mange nok ganger, setter det seg fast og man begynner å lete etter ting. Jeg skjønner godt at hun ble sjokkert, sier 22-åringen.

«Kvinner stemmer på kvinner»

Selv stemte Zaidi på krimforfatter Anne B. Ragde (64).

– Det var ikke så lett å stemme på noen. Jeg har tenkt at hun er en forræder. Kvinner stemmer ut kvinner – hun sa jo det selv. Jeg tror hun er forræder.

KVINNER STEMMER UT KVINNER: Hina Zaidi tror Anne B. Ragde er forræder. Foto: TV 2

Zaidi føler seg også usikker på både tidligere basehopper, Karina Hollekim (46), og sin gode venn, Surizehi.

Merket en endring

Flere av deltakerne mente de opplevde en endring hos Zaidi, etter forræderne var valgt ut. Det kjenner hun seg ikke igjen i.

LEI SEG: Hina Zaidi synes det var kjipt når alle deltakerne stemte på henne. Foto: TV 2

– Jeg tror jeg bare prøvde å snakke med noen, fordi jeg ønsket å bli kjent med alle. Jeg burde tenkt at ingen her er mine venner. Det er jo hyggelig og gøy å bli kjent med dem, men jeg burde ha gått inn i spillmodus fra første stund. Jeg er jo ingen trussel, så det er veldig irriterende at jeg har blitt stemt hjem nå, sier hun.

Da Zaidi avslørte rollen sin, tror hun det kom som et sjokk på samtlige av deltakerne.

GOD FØLELSE: Det føltes ekstra godt for Hina Zaidi å avsløre rollen sin som lojal. Foto: TV 2

– De tenkte sikkert at hun er hyggelig og imøtekommende, men hun er sikkert en forræder fordi hun klarer å være dobbeltsidig. Hun er skuespiller. Men jeg eier jo ikke pokerfjes. Jeg tror de fikk skikkelig sjokk, og tenkte: «Å nei, hva har vi gjort?!» Håper de griner og sover dårlig. Jeg gossa meg da jeg stod der og sa at jeg ikke var en forræder, sier hun og ler.

