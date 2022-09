Hallvard Flatland eliminert – kritisk til programmet

To spillere har allerede forlatt Forræder, og de tre forræderne - nyhetsanker Cathrine Fossum (44), forfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst (52) og youtuber Jonas Lihaug (32) - har klart å forvirre de lojale med glans.

Da deltakerne møttes til frokost i spillrunde to, uteble én av dem.

Til stor fortvilelse og sinne innså programleder og lege Katarina Flatland (33) at hennes far, Hallvard Flatland (65), ikke var til stede.

SINT: Katarina Flatland hisset seg opp da hun innså at forræderne hadde eliminert hennes far, Hallvard Flatland. Foto: TV 2

Han ble forrædernes andre elimineringsoffer.

At den tidligere kasino-kongen ble eliminert, kommer ikke som noe sjokk på 65-åringen.

– Det var ingen bombe. Det lå litt i kortene at jeg kom til å bli det. Jeg følte nok at jeg var en trussel for noen, og at noen ville ha bort enten Katarina eller meg – i og med at noen tenkte det var en fordel for oss å være to, sier han til TV 2 kort tid etter exiten.

OVERRASKELSE: Katarina Flatland fikk seg en overraskelse, da hun møtte sin far på innspillingen. Foto: Sindre Scavenius

Fikk kallenavn

Selv om oppholdet ikke ble like lenge som håpet, har Flatland kost seg med resten av gjengen.

– Noe må jeg ha gjort riktig når halve gjengen går rundt og kaller meg «pappa». Da kan jeg ikke gjort så mye galt mot dem. Jeg hadde egentlig veldig lite fokus på spillet, sier han.

– Jeg hadde det hyggelig. Det var mange nye og hyggelige folk fra den yngre garde, som jeg satte stor pris på å møte. Det var leit å ryke ut, for da får jeg ikke le og ha det hyggelig med dem.

HYGGELIG: Selv om det ble et kort Forræder-opphold for Hallvard Flatland, syntes han det var hyggelig å bli kjent med nye folk. Foto: TV 2

Hvem forræderne er, har han viet lite energi til å spekulere i.

– Det viser seg jo å være umulig å finne ut om noe som helst, av hvem man kan stole på og ikke.

Kritiserer programmet

Når TV2.no spør Flatland hvem han tror har gode sjanser til å vinne, har han ingen anelse. 65-åringen, som selv har vært spillmester i det populære gameshowet Casino, mener TV 2s storsatsing har en tydelig svakhet.

– Dette er ren bingo, fordi man får lite å forholde seg til. Jeg mener at konseptet har en svakhet, fordi de lojale og forræderne har samme mål når det gjelder oppgavene som gjøres. Alle kjemper om å vinne sølvet til gruppa, men det burde vært noe som ga noen ledetråder om hvem som var forræderne, sier han, og utdyper:

– At de for eksempel fikk i oppgave å sabotere spillet på en finurlig måte. Men her kjemper jo alle i samme retning. Da blir det egentlig helt umulig å gjette hvem som er lojale og hvem som er forræder. Når skal jeg finne tegnet på at DU er en forræder?, undrer han.

Dersom det ikke kommer inn nye elementer i spillet, tror han de lojale står overfor en umulig oppgave.

– Så lenge det ikke finnes noen grunn til å mistenke forræderne, blir det egentlig bare ren gjetning.

VANSKELIG: Hallvard Flatland mener det burde vært flere hint å ta tak i, for å peke ut forræderne. Foto: TV 2

– De som lager dette vil ikke like at jeg sier dette, men med min erfaring fra spill, så mener jeg de burde lagt til et element hvor forræderne skulle sabotere noe på en egen måte. Det ville gjort det enda mer spennende, og folk ville blitt enda mer oppmerksomme, forklarer han.

Subjektivt syn

Når TV2.no ringer Flatland noen måneder senere står han ved kritikken,

– Det står jeg for 100 prosent. Men det behøver ikke bety at TV-seerne finner det lite underholdende. Det er et subjekt syn, sier han.

Han har ikke sett programmet etter at det begynte å rulle på TV-skjermen. Dersom TV 2 skal lage en ny sesong av Forræder, håper han de tar én ting med i betraktning:

– De burde nok gå en runde før en eventuelt sesong to, og kikke på mulighetene for å gjøre det litt mer spennende for deltakerne.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl sier at kanalen setter stor pris på engasjementet til Flatland.

– Hallvard Flatland er en god deltaker og vi setter stor pris på at han er engasjert i måten spillet er lagt opp på. Om det er mange nok ledetråder, vil alltid kunne diskuteres både blant deltakerne selv og TV-seerne. Vi har stor forståelse for at dette engasjerer, sier han til TV2.no.

Fascinerende

Selv om det ble en tidligere exit enn hva Flatland hadde ønsket, synes han det var fascinerende å se hvordan deltakerne gikk inn i den berømte reality-bobla.

– Det opplevdes litt skremmende etter hvert. Det ble litt puls på folk rundt meg. Det var fascinerende å observere hvordan man går inn i en boble som blir altoppslukende. Man registrer ikke det som skjer der ute, og alt handler om å overleve i dette. Det er ganske fascinerende å se på.

BOBLE: Hallvard Flatland syntes det var fascinerende å se hvor altoppslukende Forræder-bobla ble. Foto: TV 2

Fremover tror han deltakerne vil kjenne på manglende nattesøvn.

– Jeg tror de kommer til å sove dårligere og dårligere om natta, i frykt for å bli eliminert. Det kommer til å være mye nerver der. Det er helt opplagt.

