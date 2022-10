Hakeslepp i Forræder – ble forvist etter taktisk glipp

Forrige fredag bommet den lojale gjengen og sendte ut radiovert Kim Johanne Dahl (33). Da hun avslørte sin lojale rolle, innså gjengen at de hadde blitt lurt trill rundt.

I fredagens episode fikk den lojale gruppen seg nok et sjokk.

Da komiker og skuespiller Arman Surizehi (28) entret frokostsalen, trodde nemlig de lojale at klatrer Magnus Midtbø (34) var eliminert.

Det de ikke var klar over, var at en dødsliste var satt i spill. Idet Midtbø entret frokostsalen, var det flere som skvatt til.

SJOKKERTE: Det ble en sjokkstart for den lojale deltakerne. Foto: TV 2

På dødslisten hadde forræderne plassert en av sine egne, nyhetsanker Cathrine Fossum (44), i tillegg til Midtbø og foredragsholder og tidligere basehopper Karina Hollekim (46).

Gamblet bort premie

Det ble en dag preget av «guttastemning», da deltakerne fikk en oppgave som falt i god smak – nemlig å spille en utradisjonell form for kasino.

Med premiepotten som innsats skulle de satse på dødslistekandidatene i ulike oppgaver. Deltakeren som vant flest runder, sikret seg beskyttelse i form av skjold påfølgende natt.

Gradvis forsvant guttastemningen, da de så store deler av premiepotten svinne hen. Gutta satset nemlig flest ganger på Midtbø og Hollekim, men det var Fossum som stakk av med flest seirer og vant skjoldet.

GAMBLERE: Jonas Lihaug, Sander Dale, Christopher Robin Omdahl og Arman Surizehi gamblet bort store deler av premien. Foto: TV 2

Deltakerne som stod på dødslisten var ikke klar over at de ble gamblet på. I fredagens rådsal ble det derfor en noe dempet, men latterfull stemning, da programleder Mads Hansen (38) viste frem en skrumpen premiepott.

Slitsomt å lyve

Nok en deltaker måtte avsløre sin rolle. Det var en unison enighet om at de måtte tenke selv, og unngå saueflokk-tendensene som tidligere har preget rådsalene.

Etter at stemmene var talt opp, var det til slutt Lihaug som ble forvist. Sjokket ble enormt for hans gode venn, Sander «Randulle» Dale (24), da han innså at Lihaug hadde løyet til han hele tiden.

LANG I MASKA: Sander Dale ble lang i maska da han innså at kompisen, Jonas Lihaug, var forræder. Foto: TV 2

Dale og Lihaug var gode venner før Forræder-innspillingen foregikk tidligere i år. Da TV 2 møtte duoen i høst var de enige om at vennskapet kom styrket ut av reality-innspillingen, tross løgner.

– Nå kjenner vi hverandre på gode måter, men han er god til å lyve. Det skal han ha, sier Dale og ler.

Når Lihaug møter TV 2 kort tid etter exiten føler han på en lettelse. Det kom overraskende på ham.

– Jeg prøvde dramaturgisk å legge opp det jeg skulle si, da jeg skulle avsløre rollen min. At jeg var en slem gutt, og var forræder. Jeg trodde jeg skulle bli veldig trist, men jeg har ikke klart å finne tristhet i meg i det hele tatt. Jeg tror det har vært mer slitsomt enn jeg har vært klar over – å lyve så mye som jeg har løyet, sier han og ler.

LETTET: Det var en lettelse å avsløre rollen sin for forræder, Jonas Lihaug. Foto: TV 2

Da Lihaug ble tilfeldig valgt som forræder, ble han overrasket over hvor lett det var å lyve, og hvor gøy han hadde det. Etter hvert kjente han på følelser, og samvittigheten begynte å snike seg innpå.

Det er likevel én ting som har overrasket han mer enn noe annet. Se hva i videoen under.

Takket mange ganger

At Dale takket nei til å være forræder hele to ganger, er Lihaug både takknemlig og imponert over.

– Det var helt fantastisk gøy å spille med Sander. Sikkert litt morsommere for meg enn for han, fordi jeg var jo den som visste hva spillet innebar. Jeg frydet meg veldig mye over hvor mye uendelig tillit Sander ga meg så mange ganger, sier han.

TILLIT: Jonas Lihaug brukte Sander Dale som en trygt alibi, og bygde gradvis tillit i spillet. Foto: TV 2

Lihaug beskriver Dale som et medmenneske av dimensjoner. Selv om 33-åringen følte han misbrukte tilliten, påpeker han at det også var jobben hans.

– Det er ingen hard feelings, og det er jeg glad for nå. Det er ingen som er sure på noen for noe, selv om det gikk en kule hett der inne, og folk ble ganske revet med etter hvert.

STOLTE BLINDT: Sander Dale stolte blindt på Jonas Lihaug, men begynte gradvis å tvile. Foto: TV 2

Etter hvert som spillet utspilte seg, avslører han at det ble mindre gøy å lyve. Samtidig føltes det mer naturlig.

– Etter hvert som samvittigheten begynte å tynge meg, gled motivasjonen over i at: «Ja, jeg unner faktisk de lojale å klare å finne meg. Jeg unner dem til og med å vinne». Å lyve var bare noe jeg var vant til, som var litt kjipt, men som jeg gjorde fordi jeg måtte.

Feilberegnet

33-åringen fikk tre stemmer mot seg. Selv stemte han på sin medforræder. Det var av én enkel årsak.

– Målet mitt var egentlig å fjerne mistanken fra Cathrine ved å stemme på henne – som jeg trodde Sander og Chris også skulle gjøre. Det ville gjort det uavgjort mellom meg og Cathrine, og da tvunget stemmen til Cathrine over på meg, så hun ble tvunget til å stemme meg ut. Det var det jeg antok kom til å skje, forklarer han.

OVERRASKENDE: Jonas Lihaug stemte på sin medforræder, Cathrine Fossum. Foto: TV 2

Lihaug feilberegnet dog utfallet. Før deltakerne entret rådsalen, hadde han en prat med Dale som forklarte at han mistenkte at en kvinne kunne være forræder, og nevnte Fossum.

Med full viten om Fossum sin rolle, kontret Lihaug med å hive ut mistanke mot Hollekim som forræder. Tanken tror han førte til at Dale stolte på hans «teori», og stemte på Hollekim.

– Dæven døtte ta! Jeg trodde ikke gutta skulle backe meg, men det var jo det de egentlig gjorde. Jeg tror kanskje det er derfor han og Chris endte opp med å stemme på Karina, fordi de valgte å tro på meg, sier han.

PLANTET IDE: Jonas Lihaug tror han plantet noen tanker blant de andre deltakerne. Det slo derimot tilbake på ham. Foto: TV 2

– Veldig redd

Fordi Lihaug skrev Fossum sitt navn på stemmeplanken, frykter han at han har gjort veien videre vanskelig for nyhetsankeren.

– Jeg tror dessverre at Cathrine sliter litt nå. Nå er jeg veldig redd for at jeg har gjort det veldig vanskelig for henne. Jeg hadde de motsatte intensjonene, men fordi jeg leste det feil, sendte jeg meg selv ut.

Fossum selv valgte å se situasjonen på en litt annen måte.

– Det er noe jeg må bruke til min fordel - en presset mann som i desperasjon kastet ut et navn. Så smart tror jeg Jonas er, ved at han gjorde det egentlig for å prøve å hjelpe meg, sier Fossum i episoden.

FORDEL: Cathrine Fossum ser på det som en fordel at Jonas Lihaug pekte i hennes retning. Foto: TV 2

I retrospekt erkjenner Lihaug at han kunne stemt annerledes, men å angre på avgjørelsen vier han lite energi til.

– En tungtveiende gang bommer jeg. Da ryker jeg ut, og det er helt greit. Jeg har veldig konkurranseinstinkt – jeg skulle gjerne vært der inne lenger. Men det er også noe med den enorme lettelsen det var å få lov til å fortelle dem at jeg er forræder og at jeg faktisk synes jeg har vært en slem gutt. Det var utrolig deilig.

Ny tvist

Ettersom deltakerne har klart å forvise to forrædere, tror Lihaug det er god stemning i den lojale leiren. Det unner ham dem.

Lihaug er fornøyd med egen innsats, selv om han frykter han kan ha rotet det til for Fossum.

ROTET DET TIL: Jonas Lihaug frykter han har rotet det til for Cathrine Fossum. Foto: TV 2

– Å, stakkars Cathrine! Jeg føler jeg har ødelagt litt. Målet mitt var å gjøre det enkelt for henne. Jeg tror kanskje jeg føkket litt opp for henne, og det beklager jeg veldig. Det er kanskje det jeg angrer mest på av alt som har skjedd her inne. Det blir veldig spennende å se hva Cathrine gjør, og jeg tror hun kan klarer det.

Nå står Fossum på egne ben. Siden hun er den eneste forræderen igjen, må hun ifølge spillereglene tvinge én av de lojale til å bli forræder. Hvem hun velger å tvinge gjenstår å se.

TVIST: Cathrine Fossum får muligheten til å tvinge en av de lojale over som forræder. Foto: TV 2

