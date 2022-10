Gråtkvalt Cengiz Al forvist fra Forræder: – Irritert på han

Forræder-gruppen ser ut til å ha delt seg i to grupper som peker hver sin retning – enten mot skuespiller og danser Cengiz Al (24) eller youtuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31).

I fredagens rådsal ble det en trykket stemning rundt bordet. Da deltakerne avga stemmer endte det med uavgjort mellom Al og Omdahl.

I SØKELYSET: Christopher Robin Omdahl var i søkelyset under fredagens rådsal. Foto: TV 2

Derfor måtte det en ny stemmerunde til. Da kunne verken Al eller Omdahl avgi stemme, men begge fikk holde hver sin forsvarstale.

Førstenevnte la ikke skjul på at det har vært noen intense dager, og ble gråtkvalt da det var hans tur til å snakke.

NY STEMMERUNDE: Det måtte en ny stemmerunde til for å avgjøre hvem som skulle forlate Forræder. Foto: TV 2

– Jeg kjenner på vanskelige følelser, sier han i episoden.

Fordi forræder Cathrine Fossum (44) snudde sin stemme fra Omdahl til Al, betød det slutten på spillet for 24-åringen.

– Føltes ikke bra

Skuespilleren er glad for at det endte med forvisning, heller enn at han ble eliminert om natten.

– Det var digg å ryke ut på den måten, men der og da føltes det ikke veldig bra. Jeg kjente på ekte følelser, fastslår han.

GRÅTKVALT: Cengiz Al ble gråtkvalt da han skulle forsvare plassen sin i spillet. Foto: TV 2

At de lojale nok en gang endte med å stemme ut feil person, ergrer Al seg over.

– Jeg sier ikke at alt jeg sier stemmer. Men når vi ikke holdt oss til min plan denne gangen heller, da har jeg faktisk ikke klart å vinne så mye tillit som jeg trodde jeg gjorde.

Mystisk

I løpet av dagen var det flere av deltakerne som bemerket at Al oppførte seg rart. Det mener han er naturlig.

– Man må bygge opp den gjensidige tilliten til hverandre. Det er faen ikke rart at jeg har vært litt rar, jeg har gravd i ting hele tiden. Hvorfor kom de ikke bort og pratet med meg? Jeg har jo satt meg selv i en svak posisjon flere dager på rad, forteller han og legger til:

– De faller i forrædernes felle, og jeg faller i min egen. Sånn sett er det veldig spennende å se hvordan mennesker ikke klarer å tenke klart under press.

FORVIST: Cengiz Al ble forvist fra Forræder. Foto: TV 2

Han er derimot sjeleglad for at han slapp å være forræder, og har stått i stormen mens han har stolt på magefølelsen sin.

– Jeg har klart å forsvare riktig folk, som Tonje og Erlend, og bygd tillit. Men se hvor vi endte nå. Helt mystisk spill, man lærer mye.

– Kjente litt på det

Da Fossum snudde stemmen sin i andre runde og skrev ned Al sitt navn, var hun tydelig preget. Selv om de to stod hverandre nær, bærer han ingen nag overfor nyhetsankeren.

På tidspunktet TV 2 snakket med 24-åringen, er han fremdeles uviten om hvilken rollen hans gode venn egentlig hadde.

– Hun var også i en veldig sårbar posisjon. Når det plutselig ble nevnt andre navn, så jeg på Cathrine at hun ble forvirret. Hun liker å få fasiten, og følge et mønster. Når det endrer seg blir det bare surr. Man klarer ikke stole på noen, og plutselig stoler man kanskje på en forræder, sier han og utdyper:

– Jeg er superglad i henne. men at hun rett og slett ikke stolte på meg på mitt svakeste når jeg faktisk prøver å løfte opp laget – den kjente jeg litt på den kvelden. Nå er det forbi, understreker han.

SNUDDE OM: Cathrine Fossum syntes det var vondt å snu om stemme sin fra Christopher Robin Omdahl, til Cengiz Al. Foto: TV 2

I rådsalen nektet ikke Al for at han følte seg mentalt ferdig. Spillet var nemlig en stor påkjennelse for han.

– Jeg lot muligheten falle fra meg fordi jeg var psykisk ferdig. Jeg ble fort påvirket når jeg så Cathrine bli usikker. Da ble jeg litt lei meg og tenkte: «Shit, jeg har ikke klart det». Jeg setter veldig stor på pris på de som holdt det ærlig og redelig, og stemte det samme. Da vet jeg at det er en gjensidig tillit der.

– Jeg vil veldig gjerne ha gjensidig tillit til Cathrine, og jeg har det nå, selvfølgelig. Det kom ikke noe godt ut av det for noen av oss.

FORRÆDER: Cathrine Fossum forstod at hun måtte snu stemmen sin, for å avgjøre den andre stemmerunden. Foto: TV 2

– Skaper støy

I flere episoder har seerne fått se Al rekruttere stemmer mot Omdahl.

Det er likevel en annen deltaker 24-åringen også er skeptisk til.

– Det er en ting jeg er litt redd for – for det er noe med: «Keep your friends close, but enemies closer». Hvis jeg hadde fulgt den teorien, hadde det vært Arman. Hvis Arman er forræder så vet jeg at han spiller bra, forteller han.

NYE NAVN: Arman Surizehi kastet ut flere nye navn som mulige forrædere. Foto: TV 2

Youtuber og skuespiller Arman Surizehi (29) hadde stor påvirkning på Al og hans teorier. Det førte til en usikkerhet.

– Jeg vil lytte først, og så vise veien som føles riktig. For å være helt ærlig så følte jeg Arman av og til klarte å skape støy, fordi han har så mye å si for meg. Det har jeg vært åpen med han om. Jeg spilte jo alltid med åpne kort, for det er det som er beste. Vær ærlig folkens.

Startet som tull

Før innspillingen gikk i gang tidligere i år fikk hver deltaker utdelt en notatbok. Den brukte Al flittig, og noterte ned teorier han gledelig delte med de han stolte på.

– Jeg var i modus for å finne forræderne. Notatboken startet litt på tull, men så begynte jeg å bli skikkelig seriøs. Jeg begynte å hate forræderne, bare at jeg ikke vet hvem de er enda. Det er noen som har spilt bra, sier han.

TEORIER: Cengiz Al har brukt notatboken flittig for å notetere ned tankene sine. Foto: TV 2

24-åringen har ikke lagt skjul på at han har slitt med søvnen underveis. Han opplevde at han bråvåknet om nettene for å notere og gruble over notatene sine.

Som person beskriver han seg som lidenskapelig, og stupte inn med hud og hår i spillet.

LIDENSKAP: Cengiz Al stupte inn i spillet med hud og hår. Foto: TV 2

– Det er så typisk meg å ikke klare å stoppe. Det går utover hodet mitt, også får du ikke lyst til å spise til tider. Jeg har mistet matlysten i det spillet. Jeg gikk så hardt inn. Jeg tenker på det fortsatt. Det er ikke greit.

– Mads har «fakket» med hodet mitt. Han vet hvem de er, og det er så jævlig irriterende. «Nå koser forræderne seg». Jeg er litt irritert på han – for ja for faen, det gjør de. Og her sitter jeg og ingen stoler på meg, sier han spøkefullt.

Til TV 2 sier programleder Mads Hansen (38) at han hadde full forståelse for at hans væremåte i rådsalen kunne være irriterende for de lojale.

– Med 0 prosent uttelling fortjener de lojale et lite stikk eller to. Jeg har også hørt at Cathrine syntes det var irriterende, så da gjorde jeg vel nøyaktig ingen til lags.



