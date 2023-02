Gjør store Forræder-endringer

16 deltakere er klare for en ny, men litt annerledes sesong av seerfavoritten Forræder.

TV 2s nye storsatsning, Forræder, tok seerne med storm da den første sesongen ble sendt i fjor høst. Før jul avslørte kanalen at det ble en ny sesong av seerfavoritten.

Den andre sesongen blir dog noe ulik fra sist. Denne gangen har nemlig deltakerne en relasjon til hverandre, samtidig som innspillingen skjer et helt annet sted.

Flyttes til Kongsvinger

Den første sesongen av Forræder ble spilt inn i den majestetiske villaen «Midtåsen» i Sandefjord.

Nå skal kjendisdeltakerne losjeres i et helt nytt bygg: historiske Kongsvinger festning.

Nettstedet Mitt Kongsvinger skriver at kommunen bidro med 200.000 kroner for å sikre at TV-innspillingen kom til disse trakter.

Programleder Mads Hansen (39) sier han er imponert over det nye innspillingsstedet.

– Det er litt Cluedo-feeling i flere rom, sier Hansen til TV 2, og viser til det populære brettspillet med samme navn, hvor målet er å finne ut hvem som er snille, og hvem som er slemme.

KONGELIGE BESØK: Kong Haakon VII besøkte Kongsvinger festning i sin leveperiode. Det henger også bilder av ham inne på festningen. Her er Kong Haakon (i midten) sammen med blant annet daværende forsvarsminister Vidkun Quisling. De gjør honnør foran festningen. Foto: NTB

Kongsvinger festning ble bygd som et strategisk, defensivt forsvarsanlegg mot invasjon fra Sverige i øst.

Festningen har hatt en rekke kongebesøk og har fungert som depot og fengsel.

Det går mange rykter om at det spøker på festningen, noe som kan bli et spennende element i året sesong. Dette fordi en av årets deltakere, Robin Hofset (31), har erfaring med det overnaturlige.

Han var nemlig programleder for Spøkelsesjegerne på Discovery+ sammen med klarsynte Lilli Bendris (76).

TIDLIGERE SPØKELSESJEGER: Robin Hofset deltar i årets sesong av Forræder, og får med seg kompisen Victor Sotberg. Tidligere var han en spøkelsesjeger på Discovery+. Foto: TV 2/Discovery

Fordel eller ulempe?

Vennepar, slektsbånd, kollegaer – nå skal nære relasjoner settes på prøve. Dette er en stor endring fra fjorårets sesong, hvor kun noen få deltakere kjente hverandre fra før.

Er blod faktisk tykkere enn vann og klarer et vennskap å overkomme en eventuell løgn? Det vil TV 2-seerne finne ut våren 2023, når programmet har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

– Det er åtte par. Noen blir forrædere. Det er naturlig at noen par blir delt, hvor én er lojal og én er forræder. Hvor godt kjenner de hverandre egentlig? Klarer de å se om noe endrer seg i blikket til den de stoler mest på i verden? Det er det som er testen i årets sesong, sier programleder Hansen til TV 2.

Se alle deltakerne i videoen under:

Forræder har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play våren 2023.