Giftet seg like etter «Forræder»: – Må kanskje flytte til Kina

MANN OG KONE: Robin Hofset giftet seg med Yang Bai like etter at han var ferdig med «Forræder»-innspillingen i vinter. Foto: Espen Solli/ TV 2

Mens TV 2-profil Robin Hofset var dypt inne i «Forræder»-spillet på Kongsvinger festning, satt forloveden Yang Bai – som var på besøk fra Kina – og ventet på at kjæresten skulle komme ut.

– Hun var her i to måneder, og selvfølgelig var det akkurat i løpet av denne perioden at «Forræder»-innspillingen skulle være. Hun tok blant annet en tur til Frankrike, sånn at jeg fikk litt mindre dårlig samvittighet. Men for meg var det en evig konflikt, sier Hofset.

– Jeg klarte ikke å ikke ville gå videre i «Forræder». Samtidig visste jeg at det å ryke ut ville bety at jeg fikk se henne igjen, sier han videre.

INTENST: Mens Robin Hofset spilte i «Forræder» på Kongsvinger festning, satt forloveden og ventet. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

Bor i Kina

Paret møttes da de begge tok mastergrad i Oslo, og har nå vært kjærester i fem og et halvt år.

– Vi begynte vi å date under studiene. Etter å ha vært kjærester i et år, flyttet vi sammen – for hun slet med å finne en leilighet til leie. Hun lyktes ikke med å finne jobb, og fikk heller ikke oppholdstillatelse – så da måtte hun hjem til Kina.

Den siviløkonom-utdannede Hofset ble etter hvert youtuber på heltid, før han ble programleder for Discoverys «Spøkelsesjegerne» – og senere har medvirket i TV 2-seriene «Bleep» og «I fyr og flamme».

I starten av avstandsforholdet reiste han flere ganger til Kina for å besøke kjæresten.

– På den tiden var jeg youtuber, så jeg hadde en fleksibel hverdag der jeg kunne reise fritt. Jeg fikk besøkt henne to ganger på et halvt år, før koronaen kom. Jeg var faktisk i Kina under koronautbruddet, så det var veldig spesielt.

MED BESTEVENNEN: Victor Sotberg og Robin Hofset fra TV 2-serien «I fyr og flamme». Duoen er også å se sammen i «Bleep» og den andre sesongen av «Forræder». Foto: TV 2

– Beintøft

Da pandemien etter hvert førte til at både Norge og Kina stengte ned, ble det umulig for paret å møtes.

– Det var beintøft. Vi fikk ikke sett hverandre i det hele tatt på to år. Vi fikk ti dager sammen i fjor, hvor jeg da fridde. Og så var det bare å prøve å få henne tilbake hit så vi kunne forsøke å gifte oss, forklarer han.

Å gifte seg på tvers av landegrensene, er ingen enkel prosess. Paret hadde søkt om prøvingsattest fra Skatteetaten, for å bevise at de virkelig var et par. Like etter «Forræder»-innspillingen, og under en uke før Yang Bai skulle reise hjem, ble attesten godkjent.

– Da booket vi time på rådhuset, og giftet oss – to dager før hun dro hjem. Vi har ikke feiret ennå, men vi fikk papirene på plass. Det føles veldig godt å endelig ha giftet seg, for det er en lang prosess når man gifter seg med ei fra Kina.

GIFT I ALL HAST: To dager før Yang Bai reiste hjem til Kina, giftet hun seg med Robin Hofset. Foto: Privat

Lang ventetid

At de nå er mann og kone, betyr ikke at papirmølla er over. Nå venter ekteparet på å få ordnet oppholdstillatelse i Norge til Yang Bai.

– Det føles veldig håpløst, for nå er det ni måneders ventetid på å tildele oss en saksbehandler. Etter det venter en prosess med at de skal godkjenne dette, så vi må vente i sikkert to år til. Jeg vet ikke. Vi får se hva det blir til. Om hun rekker å flytte hit, eller om jeg må flytte til Kina.

– Så du vurderer å flytte til Kina?

– Ja, hun har nemlig en god jobb i Kina, der hun tjener mer enn meg. Så litt av innsalget mitt for at vi skal bo sammen i Norge, var at jeg hadde drømmejobben her. Da hadde jeg en kontrakt på to år med TV 2, og den går ut før hun kommer hit – så jeg har ikke like sterkt innsalg lenger. Vi får ta det som det kommer.

Diskusjon om bryllupsfesten

I «Forræder»-spillet på Kongsvinger festning ventet en pengepremie til spilleren eller spillerne som sto igjen til slutt. Hofset kan åpenbart ikke røpe hvordan han gjorde det i spillet, men sier til TV 2 at en premie ville komme godt med til å arrangere bryllupsfesten de ikke rakk å avholde i vinter.

LURT: Hofset ble lurt trill rundt av bestekompisen i «Forræder». Foto: Heid Marie Goperod/ TV 2

– Bryllup er jo dritdyrt, så selvfølgelig hadde jeg jo lyst til å vinne de ekstra pengene. Menn i bunn og grunn er jeg et konkurransemenneske, så inne i bobla i «Forræder» så brydde jeg meg egentlig mer om å vinne selve spillet enn pengene.

– Hvilke planer har dere lagt for bryllupsfesten?

– Hun vil ha feiringen i Kina, og jeg vil ha den i Norge. Så vil hun plutselig ha den to steder. Vi har en liten diskusjon gående om hvordan vi skal løse det. Jeg har lyst på én svær feiring. Vi gleder oss selvfølgelig, men dét blir også en prosess. Det er kulturforskjeller og veldig lange distanser involvert, sier Hofset.

