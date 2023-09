Fridtjov Såheim: – Det føles ikke riktig

I «Forræder» ble Fridtjov Såheim den første personen som fellesskapet valgte å forvise fra spillet.

– Det var overraskende deilig å kunne stå der i rådssalen, kunne bygge opp spenningen og avsløre at jeg var en lojal person – og å vite at jeg skulle se at det var mange som gikk i kjelleren. Det var deilig, og føltes som en hevn over at de hadde tatt feil, sier skuespilleren til TV 2.

«Nå skal jeg hjem til kjerring og unger», sa 55-åringen før han forlot Midtåsen og satte kursen hjem til Oslo.

– Jeg var jo ikke så lenge borte, da. Jeg hadde ikke rukket å savne noen, men det var veldig fint. Jeg liker meg veldig godt hjemme på mitt eget kjøkken, der jeg holder på med mine ting. Det er alltid digg å komme hjem.

RØK UT: Fridtjov Såheim ble forvist fra «Forræder» i andre program. Foto: Espen Solli / TV 2

– Spurt mange ganger

Som skuespiller i suksesser som «Lilyhammer», «Roeng» og «Frikjent» har Såheim lenge vært et kjent ansikt. Men med unntak av «Firestjerners middag» har han vært lite å se på TV som seg selv, altså der han ikke følger et manus.

– Jeg har blitt spurt mange ganger om «Skal vi danse» og «Farmen kjendis», men jeg føler jo at det går veldig mye mer på at folk skal finne ut hvem du egentlig er som person, sa han til TV 2 like før han entret «Forræder»-spillet i april.

Såheim mener at han som skuespiller ikke har noe å tjene på å bli filmet i mer personlige TV-øyeblikk.

– Jeg er ikke interessert i at folk skal tro at de vet hvem jeg er i løpet av en realityserie. At folk skal sitte og se på TV for å bli bedre kjent med privatpersonen Fridtjov Såheim over 10 episoders reality-TV, det føles ikke riktig.

– Liker du ikke realityprogrammer?

– Jeg var mye mer jålete før, og så ned på reality. Men jeg tenker at det har blitt en del av et naturlig underholdningsunivers. Men jeg tror at jeg fortsatt hadde hatt store problemer med å være med i et realityprogram som handler mer om at det skal oppstå ekte, personlige gnisninger mellom folk.

NY UTFORDRING: «Forræder» er Fridtjov Såheims aller første reality. Foto: Espen Solli / TV 2

– Søker det ukomfortable

Grunnen til at Såheim takket ja til «Forræder», var at spillet er i fokus – ikke deltakernes personlige relasjoner. Dessuten har han nådd en alder som har fått ham til å gå mer ut av komfortsonen.

– Det å passere 50 år, og å bli eldre, handler mye om at man hele tiden søker det komfortable og velger bort det ukomfortable. At stien blir smalere og smalere. Så kanskje det var på tide å gjøre noe som jeg egentlig ikke hadde lyst til å gjøre. Jeg hadde en åpning i kalenderen og tenkte at: «Nei, faen heller, nå skal jeg ikke ta meg selv så høytidelig», sier han og ler.

– Ungene mine synes også at «Forræder» er veldig stas. De liker showet, så jeg gjorde det litt for dem også, legger han til.

PÅ JOBB: Fridtjov Såheim gikk inn i «Forræder» som en jobb. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Yrkesskadd

Til TV 2 forteller skuespilleren at han gikk inn i TV-innspillingen i Sandefjord litt som om han spilte en rolle.

– Jeg tenkte hele tiden at vi: «Vi er her for å lage TV-underholdning. Jo mer konflikt, jo bedre». Jeg tenkte sånn dramaturgisk på det. På en måte var jeg nok yrkesskadd, så spillet gikk ikke innpå meg i det hele tatt. Jeg sov godt om natten.

Han fortsetter:

– Magefølelsen min var at jeg kommer til å være på jobb der inne. Altså å kunne skru den bryteren av og på, og for min del ble det sånn. Jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skulle «bjuda på». Derfor ble jeg veldig overrasket over hvor nærtakende folk kunne bli over spillet.

Nå som Såheim er ute av «Forræder», innser han at han feilet totalt på taktikken i spillet.

– Det som hvert fall er helt sikkert er at hvis du skal overleve der inne lenge, så må du gå under radaren. Det gjorde absolutt ikke jeg. Jeg hadde bestemt at jeg ikke skulle kjede meg der inne, så jeg gikk høyt ut. Det straffet seg. Men det var et lite eventyr og et morsomt eksperiment å være med på.



«Forræder» sendes på TV 2 Direkte fredager fra klokken 20.00, og er tilgjengelig på TV 2 Play hver fredag fra klokken 03.00.