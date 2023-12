Fra «Forræder» til kongelig møte: – Drøm i oppfyllelse

RAK I RYGGEN: Viggo Venn hilser på prinsen og prinsessen av Wales i Royal Albert Hall i London. Foto: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Da Kongsberg-klovnen Viggo Venn (34) denne våren gikk helt til topps i «Britain’s Got Talent», var premien å få opptre på den celebre veldedighetsforestillingen «The Royal Variety Performance» i Londons Royal Albert Hall den 30. november.

Før torsdagens store begivenhet, la Venn ut et bilde av seg selv foran arenaen på Instagram – med teksten:

«Drømmer går i oppfyllelse».



«Forræder»-deltakeren sto på samme scene som Cher (77), Zara Larsson (25), Melanie C (49), Paloma Faith (42), Hannah Waddingham (49) og Rick Astley (57).



SUPERSTJERNE: Amerikanske Cher sto på scenen med sin nye julemusikk. Her hilser hun på prins William – i samme hilse-kø som Viggo Venn. Foto: Aaron Chown / NTB

Ville gi refleksvest

Men de største «stjernene» til stede i den legendariske konsertarenaen, var prins William (41) og prinsesse Kate (41).

Da TV 2 snakket med Venn tidligere denne høsten, var det forventet at kong Charles (75) og dronning Camilla (76) skulle overvære arrangementet.

– Det gleder jeg meg til. Jeg har hatt et møte med folka i «The Royal Variety Performance», og presentert at det er veldig mange der ute på internett som har lyst til at jeg skal gi en refleksvest til kongefamilien. Så vi får se om jeg får lov til det, uttalte Venn til TV 2.

BESØK FRA SVERIGE: Kronprinsesse Victoria og prins Daniel var prins William og prinsesse Kates gjester under forestillingen. Foto: AARON CHOWN / NTB

Kjendisklovnen måtte «ta til takke» med det britiske tronarvingparet, da kongen og dronningen uteble.

Men som en bonus fikk han ikke bare hilse på William og Kate, men også Sveriges kronprinsesse Victoria (46) og prins Daniel (50).

– Vi skal stå på linje og hilste. Jeg vet ikke om du har sett «Mr. Bean»-episoden, da han møter dronningen og at det ikke går så veldig bra? Så, jeg skal lese meg opp på kutyme, har han tidligere sagt til TV 2.



Ut ifra bildene å dømme, gikk det kongelig møtet for seg på korrekt vis.