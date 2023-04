I den andre sesongen av «Forræder» var det artist Abdulhakim «Hkeem» Hassane (25) som ble den første til å forlate spillet.

Se hvordan han reagerte da han lærte hvem forræderne var, i videoen under.

25-åringen røk ikke uten en kamp, og det var det spesielt én deltaker som kjente ekstra på.

– Beklager, Torstein! Jeg var så sikker på at det var deg. Jeg har litt dårlig samvittighet nå, sier Hkeem i videoen over.



– Veldig vond stemning

Advokat og sjakkspiller Torstein Bae (44) fikk raskt kjenne på anklagene under sesongens første episoder.

– For min egen del blir jeg jo kastet inn i begivenhetens sentrum med en gang, forteller han.

Mistankene startet allerede under frokosten, forteller 44-åringen.

– Allerede ved frokosten så kastes mistankene ut og Hkeem mistenker meg for å være forræder. Det blir et kappløp mot klokka for å klare å slå tilbake mot det.



RASK I HODET: Torstein Bae har vist at han har en rask sjakkhjerne. Om det blir en fordel i «Forræder», gjenstår å se. Foto: Heidi Marie Goperod

Og dramaet så ut til å fortsette i rådssalen da deltakerne, bestående av lojale og forrædere, skulle bestemme hvem som skulle ryke ut først.

– Når man først har fått den type mistanke over seg, selv om jeg nå overlevde, er jo at det er veldig vanskelig å bli kvitt den.



Bae er i årets sesong paret opp med kollega Heidi Røneid (40). Hun synes det var tøft å være til stede i rådssalen.



KOLLEGER: Torstein Bae og Heidi Røneid er et deltakerpar i årets sesong av Forræder. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Vi vet at alle som er der har veldig lyst til å bli der, forteller Røneid, og fortsetter:

– Det var en veldig vond stemning. Det er mye som ikke kommer frem, og folk kjemper hardt for sitt eget liv der inne. Det er tøft å se på selv om man ikke er i fare selv.

– Diskusjonen er ekte

Det var ikke bare duoen Bae og Røneid som reagerte på det som skjedde i rådssalen.



MOR OG DATTER: Katrine Moholt og datteren Evelina Moholt er med i andre sesong av Forræder. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Programleder Katrine Moholt (49) og datteren Evelina Moholt (23) synes også at det var en ganske ubehagelig stemning rundt bordet.

De problematiserer konflikten med å skulle skille det som skjer på grunn av spill og det som er ekte.

– Det er en del av spillet, sier programlederen om konflikten mellom Torstein og Hkeem, og fortsetter:

FORVIRRET: Plutselig fikk mange mistanker mot 25-åringen, uten at han skjønte hvorfor. Foto: Heidi Marie Goperod

– De går inn i diskusjonen – og den handler om spillet, men diskusjonen er ekte. Det er rollene som krangler, men det er helt ekte.

Både mor og datter er enige om at man etter innspilling er like gode venner etterpå.

– Det er så gøy å se tilbake på da, når man kan sitte sammen i salen i dag og le av det, forteller Evelina Moholt.



Se Forræder på TV 2 fredager fra klokken 20:00, og når du vil på TV 2 Play.