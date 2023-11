«Forræder»-Tamanna med nakenritual

Å være med på TV 2-programmet «Forræder» bød på flere utfordringer for Tamanna Agnihotri.

Tre ting ble redningen: Å snakke med kjæresten, et ritual med gråting i dusjen og lettkledd reality.

Kroppen sa ifra

I rollen som forræder må Agnihotri «drepe» de andre spillerne, som er mennesker hun har blitt glad i. Dette tærte på P3-profilen. Hver gang hun kom tilbake til hotellet hvor deltakerne var på nattetid i innspillingsperioden, hadde hun et ritual:

– Det jeg gjorde mest var å ta av meg alle klærne når jeg kom hjem. Så gikk jeg rett inn i dusjen og begynte å grine i dusjen, mens jeg vasket håret.

– Det var en slags terapi. At du gikk rundt naken og gråt?

MYE Å TENKE PÅ: Det er utmattende å være forræder, forklarer Agnihotri. Foto: Espen Solli/TV 2

– Ja, jeg måtte bare skrelle av meg alt. Jeg måtte ta av alle klærne. Så gikk jeg i dusjen og grein, sier hun lattermildt.

Etter at hun var ferdig grått, var det én ting hun måtte gjøre for å endre sinnsstemning.

– Så tok jeg på meg pysj og så på «Love Island», for å se på noe helt annet. Dette mener jeg var en fullstendig «detox» fra den bobla vi var i. Så det er mitt tips: Nesten gang noen skal være med på «Forræder», se på «Love Island» på kvelden. Da får du litt ro i hodet.

Hør Agnihotri og Morten Thoresen (26) fortelle om hvordan det egentlig var å være forrædere i podaste «Realitysjekk». Der snakker hun også om det nevnte ritualet.

Kroppen sa ifra

Dette var ikke det eneste hun gjorde på hotellet. Hun snakket også timevis med kjæresten på telefonen. Hun hadde ikke lov til å snakke om hva som skjedde i TV-programmet, men hun kunne snakke om hverdagslige ting.

– Jeg kan ikke si med ord hvor viktig det var å ha en person som bare var helt nøytral, enten om det var kjæresten min eller psykologen alle deltakerne skulle snakke med.



– Det at jeg kunne ha noen å prate med, som kjæresten min, som kanskje ikke forstår alt jeg føler, men noe av det … Han kunne si: «Det går fint. Husk at du er med på dette frivillig», sier hun til TV 2 med et smil, mens hun innser hvor dramatisk det kanskje høres ut at et TV-program gikk så hardt inn på henne.

BLE FORVIST: Kjersti Grini (t.h) ble forvist i en av rådssalene. Agnihotri, som faktisk var forræder, hadde lagt mindre mistanke mot seg på det tidspunktet. Siden den gang har også hun blitt forvist. Foto: Sverre Saabye/TV 2

Og det var ikke bare psyken som fikk seg en knekk. Kroppen hennes sa også ifra.

– Jeg mistet mensen i en hel måned, fordi jeg var så stresset. Og det fikk meg til å tenke: «Herregud, hva er det som kan ha skjedd med kroppen underveis?». Man blir mye mer sliten enn det man tror av «Forræder».

Agnihotri har snakket med helsepersonell etter «Forræder», og har det bra nå, både fysisk og psykisk.

FÅTT VENNER: Selv om Forræder var en tidvis tøff opplevelse, var det også mye moro. Agnihotri sier hun ble kjent med mange fine folk. Foto: Espen Solli/TV 2

Vil du vite mer om hva som skjedde i kulissene til Forræder? Hør på TV 2s podkast «Realitysjekk» med Jon Martin Henriksen (33) og Marlene Stavrum (29) som gjester.

Podkasten høres på alle steder hvor podkast høres på gratis, eller i vinduet under: