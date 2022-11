Forræder-finalist hyller barna med spesiell gest

– Dette er nære hjertet mitt og et minne jeg er glad for å ta med meg.

Det er duket for finale i Forræder på TV 2, og nyhetsanker og programleder Cathrine Fossum (44) er en av finalistene.

Sammen med foredragsholder og tidligere basehopper Karina Hollekim (46) kjemper duoen mot tre lojale, målrettede menn.

Uvant rolle

Det å se på episodene har vært emosjonelt for Fossum, som synes det er greit at programmet er ved veis ende og at man snart er i mål.

– Det har vært en veldig interessant opplevelse og jeg har møtt veldig mange fine folk. Men det har vært uvant å se seg selv som reality-deltaker, for det har jeg ikke prøvd før, forteller hun til TV 2.

Reality-debuten ble en påkjenning, og nyhetsankeren så seg nødt til å sykemelde seg etter innspillingen var over, tidligere i år.

FORRÆDER: Cathrine Fossum ble valgt ut som forræder, sammen med Jørn Lier Horst og Jonas Lihaug. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

Kaos følelser

Det å lyve folk i ansiktet har vært en ny erfaring for TV 2-programlederen, som har opplevd et emosjonelt kaos, etter hvert som programmet og spillet gikk fremover.

– Taktikken var å fremstå rolig og gjøre minst mulig ut av meg selv. Det var ganske krevende, for på innsiden var det et kaos, og det tror jeg kom godt frem, sier hun.

Tatovering

Barna til Fossum, Maria og Magnus, er store fans og har fulgt med på mammas deltakelse i Forræder denne høsten.

Nå blir de en del av en kjærlighetserklæring i form av en ny tatovering på TV 2- programlederens underarm.

KJÆRLIGHETSERKLÆRING: Cathrine Fossum hyller barna sine, i form av en splitter ny tatovering. Foto: TV

– Etter at jeg ble 40 år tok jeg min første tatovering på ryggen. Nå har barna skrevet sine navn med sin skrift. Som en stor kjærlighetserklæring, og et minne om det, har jeg fått tatovert det her på armen.

Skriften er identisk med håndskriften til barna.

– Dette er nok den tatoveringen jeg er mest stolt av. Dette er nære hjertet mitt, og et minne som jeg gleder og ta med meg videre, avslutter Fossum.

Se finalen av Forræder på TV 2 Direkte og TV 2 Play fredag.