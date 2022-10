Følte seg som en «outsider»: – Frustrerende

Saueflokk-begrepet har blitt en hyppig brukt beskrivelse i Forræder-rådsalene. Fredag var intet unntak.

Etter standup-komiker Sandra Spjelkavik (32) ble eliminert, dannet det seg en kollektiv enighet blant de gjenværende deltakerne om at radiovert Kim Johanne Dahl (33) måtte være en av forræderne.

Selv om Dahl argumenterte godt for seg, ble det forgjeves. Hun ble enstemmig forvist fra spillet.

FORSØKTE Å OVERBEVISE: Kim Johanne Dahl gjorde en hederlig innsats da hun forsøkte å overbevise de andre deltakerne om sin lojalitet. Dog til ingen nytte. Foto: TV 2

Irritert

– Først og fremst var det dritirriterende og frustrerende. Det er mange følelser som settes i sving når man blir forvist på den måten, og at det i tillegg er enstemmig. Det er ikke én der inne som stolte nok på meg, sier hun når hun møter TV 2 kort tid etter rådsalen.

Da Dahl ankom innspillingen tidligere i år, kom hun sammen med en liten gruppe deltakere. Samtlige av dem har i løpet av spillet enten blitt eliminert eller forvist. Det gjorde at hun følte seg som en «outsider».

FORVIST: Kim Johanne Dahl ble enstemmig forvist fra Forræder. Foto: TV 2

– Jeg sitter igjen med mennesker som jeg stoler veldig på, men de stoler ikke like mye på meg. Det er en skjevfordeling av tillit som funker særs dårlig, hvis jeg kan si det sånn. Det resulterte i at jeg ble forvist av alle. Det er definitivt brutalt, sier hun.

FALT FRA: Radiovertens nærmeste har gradvis falt fra spillet. Det gjorde det ekstra vanskelig å bygge en gjensidig tillit. Foto: TV 2

Det vondeste for radioverten var at hun trodde hun var mer til å stole på. Hun er likevel stolt over egen prestasjon, og hvor langt hun kom.

– Jeg har sett for meg at jeg er en sånn person som folk stoler på, også har jeg tydeligvis ikke vært det i stor nok grad. Jeg har kommet langt, så jeg er dritfornøyd med å ha kommet hit hvor jeg er i dag.

SOLID INNSATS: Kim Johanne Dahl er fornøyd med egen innsats, selv om det var irriterende å bli forvist. Foto: TV 2

Unikt øyeblikk

Selv om det stakk da hun innså at hun ikke hadde bygd opp en gjensidig tillit, er radioverten samtidig glad for at det ble en enstemmig avgjørelse. Da fikk hun nemlig oppleve et øyeblikk som smakte ekstra deilig.

– Jeg er glad for at jeg fikk lov til å bli forvist og ikke eliminert. Den følelsen jeg fikk av å reise meg sakte fra bordet, tråkke forbi alle idiotene, stille meg opp på trappa og si: «Jeg er forferdelig lei meg for at dere er så tjukke i huet. Jeg er lojal», og snu ryggen til ... Det var en helt magisk opplevelse.

FRYDET SEG: Å avsløre rollen sin om lojal var en fryd for Kim Johanne Dahl. Foto: TV 2

Selv stemte Dahl på komiker og skuespiller Arman Surizehi (28), uten en god grunn.

– Det prøvde jeg å forklare, at jeg skulle gjerne ønske jeg kunne si: «Jeg tror det er han fordi han så sånn ut da han kom inn til frokost», eller: «Du var for glad, du ville ha skjold, men ville du ha skjold?» Jeg har ikke noen slike ting å gå på, og det merker man jo når man sitter i rådsalen og hører begrunnelsene, for det er så tynt. Det er syltynt, sier hun.

EN FØLELSE: Kim Johanne Dahl stemte på Arman Surizehi, kun basert på en syltynn følelse. Foto: TV 2

32-åringen refererer til klatrer Magnus Midtbø (34) sitt resonnement.

– Det er så hysterisk. Magnus sier: «Det eneste jeg kan ta deg på, Kim, er da vi tok forræderen Jørn i går. Jeg følte du jublet mer på utsiden enn på innsiden», sier hun og ler.

– Da har du ikke mye å gå på. Da er det lite å ta hverandre på, for jeg jublet ganske mye på innsiden óg, altså.

Sparer hverandre

Det var flere av deltakerne som kjente hverandre fra før, da innspillingen gikk i gang tidligere i år. Hun tror det er noen som kommer til å få seg et stort sjokk.

– Det er en gruppe på tre stykker som stoler veldig på hverandre, og har tette relasjoner. Da kan det nok hende én av dem får seg sitt livs sjokk når de innser at: «Shit, det er jo et spill og du har lurt meg hele tiden», sier hun og peker på youtuberne Sander «Randulle» Dale (24), Jonas Lihaug (33) og Christopher Robin Omdahl (31).

BLIR LURT: 33-åringen tror det er noen i gutte-gjengen som kommer til å få seg et sjokk. Foto: TV 2

32-åringen er usikker på hvem som kan være forrædere blant de gjenværende deltakerne, men peker ut én i Youtube-gjengen.

– Jeg må jo tro at det er en av gutta i den gjengen, siden de har holdt sammen så altfor lenge. Flere av dem er på overtid. Kanskje de har spart hverandre? Det kan være hvem som helst, sier hun og skyter inn:

– Men er det Cathrine som er forræder, da fortjener hun alle pengene, for da har hun spilt så bra som det går an. Jeg tror hun er minst forræder. Alle stoler så på Cathrine, og er helt sikre på at hun er lojal. Det er jo noe gøy med det. Det hadde vært plot-twist. Hvis det skjer – fy fader, da unner jeg henne alt.

Se hvordan Kim Johanne Dahl reagerte da hun fikk vite hvem som var forrædere i videoen under.

Tar med seg nyttig erfaring

Forræder-deltakelsen beskriver Dahl som intens. Omtrent midtveis i programmet fikk hun seg en real knekk, da deltakerne skulle teste fobier. Hun er derimot overrasket over at det har gått bra.

– Jeg har taklet det fint. Jeg har taklet presset og intensiteten. Jeg har også trosset min egen frykt, da jeg la meg ned i kisten og lot meg begraves levende for å redde skjoldet til selveste forræder-Jørn.

Dahl har tidligere beskrevet seg som en engstelig person. Hun tar med seg en viktig erfaring fra Forræder-deltakelsen.

VANSKELIG: Da en gruppe deltakere skulle utfordre frykter fikk Kim Johanne Dahl seg en real knekk. Foto: TV 2

– Det er vel egentlig det å gjøre ting som man ikke vet hva er. Begi seg ut på et eventyr du ikke vet utfallet av, det kan virke veldig skummelt. Til syvende og sist er det skikkelig digg å bare hoppe ut i det uvitende også, forteller hun og utdyper:

– Jeg tenker at fra nå av så skal jeg gjøre mye mer av det. Rett og slett kaste meg ut i det. Slutte å være redd for å bli redd, for det er jeg mye. Det er veldig tullete.

Glad hun slipper unna

Med kun tre spillrunder igjen tror Dahl det kommer til å bli forferdelig for de gjenværende deltakerne.

– Jeg tror det blir skikkelig vanskelig, og jeg er faktisk veldig glad for at jeg slipper å være med på den aller siste biten av det.

UVITENDE: Kim Johanne Dahl tror de resterende deltakerne står overfor en prøvelse i Forræder. Foto: TV 2

Hun ser for seg at de trolig klarer å fakke enda en forræder om kort tid.

– Men så begynner tvingingen. Å gå der inne og være lojal fra dag én og venne seg til den rollen, til å plutselig bli forræder – det må være så vondt at jeg orker ikke engang å tenke på det. Jeg er så innmari glad for at jeg slipper å være en del av det.

