Fikk psykisk knekk etter «Forræder»: – Jeg gråt og gråt

I tillegg til å være kunstner, forfatter og TV-personlighet, er Björg Thorhallsdottir utdannet terapeut.

Før innspillingen av «Forræder» startet i april, fortalte hun TV 2 at hun ikke fryktet påkjenningen av det psykologiske spillet.

– Jeg føler meg veldig psykisk sterk. Fordi jeg har så mange verktøy med pust og meditasjon, er jeg faktisk ikke redd for noe, uttalte hun.

Thorhallsdottir ler godt når hun blir minnet på sitt eget utsagn, flere måneder senere.

– Det er veldig lett å sitte i forkant og si: «Jeg er så tøff». Men det er jeg ikke. Jeg kom ut av «Forræder» som et aspeløv, og håndterte det ikke spesielt bra. Det var skikkelig skummelt.

49-åringen ble «drept» i den syvende episoden av «Forræder», etter å ha stått på dødslisten. For Thorhallsdottir ble gjennomføringen av hennes exit fra TV 2-programmet en opplevelse som gikk sterkt innpå henne.

MØTE MED DØDEN: Få er så opptatt av døden som Björg Thorhallsdottir, men da hun «døde» i «Forræder» tok følelsene overhånd. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Egen begravelse

I løpet av oppdraget skulle deltakerne løse gåter, som etter hvert ville avsløre hvem som måtte bøte med livet. Svaret pekte mer og mer mot Thorhallsdottir etter hvert som timene gikk.

– Mads sier bare: «Her er kisten din», og så senket de den ned i graven – to og en halv meter under jorden. Så fikk jeg beskjed om å klatre ned i kisten. Jeg burde skjønt at Tamanna og Morten var forrædere da, for begge reagerte skikkelig og sa: «Dette er for drøyt. Dere kan ikke gjøre dette mot Björg». Begge begynte å gråte.

I sitt vanlige liv har Thorhallsdottir gjennom mange år arrangert «Hjertefred», en landsomfattende organisasjon som skal føre til mer åpenhet rundt død og sorg.

Få mennesker har snakket så mye om døden, både i arrangementet, i bøker og i forestillinger, som 49-åringen. Men da hun klatret ned i kisten i sin egen «begravelse» i «Forræder», tok følelsene overhånd.

– Mads tok av et svart dekke fra gravsteinen, og der sto det «Björg» på gravsteinen. Jeg tror kanskje at det var det å se en gravstein med mitt eget navn som fikk meg til å reagere så voldsomt, sier hun.

– Jeg er så ekstremt opptatt av å leve før du dør, og plutselig var jeg «død». Jeg sier alltid at jeg ikke har dødsangst, men jeg tror kanskje at jeg har litt allikevel, sier hun og ler.

Gråt og gråt

Thorhallsdottir mener også at selve måten TV-produksjonen ble utført på, gjorde at hun ble psykisk nedbrutt.

– Alle som jobber på settet er kledd i svart, og du ser bare øynene deres. Man får ikke lov til å snakke når kameraene ikke filmer. Og produksjonen snakker til deg som om du er et barn. Om to stykker begynner å snakke, roper de høyt: «Hei!». Alle deltakerne er jo vant til å være sånne divaer som alle vil snakke med, og plutselig får man masse voksenkjeft. Så vi ble bare helt nedbrutt. Til slutt hadde jeg så utrolig lite å gå på, forklarer hun.

49-åringen er glad for at hun fikk ta farvel med de andre deltakerne etter at hun var eliminert fra spillet, men sier at det ble en vond opplevelse å reise fra Midtåsen og Sandefjord.

– Jeg gråt og gråt og gråt. Da jeg ble sendt hjem med toget, fortsatte bare tårene å renne og renne. Jeg tror bare det var fordi jeg var så sliten.

Når TV 2 møter Thorhallsdottir hjemme på Ormøya i Oslo, er sønnen Tolli Scott (20) hjemme. Han forteller at han ble satt ut av hvilken tilstand moren var i da han hentet henne på jernbanestasjonen etter at hun kom hjem fra «Forræder».

– Hun var veldig sånn «shaky» på en måte. Og så var hun dritsliten. Det var helt sykt. Hun var ikke vanlige mamma. Hun var stille, og hun er på en måte ikke stille. Det var sikkert mye som foregikk oppe i hodet hennes da. Jeg har aldri sett henne sånn før. Det var veldig rart, sier han.

Psykisk knekk

Thorhallsdottir lå rett ut i to-tre dager etter at hun kom hjem, og ifølge sønnen ble hun ikke seg selv igjen før det hadde gått cirka to uker.

– Kanskje jeg burde ha tatt imot det tilbudet om psykolog, da, sier 49-åringen og ler rått.

– En venninne av meg sa at ikke en gang når jeg har hatt skikkelig kjærlighetssorg så har jeg vært sånn.

Kunstneren og terapeuten mener hun har lært mye nytt om seg selv gjennom deltakelsen i «Forræder».

– Jeg har lært at jeg tydeligvis ikke er en god menneskekjenner. De tre jeg stolte mest på, var de tre forræderne. Det er ikke tull engang! Jeg var helt overbevist om at det var Frode som var forræder. Det er så fælt å ikke kunne stole på magefølelsen sin, for det kunne jeg ikke.

– Men det var en fantastisk cast, så vi hadde det sjukt gøy. Det var på en måte en skrekk-bursdagsfest som varte i mange dager.

