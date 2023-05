Fikk panikkanfall – brøt reglene

Som sjakkommentator er Heidi Røneid erfaren i spill og taktikk. Men da hun selv var en «brikke» i «Forræder», ble hun satt fullstendig ut av spill.

– Det var en mye, mye større påkjenning enn det jeg trodde det skulle være, sier hun til TV 2.

Røneid entret det psykologiske spillet på Kongsvinger festning med sin sjakk-kollega Torstein Bae (44), og det gikk ikke lang tid før hun mistenkte sin gode venn for å være forræder.

MISTENKTE HVERANDRE: Heidi Røneid og Torstein Bae stolte ikke på hverandre i «Forræder». Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

– Jeg var helt sikker på at Torstein var valgt som forræder etter den første rådsalen. Fordi han flakket med blikket, ble rød i ansiktet og unngikk meg. Han kom ikke for å snakke med meg, og vi to er jo faktisk makkere. «Hvorfor går min makker et annet sted som ikke har med meg å gjøre?», tenkte jeg. Det var mange tegn på at han var forræder.

– Man blir livredd

Bae, som i likhet med Røneid var lojal – i alle fall på dette tidpunktet, forteller til TV 2 at han tidlig hadde mistanke om at hun var forræder.

Selv om de begge hadde sett første sesong av «Forræder», ble de overrasket over hvor fort de ble preget av spillets paranoia.

– Det er rart med hvordan det er når du går inn der. Da tenker du: «Dette er bare et spill. Det betyr ingenting. Det er bare gøy å prøve på seier». Men så blir man påvirket av det. Produksjonen gjør også noen ting som gjør at man blir livredd for å ryke ut. Hvis man er lojal, er du utsatt for veldig mye fare hele tiden. Det er ubehagelig. Det er et veldig, veldig slitsomt, psykologisk spill, sier Røneid.

LIVREDD: Inne på Kongsvinger festning var Røneid og de andre deltakerne livredde for å ryke ut av spillet. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

Etter hver innspillingsdag i «Forræder» blir deltakerne fraktet av svartkledde personer i produksjonen til hver sine hotellrom. Der må de sitte isolert fra hverandre og omverdenen til de svartkledde henter dem igjen.

– Det er så slitsomt. Man blir helt kokt i hodet. Jeg syntes det var vanskelig. Etter hvert fikk jeg problemer med å sove og var bare kjempesliten. Jeg gikk ned i vekt, og jeg er jo ikke noe stor fra før.

Panikkanfall

For Røneid kom konsekvensene av den psykiske påkjenningen nærmest som kastet på henne – helt uten forvarsel.

– Det var en natt hvor det gikk litt hardt for seg. Jeg våknet midt på natten og fikk ikke puste. Jeg hadde mest sannsynlig et panikkanfall. Jeg har ikke hatt det før, så jeg trodde at jeg kom til å dø. Det sier jo litt om hvor belastende det var å være der, for meg.

– Hva gjorde du da?

– Jeg reiste meg opp og var kjempesvimmel, og følte at jeg kom til å besvime. Jeg tenkte: «Nå kommer jeg til å dø», og trodde at jeg fikk hjerteattakk. Jeg tenkte ikke helt klart, så jeg ringte til kjæresten min. Han sa: «Du må få hjelp», forteller hun.

Panikkanfall Under et panikkanfall føler du en intens frykt. Mange er redd for at de holder på å dø. Du kan få fysiske symptomer, som hjertebank, svette og pusteproblemer. Noen føler seg svimmel og begynner å skjelve. Panikkanfall kan oppstå uventet eller når du er engstelig i en gitt situasjon. Kilde: Helsenorge.no

Deltakerne får ikke på noe tidspunkt lov til å forlate hotellrommene sine, da dette kan føre til at hemmeligheter fra spillet kan bli avslørt.

– Det er superstrengt i «Forræder». På grunn av spillet må du kun oppholde deg inne på hotellrommet. Dette var jo midt på natten, og jeg antok at det satt noen utenfor på hotellet for å holde vakt. Så jeg bare gikk ut av rommet, selv om det ikke var lov. Men jeg fant ingen.

Roet seg ned

Midt under panikkanfallet vandret Røneid rundt i gangene på hotellet for å lete etter hjelp.

GØY: Selv om både Heidi Røneid og Torstein Bae syntes «Forræder» var psykologisk krevende, ser de tilbake på en morsom TV-innspilling i Kongsvinger. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Til slutt fikk jeg tak i en av dem i produksjonen som var der for å hjelpe oss deltakerne. Denne personen kom til meg, og hadde heldigvis veldig mye erfaring med dette. For jeg hadde jo aldri opplevd det før, så jeg skjønte ikke hva det var. Da hun sa til meg at: «Dette er et panikkanfall. Det er psykisk», først da skjønte jeg at jeg ikke kom til å dø. Da roet jeg meg veldig. Da gikk det greit, forklarer hun.

– Fikk det noen konsekvenser at du brøt reglene ved å forlate rommet ditt?

– Nei, for jeg trodde jo at jeg kom til å dø. Jeg tenker at hvis du er så opptatt av å overholde reglene at du heller dør på rommet enn å prøve å finne hjelp, så tar du det for seriøst. De reglene måtte jeg bare bryte. Men det fikk vel antagelig heller ikke noen konsekvens for spillet, sånn sett. Det var jo midt på natten, så det gikk bra.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, svarer på spørsmålet om det å forlate hotellrommet ble ansett som et brudd på reglementet i «Forræder»:

– Vi ønsker ikke å kommentere enkelthendelser med spillere i «Forræder». Men helt generelt er det viktig for oss å ta godt vare på spillerne, og at deltakelsen i «Forræder» skal være en trygg opplevelse. Vi tilpasser og ser an de eventuelle situasjonene som oppstår underveis i produksjonen, og har dialog med deltakerne, sier Dahl.

Selv om spillet ble mer krevende for psyken enn Røneid hadde trodd, var hun aldri i tvil om å fortsette «Forræder»-innspillingen.

– Hvis du skal være med på et sånt program og skal spille et sånt spill, så du må du må gå «all in». Det er jo ikke noe gøy hvis du bare er sånn: «Det er samme for meg hvem som er forærer og hvem som er lojal. Jeg skal bare på rommet, spise middagen min og så sove godt». Det blir jo mye morsommere hvis du faktisk prøver å gjøre det bra, at du prøver å vinne ved å spille riktig.

