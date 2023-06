Fikk panikk under isen: – Kjeftet på produksjonen

Etter den traumatiske opplevelsen i isvannet, kokte det over for Robin Hofset (31) oppe på land.

I forrige spillerunde av «Forræder» fikk deltakerne beskjed om å hoppe på blå og røde felter på en frossen innsjø.

Mens enkelte felt var på trygg grunn oppå isen, havnet man rett uti det iskalde vannet på de andre feltene.

Turen ned i isvannet ville sikre deltakeren en mulig fordel i spillet, og både Tarjei Svalastog (24) og Robin Hofset valgte derfor frivillig å kaste seg ned i hullet i isen.

– Da jeg skjønte at jeg måtte hoppe ut i vannet for å få tilgang på skjoldrommet, hatet jeg livet. Jeg så på gliset til Mads at han elsket at vi ble redde, sier Robin Hofset, som også karakteriserte «Forræder»-programlederen som en sadist.

INTENST: Robin Hofset under den intense «Forræder»-innspillingen på Kongsvinger festning. Foto: HEIDI MARIE GOPEROD / TV 2

– Havnet veldig dypt

– I utgangspunktet trodde jeg det skulle gå cirka likt som for Tarjei, som hoppet før meg. Han gikk rett ned og rett opp. Men så viste det seg at tyngdekraften trekker litt ned for meg. Jeg hoppet kanskje også litt høyere, så jeg havnet litt på skrå. Jeg havnet veldig dypt, og under isen.

Hofset forsvant ned under vann – og ble værende.

– Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle være så lenge under. Så føltes det sikkert mye lenger ut enn det faktisk var, men da jeg så hvordan alle reagerte så var det jo faktisk en god stund.

«Hvor er han?», undret deltakerne på land seg. Katrine Moholt, Evelina Moholt, Emilie Helgesen og Victor Sotberg var tydelig nervøse over at Hofset ikke kom rett opp til overflaten.

– Da jeg skallet i isen, slo overlevelsesinstinktet inn. Jeg ble skikkelig redd! Jeg så meg rundt, men jeg så ikke hvor oppgangen var. Jeg måtte bare anta at jeg skulle bakover, og kjenne etter hvor åpningen var. Så klarte jeg til slutt å finne den sånn at jeg kunne trekke meg opp, forklarer han.

– Traumatisk

– Hvordan var det å være under isen?

– Det satte en støkk i meg. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så redd under isen. Det var traumatisk. Det føltes som at: «Nå er du ferdig».

Da Hofset endelig kom seg opp på land, kokte det over for den iskalde «Forræder»-deltakeren.

REDD OG ISKALD: Robin Hofset blir tatt hånd om av produksjonen etter at han kom seg opp av isvannet. Foto: TV 2

– Jeg kjeftet på produksjonen da jeg kom opp. Jeg sa: «Gi meg det håndkleet» og «dere må ikke gjøre sånn». For jeg var jo redd, ikke sant? Jeg måtte si unnskyld etterpå, for jeg var egentlig ikke sur på dem. Bare skikkelig redd, sier han.

Hofset forteller at han likevel ikke tvilte på at det var forsvarlig å gjennomføre utfordringen.

– Jeg visste jo at jeg var trygg. Vi var festet til et tau og det var dykkere der, så man vet at man ikke dør. Men det er noe med det å havne under isen. Det var helt forferdelig.

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, forsikrer om sikkerheten til Hofset var ivaretatt.

– Det gjøres alltid risikovurdering før oppdrag, og sikkerheten til deltakerne er alltid viktigst. I dette oppdraget var det utarbeidet en egen beredskapsplan. Deltakerne var sikret med sikringsline og eget sikkerhetspersonell var på plass for å bistå dersom det skulle dukket opp utfordringer. Robin var i trygge hender, sier Dahl.