Får bruke mobiler: – Mulig å misbruke tilliten

Under innspillingen av «Forræder», strekker produksjonen seg langt når det gjelder å holde på hemmeligheter.

For ikke å avsløre om deltakerne er forrædere eller lojale, blir kjendisene fraktet av maskerte vakter og satt i isolasjon på hvert sitt hotellrom etter endt opptaksdag.

– På det lengste kunne jeg være på rommet fra klokken 17 den ene dagen til klokken 14 dagen etter. Sånn cirka 20 timer. Men da fikk vi ofte gå en tur på dagtid, alltid alene og med vakter som passet på oss. Vi fikk aldri snakke med hverandre uten at det ble filmet, sier Heidi Røneid (40).

Ingen av deltakerne vet om de andre spillerne i «Forræder» befinner seg vegg i vegg med deres hotellrom. Men i prinsippet har de muligheten til å kommunisere med hverandre – selv om de ikke forlater rommet.

MOBILVIDEO: Sjakkommentator Heidi Røneid har lagt ut flere videoer der hun filmer seg selv med mobilen på hotellrommet mellom TV-opptakene i «Forræder». Foto: Privat / Instagram: @heidironeid

Basert på tillit

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forteller at kjendisene har tilgang til kommunikasjonsverktøy under innspillingsperioden.

– Spillerne i «Forræder» tilbringer all tid utenfor innspilling på rommet, og har i denne perioden fri tilgang til mobil, pc og lignende. Spillerne skal ikke kontakte hverandre eller tidligere spillere i denne perioden, noe som vil være brudd på reglene. Dette er basert på tillit.

Torstein Bae (44), som var en av forræderne, brukte både internett og mobil flittig mens han satt i isolasjon på hotellrommet.

– Det er klart at hvis noen ville jukse, så kunne de det, men det tror jeg ingen ville. Det er jo en lek og et spill, og jeg tror hele moroa forsvinner hvis man skulle ha jukset, sier Torstein Bae (44).

– Så produksjonen kom ikke inn og ba om tilgang på nettloggen din?

– Nei, det var absolutt tillitsbasert. Man kunne sett for seg at man skrudde av alt. Men særlig for dem som allerede syntes at dette var slitsomt nok, tror jeg det hadde føltes som veldig lenge å vente på rommet uten tilgang på internett. Man kunne jo ha sittet og lest bøker, som man gjorde i gamledager. Men i dag må vi ha nett, ellers blir vi jo helt sprø, sier han.

I NATTENS MULM OG MØRKE: Forræderne Torstein Bae og Victor Sotberg diskuterer hvilken kjendis de skal drepe. Foto: Heidi Marie Goperod / TV 2

– Forvist fra spillet

Heidi Røneid opplevde at produksjonen hadde tillit til deltakerne når det kom til bruk av kommunikasjonsverktøy på rommene.

– Det stiller krav til at folk følger reglene, at ingen misbruker den tilliten vi får ved at vi får lov til å ha kontakt med andre. For det er mulig å misbruke tilliten. Men jeg antar at folk som er med på et sånt program spiller redelig. Jeg tenker at hvis du liker å spille så bryter du ikke regler, mener hun.

Heller ikke Robin Hofset (31) har mistanke om at noen av spillerne brøt reglene om ikke å ha kontakt utenfor selve filmingen.

– Nå skriver vi jo under på en kontrakt. Så jeg antar at hvis produksjonen hadde fått mistanke om juks, så hadde de kanskje gått inn for å finne ut mer om det. Men det er ingenting som tyder på at det var noe juks. Vi får jo også lønn for å være med på spillet. Da er spillet viktigere enn premien, i alle fall var det sånn for meg, sier han.

TV 2s pressesjef opplyser om at eventuelt juks ville ha blitt slått hardt ned på.

– Hvis spillerne bryter spillereglene kan det bety at man blir forvist fra spillet, noe vi ikke har opplevd frem til nå, sier Jan-Petter Dahl.

STRENGE REGLER: Robin Hofset og Aslak Maurstad i frokostsalen. Mens de kunne snakke fritt her, var det strengt forbudt å snakke sammen utenfor TV-innspillingen. Foto: Heidi Marie Goperod / TV 2

«Farmen»-juks



At man skriver under på en kontrakt, betyr ikke at det ikke er blitt jukset i andre realitykonkurranser. TV 2 har flere ganger omtalt juks i «Farmen» og «Farmen kjendis», der deltakere har smuglet inn godteri og alkohol på gården – til tross for at dette er imot reglementet.

Heidi Røneid mener det kan være lettere å jukse i «Farmen», fordi deltakerne der gjerne ikke får dekket sine primærbehov.

– Hvis man er et sted hvor man ikke får mat, og er helt desperat etter å spise – så kan jeg skjønne at noen prøver å skaffe seg mat. Det setter andre behov inn med tanke på å bryte regler. Men i «Forræder» ville det bare vært på grunn av nysgjerrighet, og det ville vært veldig rart, sier sjakkommentatoren.

Googlet andre spillere

Tilgangen på internett gjorde at «Forræder»-deltakerne kunne finne ut mer om de andre spillerne mens de satt på hotellrommet. Røneid benyttet seg av denne muligheten.

– Jeg var veldig usikker på Rob. Det var noe med han som skurret litt. Så da gikk jeg inn og så på programmet deres («Bleep», journ.anm) for å se hvordan han var der, og om han oppførte seg på samme måte i spillet.

PÅ NETT: Heidi Røneid, Victor Sotberg og de andre deltakerne kunne fritt søke hverandre opp på nettet i innspillingsperioden. Foto: Heidi Marie Goperod / TV 2

– Så det gir en nytteverdi å ha muligheten til å få vite mer om deltakerne?

– Ja, selvfølgelig. Det var mange jeg ikke kjente til fra før. Da var det fint å få vite mer om hvem de ulike personene var. Jeg så for eksempel litt på instagramen til Jenny. Man gjør jo ofte det når man møter nye folk, sier Røneid.