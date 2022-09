Erlend Mørch røk ut: – Ville hjem

SANDEFJORD (TV 2): Da dødslisten for første gang utspilte seg, la forræderne en plan. Den fikk komiker og skuespiller Erlend Mørch (28) svi for.

I forrige ukes episode fikk forræderne både en god og en dårlig nyhet av programleder Mads Hansen (38).

Den dårlige nyheten var at denne natten kunne ikke forræderne eliminere en lojal spiller. Derimot fikk de muligheten til å sette tre navn, også sine egne, på en dødsliste.

Det betød at ved dagens frokost, var det ingen som ble eliminert fra spillet.

Perfekt plan

Nok en deltaker måtte derimot forlate spillet i rådsalen, påfølgende kveld. På grunn av dødslisten, florerte det nye teorier om hvem som er forrædere.

DØDSLISTE: Erlend Mørch, Anne B. Ragde og Sander Dale ble satt på dødslisten. Foto: TV 2

Til slutt stod det mellom youtuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31) og komiker og skuespiller Erlend Mørch (28). Flertallet valgte å følge radiovert Kim Johanne Dahl (33) sin dødsliste-teori – hvor forræderne hadde satt en av sine egne på listen.

FIKK STEMMER: Christopher Robin Omdahl fikk flere stemmer mot seg i fredagens rådsal. Foto: TV 2

Forrædernes plan utspilte seg akkurat slik de hadde forutsett. Dermed ble det Mørch som ble forvist fra spillet.

– Kostet meg dyrt

Sammen med Mørch ble også krimforfatter Anne B. Ragde (64) og youtuber Sander «Randulle» Dale (24) satt på dødslisten. I dagens oppgave ble trioen kidnappet i en bunkers, hvor deltakerne gruppevis skulle finne sin utkårede – kun ved hjelp av kort tids veibeskrivelse fra den bortgjemte deltakeren.

Deltakeren som ble funnet først, fikk skjold som kun beskytter mot eliminering på natten.

VANT SKJOLD: Erlend Mørch ble funnet først, noe som resulterte i at han fikk et skjold. Foto: TV 2

– Jeg presterte jo enormt godt på denne kidnappingssituasjonen. Det er klart at med jantelov og sånn i Norge, så må man ha ut folk når de klarer ting. Da var det meg i dag, sier han når han møter TV 2 kort tid etter rådsalen.

– Nei, gudene vet. Hva skjedde egentlig i dag? Jeg sliter med å overbevise kvinner. Det har kostet meg dyrt i livet, og i hvert fall i dette spillet.

TEORI: Kim Johanne Dahl hadde en teori om at forræderne hadde satt en av sine egne på listen. Derfor trodde hun Erlend Mørch var forræder. Foto: TV 2

Bra tidspunkt

Selv om 28-åringen gjerne skulle vært med videre, føltes det helt greit å måtte forlate spillet.

– Jeg fikk gjort en del moro og slapp å ljuge for folk. Jeg hadde bestemt meg på forhånd at jeg ikke skulle ta dette for alvorlig. Da blir det så bittert å gå ut, noe man mest sannsynlig gjør.

FORVIST: Erlend Mørch ble forvist fra Forræder. Foto: TV 2

Tidspunktet for å forlate spillet, passet han ypperlig.

– Jeg hadde litt lyst til å dra hjem. Det var ganske godt timet med en fotballkamp jeg egentlig skal gå å se, sier han og fortsetter:

– Jeg synes det er viktig at noen minner folk på at det bare er en lek, før man synes synd på folk som blir stemt ut. Jeg håper også at min oppførsel kanskje har minnet noen andre på at det bare er en lek.

Uoppmerksom

Fokuset på moro resulterte i at Mørch ikke fikk med seg alt av regler og informasjon som kanskje kunne reddet han videre.

– Jeg har ikke giddet å forsvare meg noe særlig mot anklager. Da tolker de det som at jeg spiller dum. Det må de gjerne gjøre, men jeg er veldig glad for at jeg gikk ut i rådsalen, og at jeg ikke ble sendt hjem på natten.

Mørch er glad for at han røk, da han frykter det kan bli stygt fremover.

– Jeg hadde jo litt lyst til å bli vervet som forræder, bare for å hjelpe Magnus fra forræderposisjonen. Det hadde vært gøy, for da hadde jeg måttet lyve for han - til hans eget beste.

Lærerikt

Frem til nå har de lojale vært på villspor, og sendt ut fire lojale spillere i rådsalen. Mørch føler det har vært spennende å kjenne på følelsen av å være skråsikker – som deretter viser seg å være helt feil.

SAUEFLOKK: Erlend Mørch synes det har vært fascinerende å se hvordan deltakerne har samlet seg som en saueflokk, før de skal avgi stemmer i rådsalen. Foto: TV 2

– Det har vært lærerikt og spennende. Det er noe jeg har visst om – saueflokk og gruppetenkning. Men jeg skal tørre å skryte av at jeg har ikke vært en del av det så mye, utenfor dette spillet. Nå har jeg fått kjenne litt på det jeg også, på innsiden av spillet.

